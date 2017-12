Els «comuns»: la paradoxa de tenir la clau amb un resultat modest

- Per molt que els sondejos els situï en una forquilla que no va més enllà de la dotzena de diputats, sí apunten que els "comuns" poden tenir la clau per decantar el Govern si cap dels dos blocs sumen majoria absoluta. Ells mateixos han fet d'aquest pronòstic una de les principals reivindicacions de la seva campanya i han promès que faran servir aquest paper decisiu per trencar la dinàmica de blocs i no per afavorir l'independentisme per una banda o l'unionisme per l'altre. "No hem vingut a abstenir-nos", ha insistit Domènech, que després de ser reiteradament interpel·lat ha volgut deixar clar que, ni per acció ni per omissió, facilitarà un govern on hi sigui Junts per Catalunya ni un on hi sigui Cs i el PP.



- Domènech apostarà fort per poder entrar a govern i fer-ho de la mà d'una ERC que es desmarqui de Junts Per Catalunya i, a poder ser, també en aliança amb el PSC. Els "comuns" consideren que aquest pacte de govern podria activar el canvi a Espanya gràcies a la presentació d'una moció de censura del PSOE per fer caure Mariano Rajoy. L'objectiu del desembarcament de la direcció estatal de Podem al míting final de la campanya dels "comuns" va ser aquest: visualitzar que una aliança progressista a Catalunya pot ser l'inici del canvi a Espanya. L'estampa no té precedents: des d'Iglesias a Irene Montero; des de Pablo Echenique, a Miguel Urbán i, fins i tot, Íñigo Errejón, que per primera vegada no ha participat a cap míting dels "comuns" en una campanya.

Xavier Domènech, durant un míting a Mataró Foto: Catalunya en Comú