PP: la ratificació del 155, a la corda fluixa

- Els populars s'han esforçat durant tota la campanya electoral en capitalitzar l'aplicació del 155. En un context en el qual el transvasament de vots només es produeix entre les formacions que integren els blocs unionista i independentista, el PP s'ha intentat erigir com el garant de la unitat d'Espanya i el retorn a la "normalitat" amb la intervenció de l'autogovern català i el cessament del Govern. I mai ha deixat de recordar que PSC i Cs van pujar al carro del 155 a "última hora".



- En aquest sentit s'entén la presència reforçada de Rajoy a Catalunya. Els populars han exhibit el president del govern espanyol per les quatre demarcacions catalanes. "Em sento orgullós que Mariano Rajoy hagi posat fi a l'aventura independentista de Puigdemont i Junqueras", ha insistit diverses vegades Albiol al llarg de la cursa electoral.



- La reivindicació del 155 i Rajoy, però, serà una arma de doble tall quan es comencin a conèixer els resultats electorals. Després de quinze dies defensant la intervenció de l'autogovern català, el PP es juga l'aval popular a la gestió del conflicte entre l'Estat i Catalunya. Serà difícil que un últim lloc per als populars no sigui interpretat l'endemà de les eleccions com una esmena a la totalitat al 155. De fet, el propi Albiol va admetre que quedar per darrera de la CUP seria un "autèntic descrèdit" per a Rajoy

Xavier García Albiol i Mariano Rajoy en un acte de campanya a Badalona. Foto: PPC/Job Vermeulen