JxCat: totes les fitxes a la restitució de Puigdemont

Debilitat: el PDECat i les traves judicials - La construcció de la candidatura no ha estat senzilla. El PDECat li dona suport logístic, econòmic i tècnic, a banda de tenir registrat el nom, però bona part del pes estratègic el porta l'entorn de Puigdemont. Això ha generat friccions entre les dues ànimes de la llista, tal com va explicar NacióDigital. Un resultat electoral discret -una tercera plaça, per exemple-, obriria un fort debat intern sobre el futur del partit i el paper del president de la Generalitat.

- La situació judicial del president és incerta. Sobre ell hi pesa una ordre de detenció a Espanya, fet que li impedeix tornar al país. Puigdemont ha deixat clar que no posarà els peus a Catalunya fins després de les eleccions, especialment en cas de vèncer o bé en cas de tenir pactada la investidura. Mentrestant, el president es mantindrà a l'exili davant del risc de ser privat de llibertat a l'Estat. L'estratègia d'anar a Bèlgica, segons el màxim dirigent del país, ha estat encertada perquè ha internacionalitzat com mai el procés català i fa que Europa estigui pendent del 21-D.

Amenaça: la incertesa de la investidura - Del resultat electoral en depèn el seu futur polític i, en certa manera, personal. Si no guanya les eleccions o bé no és investit, el seu argument-força de ser romandre com a president legítim es pot veure amenaçat. A banda, la possibilitat de no tenir garantida la investidura pot fer que, en cas que la Fiscalia no retiri la querella per sedició i rebel·lió i el jutge no faci marxa enrere amb l'ordre de detenció, Puigdemont hagi de quedar-se a viure fora de Catalunya.

- La restitució del Govern legítim, que és l'aspiració màxima del president, està directament condicionada per la situació judicial dels seus membres. El vicepresident Oriol Junqueras està empresonat a Estremera, i existeix la possibilitat seriosa d'una "inhabilitació exprés" -així ho ressalten alguns dels membres de l'executiu en privat- o, en el pitjor dels casos, de penes de presó de fins a trenta anys.

Fortalesa: legitimitat i llista transversal - Puigdemont gaudeix de la legitimitat de ser president de la Generalitat i del fet que hagi estat l'article 155, i no el Parlament de Catalunya, qui n'hagi permès la destitució. Va marxar a l'exili per salvaguardar la figura presidencial de les ingerències de Madrid i ha estat un dels seus principals arguments en campanya: "Si vols que torni el president, cal votar el president". Es tracta d'una estratègia que li ha permès sumar més escons dels que preveien les enquestes per al PDECat en solitari.

- Des de Bèlgica, el president i els seus col·laboradors més immediats s'han esforçat a bastir una llista el més unitària possible davant la negativa d'ERC a presentar-se de manera conjunta. A la candidatura presidencial hi ha independents, alcaldes del PDECat, dirigents democristians, representants del món social i personalitats del territori. "Som la llista que més s'assembla a les cues de l'1-O", han ressaltat durant dues setmanes els responsables de la campaya

Oportunitat: consolidar el lideratge - La gran oportunitat per a Puigdemont és poder tornar a Catalunya. Si obté la victòria o bé la majoria independentista es revalida i li fa costat, la seva posició per negociar amb l'Estat i posar els peus al Palau de la Generalitat serà molt més favorable que ara. La candidatura insisteix que guanyar el 21-D permetrà que el cap de cartell torni a Catalunya i pugui sotmetre's a una investidura.

- En cas de victòria, Puigdemont consolidaria un espai polític propi, més enllà de les sigles del PDECat i marcat per l'èxit de Junts per Catalunya. Segons les fonts consultades per NacióDigital, el president i el partit van arribar a l'acord segons el qual la candidatura no es convertiria en una nova formació. Al mateix temps, però, la llista insisteix que tot "dependrà del resultat electoral". A Puigdemont se li va preguntar directament per la qüestió dimarts de la setmana passada i va indicar que la candidatura no seria un partit nou.

Fa tan sols un mes i una setmana que Carles Puigdemont va decidir definitivament que es presentaria a les eleccions catalanes convocades per Mariano Rajoy. Ho va fer des de Bèlgica i acompanyat d'un nucli reduït de col·laboradors que el van ajudar a confegir una llista el més àmplia possible amb l'objectiu de "restituir el Govern legítim", com han anat repetint tots els representants de Junts per Catalunya. Des del 13 de novembre, Puigdemont s'ha bolcat en campanya per remuntar les enquestes -que de moment només tenien en compte les sigles d'un PDECat que no disposava de candidat clar- i obtenir una victòria a les urnes davant d'ERC i el bloc del 155.Cap enquesta publicada li ha atorgat la victòria, però a la candidatura estan convençuts que hi haurà "sorpreses" i que el president està "en disposició de guanyar les eleccions". "Esclar que vencerem!", ha exclamat en pràcticament tots els mítings el portaveu de la llista, Eduard Pujol . L'argumentari de Junts per Catalunya, en aquest sentit, s'ha basat en dues idees fonamentals: no cal triar cap de files de la Generalitat "perquè ja en tenim un" -Puigdemont- i que pensar en qualsevol alternativa és tant com validar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El 21-D, segons ha explicat el cap de cartell, és la segona volta de l'1-O. I ara toca desplegar el mandat republicà "amb tots els efectes", tal com va explicar divendres passat "La campanya li ha anat molt bé, està en forma i amb ganes", manté el seu equip més proper, que parla constantment amb ell per telèfon o per videoconferència. Puigdemont ha aparegut en campanya a través de la tecnologia , i això li ha permès una presència molt sovintejada en actes sectorials, mítings i aparicions a la seu de la candidatura. Una llista, per cert, que té molt del president però també una part del PDECat, encarregada d'organitzar actes territorials i de portar agendes de candidats. Els alcaldes han estat els màxims representants de les sigles nacionalistes en el camí al 21-D.La sortida de presó de Jordi Turull i Josep Rull els ha convertit en protagonistes, especialment en mítings i debats. En tot moment han evitat el cos a cos amb ERC, que s'ha produït en el terreny del retret implícit. De fet, Puigdemont ha volgut ressaltar que si guanya les eleccions tornarà a entrar a Palau amb el vicepresident Oriol Junqueras -tancat des de fa un mes i mig a Estremera- i la resta d'integrants de l'executiu. Aquestes són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de Junts per Catalunya, una candidatura amb la qual el president es juga el seu futur polític i personal.

