15 de febrer: darreres apel·lacions al vot en la vigília més tensa

Els principals partits que concorren a les eleccions de febrer del 1936 han fet avui les últimes crides al vot a vint-i-quatre hores de la jornada electoral. El líder de la CEDA, el primer partit de la dreta espanyola, José María Gil Robles, va fer un discurs per ràdio des de Madrid en què ha afirmat que "demà ens espera el triomf" però que cal assegurar que la victòria sigui "esclatant i moral perquè ningú ens la discuteixi". Apel·la a "votar per Espanya", afirmant que el seu govern buscarà la pau social i la concòrdia.El Front Popular ha congregat els seus al Teatre de la Zarzuela de Madrid, on han intervingut Largo Caballero (PSOE), Martínez Barrio (Unió Republicana) i José Díaz (PCE). Largo Caballero s'ha mostrat confiat en el triomf pe`ro ha advertit que cal vigilar "perquè no es robi la victòria al Front Popular" i diu que si governen, defensaran els drets dels treballadors des de la legalitat. Ha proclamat que "el poble espanyol passarà per sobre del tots els seus enemics". Els dirigents del Front Popular, com també els del Front d'Esquerres a Catalunya, es confia en la capacitat de mobilitzar en favor de l'amnistia.El cap del govern, Portela Valladares -que ha impulsat la presentació de diverses candidatures governamentals de centre- s'ha dirigit al país per ràdio per assegurar que totes les mesures estan adoptades per assegurar l'ordre demà i que serà un prestigi per a la República que les eleccions transcorrin en plena normalitat.La Vanguardia editorialitza sota el títol "Por el aquietamiento de las pasiones" i fa una crida a la serenitat, tot felicitant-se que, malgrat el clima elèctric que es viu, la campanya ha estat tranquil·la a Catalunya. Crida a la moderació i demana a la ciutadania que segueixi "el espíritu de conservación, que no engaña nunca".

