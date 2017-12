«La Marató» supera els set milions

Els artistes que han participat al disc de «La Marató». Foto: TV3

La Marató ha anat creixent en iniciatives fins a consolidar dos puntals culturals: el disc i el llibre. La proposta musical consisteix en versionar al català cançons d'estils i gèneres diversos que parlen i dibuixen situacions a l'entorn de la solidaritat.



Enguany, un total de 33 artistes, tant novells com consagrats, interpreten des de la seva personalitat cançons en clau de gèneres molt diferents.Com a novetat, totes les cançons s'han adaptat al català per primera vegada, excepte les dues que ja ho eren originalment i el tema instrumental que forma part de la banda sonora de l'espot de La Marató. Hi ha autors catalans, com Txarango, Sau i Juan Magan, i europeus i americans contemporanis, com Shawn Mendes, Light House Family, Family of the Year o Zucchero, que contrasten alhora amb clàssics com Jimmy Cliff, Jonh Miles, The Cure, Leo Sayer, Moody Blues o Giacomo Puccini amb l'ària "Nessun Dorma" de l'òpera "Turandot". No hi falten autors i versions sempre vigents, com el "Volare" de Domenico Modugno o el "Dolce Vita" cantat per Ryan Paris.



La producció musical ha anat a càrrec de Xarim Aresté, Jordi Cubino, Manu Guix, Marc Parrot i els germans Toni i Xasqui Ten. Àngel Lacalle n'ha estat el director; amb la subdirecció, a càrrec de Mireia Gual, i Neus Sala com a responsable de la coordinació del projecte que han acollit els equips del programa La Marató, la Fundació La Marató de TV3, Catalunya Ràdio i TV3.