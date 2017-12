Terrassa programa el talent català més internacional en la 35a temporada de dansa

«Ailey II», una de les obres del Centre Cultural Terrassa pel 2018 Foto: Eduardo Patino

El nou curs arriba amb una exposició dels 35 anys de la Temporada de Dansa Foto: CC Terrassa

Grans noms, tal com és habitual, amb l'afegit del millor talent català que hi ha arreu del món. Aquesta és la gran aposta de la Temporada BBVA de Dansa 2018, que arriba als 35 anys, un temps per on han passat 170 companyies de 30 països amb 330 funcions, en unes xifres que parlen de l'èxit de l'aposta del Centre Cultural Terrassa per la dansa internacional. Qualitat, atractiu i professionalitat que tornen a ser els eixos de la nova temporada, amb actes com una producció exclusiva de Carmina Burana, un espectacle d'El Messies amb cors, solistes i orquestra en directe, o una gala que mostrarà el gran nivell del talent català més internacional, amb ballarins que actuen a companyies com el Royal Ballet.Aquests són només alguns dels espectacles d'una programació que inclou dansa clàssica, neoclàssica, contemporània i flamenc, amb l'actuació del recentment estrenat Ballet de Catalunya, resident a la sala egarenca. Com és habitual, la nova temporada de dansa compta amb una àmplia programació on es presenten produccions exclusives per Terrassa, com la Carmina Burana de Maria Rovira, una obra que, segons Adrià Fornés, director de l'equipament, suposa un gran repte. "Haurem de tenir l'auditori despullat i creiem que ubicarem tots els homes a un costat, les dones a un altre i els dos pianos i set percussionistes al centre", rebla.A banda d'aquesta gran obra de muntatge singular, el programa també recupera figures internacionals que porten les seves pròpies creacions, com ara Ivan Vasiliev (15 abril) i la bailaora María Pagés amb Yo, Carmen (24 febrer), que presentarà una proposta on continuarà barrejant l'estil contemporani amb el flamenc. Les grans formacions internacionals que visitaran Terrassa són Ailey II, una de les companyies de dansa més populars d'Amèrica (3 febrer), el Ballet de Bordeus, amb una gran producció amb cors, solistes i orquestra que interpretaran El Messies (17 i 18 març), l’Scapino Ballet de Rotterdam amb un espectacle de nova creació, Scala (27 d’octubre) i el Ballet de Moscou amb El Llac dels Cignes (17 i 18 novembre).L'aposta és clara, però no tot és talent internacional. Al contrari: més que mai, enguany serà l'oportunitat del millor talent amb denominació d'origen catalana. En els darrers mesos, el Centre Cultural Terrassa ha fet un exhaustiu treball de recerca per localitzar ballarins catalans de tot el món, amb l'objectiu de reunir-los a tots, de nou, al país, amb dues funcions el 19 i 20 de maig. La Gala Ballarins catalans al món és una gran oportunitat per veure l'altíssim nivell del ballarins que actualment són protagonistes a les millors companyies del món: de la Royal Ballet de Londres, a l'English National Ballet, passant per la Royal Danish Ballet, l'Òpera d’Oslo, la Compañía Nacional de Danza o l'Òpera de Bucarest.Fornés ha confirmat que actuaran a Terrassa vuit artistes catalans amb les seves respectives parelles de ball. El director del centre assegura que tots els ballarins a qui han convidat a participar en aquesta experiència s'han mostrat "encantats" i que l'únic complicat ha estat quadrar les agendes. "Aquesta és una oportunitat, tant per ells com les escoles d'on van sortir, perquè podran portar els seus alumnes i mostrar-los l'evolució". Per clausurar el curs, el 15 de desembre se celebrarà la Gala Final de Temporada amb Estrelles de Sant Petersburg. Primers ballarins dels teatres més importants de Sant Petersburg: Mariinski i Mikhailovski, entre d’'altres, interpretaran els fragments més espectaculars dels grans ballets.Les xifres del 2017 situen el Centre Cultural Terrassa novament en un context de creixement, tot demostrant la bona salut de la proposta, tant pel que fa en produccions com en número total d'espectadors: van gaudir de la 34a temporada més de 6.500 espectadors, amb una valoració mitjana de 9’2 sobre 10, segons les enquestes fetes a la sortida de les funcions. Per acabar de posar el llacet al nou curs, la presentació de la nova temporada dóna pas a l'obertura d'una exposició que fa un tomb per la història de la dansa que ha passat pel centre. Al llarg d'aquest temps s'han fet més de 330 funcions i han passat per l'escenari egarenc 170 companyies de més de 30 països i 73 ciutats diferents.

