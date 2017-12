CUP: República i unilateralitat per bandera

- La materialització del vot útil i la polarització de les eleccions entre ERC i Ciutadans és, per a la CUP, una de les principals amenaces. Això pot comportar una rebaixa del nombre d'escons que actualment tenen, tal com pronostiquen gairebé totes les enquestes, amb un transvasament de vots cap a ERC, que des d'alguns sectors es podria observar com una realitat més viable de govern. Sobre això, l'esquerra independentista defensa el seu vot com l'únic que pot forçar a materialitzar la República, tot i que ERC es presenta com el partit del bloc sobiranista que pot aturar l'anticatalanisme de Ciutadans. Per altra banda, i respecte de les demarcacions de Lleida i Girona, el vot a la CUP es defensa com una manera de restar força al PP.



- En aquesta línia, la CUP s'ha de preocupar per no convertir-se en un partit ascensor que pateixi pujades i baixades d'escons, en funció de la tensió política del moment. I d'aquesta manera, establir-se i fer estructural l'augment de vots assolits en les darreres eleccions del 27-S, tal com va apuntar Carles Riera en l'entrevista a NacióDigital. Segons va dir, una disminució relativa dels escons no es veuria com una derrota, i fins i tot es podria considerar una bona notícia consolidar-se amb 7 o 8 diputats.

Carles Riera Foto: Adrià Costa