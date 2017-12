García Albiol: de la crueltat del captiveri a l'«experiència religiosa»

12:12 Puidgemont avisa el bloc del 155: «L'escola catalana no es toca». El president de la Generalitat alerta que Albiol, Arrimadas i Iceta volen "censurar" el sistema actual i insta a triar entre una "Catalunya en colors" i una "Espanya en blanc i negre". Informa Oriol March.



12:08 Més d'un miler de persones esperen el míting de Catalunya en Comú-Podem a Nou Barris

Més d'un miler de persones, al míting dels comuns a Nou Barris Foto: Sara González

12:02 Antoni Castellà, al míting d'ERC: "Plegats tornarem a guanyar el 21 de desembre. Visca la República".



11:59 Ernest Maragall, al míting d'ERC: "Ja hi som, com sempre, la dreta espanyola contra l'esquerra catalana".

11:54 Arrenca l'acte electoral del PSC a Salou amb Josep Borrell com a cap de cartell. L'exministre dona suport a la candidata del PSC per Tarragona, Rosa M. Ibarra.

Arrenca l'acte electoral del PSC (@socialistes_cat) a Salou amb Josep Borrell (@conjosepborrell) com a cap de cartell. L'exministre dona suport a la candidata del PSC per Tarragona, Rosa M. Ibarra (@ROSA_M_IBARRA) https://t.co/hKYLjiqB3A pic.twitter.com/mRnqSIjP4T — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017



11:55 Al míting d'ERC al Born es deixa una cadira buida amb un llaç groc per recordar la figura d'Oriol Junqueras.



11:45 Més de 2.000 persones al míting central d'ERC al Born. Totes les cadires plenes i militants drets.



11:48 Xavier Garcia Albiol puja al bus de campanya de periodistes. Xavier García Albiol (@albiol_XG) puja al bus de campanya amb els periodistes, informa @isaacmeler https://t.co/hKYLjiqB3A pic.twitter.com/dTVgYbsSML — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017



11:40 Al míting central d'ERC es projecta un vídeo que busca les contradiccions en els programes electorals de la resta de formacions polítiques. Tot a punt per als parlaments.

11:29 Comença el míting central d'ERC davant del Born.

11:22 Els treballadors de la Generalitat a Girona tapen de negre l'arbre de Nadal per evitar treure'n els llaços. La Junta Electoral va obligar retirar-los arran d'una denúncia de Ciutadans.

10:46 VÍDEO «No us oblidem. No defallirem», l'emotiva carta col·lectiva als «Jordis» quan fa dos mesos que són a la presó https://t.co/WgHFzLv7hY pic.twitter.com/TfSvJDqMaD — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017

23:18 Ponsatí veu «impossible» la República sense aturar la repressió, Serret demana «persistir» i Boya «avançar». El desplegament d'una Catalunya independent centra el debat organitzat pel casal català de Brussel·les entre ERC, CUP i JxCat a Brussel.les.

22:48 LA CARAVANA La caritat d'Albiol. El candidat del PP visita un magatzem de Càritas inaugurat per ell mateix en la seva etapa com alcalde de Badalona.

22:36 OPINIÓ Camins de Castella. L'article de Joan Ignasi Elena després de visitar Oriol Junqueras a Estremera.

22:32 ENTREVISTA Lorena Roldán: «Puigdemont no està a l'exili, està fugit de la justícia»; per Jonathan Oca. La número dos de la llista de Ciutadans per Tarragona apunta que la formació taronja té una oportunitat històrica de poder aconseguir un canvi de Govern a les urnes. Afirma que cal deixar enrere "el malson" del procés i carrega contra Puigdemont i Junqueras per la fugida d'empreses.

22:05 La CUP avisa JxCat i ERC: «Si cal tornarem a anar a eleccions perquè es compleixi el mandat popular». El candidat de la CUP per Tarragona, Xavier Milián, assegura que l'esquerra independentista és "garantia de no retrocedir". Informa Aida Morales.

21:38 Puigdemont s'erigeix com a únic garant del retorn de tot el Govern legítim. El president de la Generalitat reclama aparcar les dinàmiques de partit i apel·la a la "mentalitat d'Estat independent" per votar el 21. Informa Oriol March des del míting central de Junts per Catalunya.

21:31 El número 1 per Tarragona, Xavier Milian, afirma que el "millor" que poden fer els catalans és "construir la República per fer trontollar el règim del 78" a tot l'estat espanyol. "Per tant, ni equidistància, ni unicornis, ni follets del federalisme", ha sentenciat.

21:26 PÒQUER DE CAMPANYA 15 de desembre: gol a Méndez de Vigo, la República de Puigdemont, el follet del federalisme i el fill de Suárez; el resum d'Arnau Urgell d'aquest divendres de campanya.

21:14 Nines Maestro, activista comunista madrilenya, afirma a l'acte central de la CUP a Tarragona que els catalans "han contribuït com ningú" a "col·locar cadascú al seu lloc" i "trencar el mur comú del règim del 78", que afecta els diversos pobles de l'estat espanyol. Ho explica Aida Morales.

20:59 ERC apel·la a la memòria històrica per derrotar «la bèstia del franquisme actual». Raül Romeva insta a no tenir por a construir una República que faci possible el retorn a la convivencia "que ha trencat el 155". Informa Àlvar Llobet.

20:53 Mélenchon avisa el govern espanyol que la nació «no pot ser una camisa de força». El líder de la França Insubmisa assegura, en un míting amb els "comuns", que hi ha consellers empresonats per la seva "opinió política". Domènech es reivindica com la veu de la "Catalunya insubmisa" i demana a ERC que decideixi si vol construir un país "amb la gent o en contra de la gent". Colau subratlla que la seva gestió a Barcelona avala els "comuns" com l'opció "més creïble" el 21-D. Informa Sara González.



20:50 El número 3 de la CUP a Barcelona, Vidal Aragonés, contesta Xavier Garcia Albiol: "A nosaltres no ens preocupa massa si quedem per davant o per darrere del Partit Popular. El que ens preocupa és que el poble de Catalunya sigui capaç d'acabar amb allò que significa l'article 155". Informa Aida Morales.



20:46 Els condemnats pel Cas Bershka demanen, des de l'acte central de la CUP a Tarragona, que no hi hagi "represaliats de primera i de segona", i avisen que, tant ho són els Jordis, com "mig Govern" o elles mateixes, sense oblidar "les persones que pateixen mordaces", els investigats, els empresonats, els vaguistes, els antifeixistes o aquells "condemnats per les seves lletres i les seves cançons". Ho explica Aida Morales.

20:46 El pla de xoc de Borrell per Catalunya: «desprocessar» TV3 i «desinfectar» per després cosir. El socialista desacredita la proposta d'Iceta dels indults als presos polítics: "L'han fotut molt grossa". Informa Jordi Bes.



20:44 Puigdemont confirma que no tornarà a Catalunya abans del 21-D, tal com va avançar ahir NacióDigital. El president i candidat de Junts per Catalunya descarta donar "un cop d'efecte" amb la seva tornada i opta per seguir a Bèlgica, tal com va avançar aquest dijous NacióDigital



20:37 Ciutadans busca foradar vot socialista en la Santa Coloma de Núria Parlon, iinforma Pep Martí.

20:34 Sànchez irromp en campanya des de la presó: «No podem donar l'esquena a Puigdemont». El número dos de la llista, en un vídeo des de la presó de Soto del Real, assenyala Arrimadas, Iceta i Albiol com a "tontos útils" del 155. Informa Oriol March.

20:33 Xavier Domènech, a ERC: "Decidiu si voleu un país amb la gent o contra la gent"

Ada Colau, Mélenchon, Xavier Domènech, Owen Jones i Jéssica Albiach, al míting de Badalona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

20:32 Xavier Domènech es reivindica com la "Catalunya insubmisa" en un míting amb Mélenchon i avisa ERC que els "comuns" "mai es doblegaran davant la dreta"

20:30 Albiol admet que quedar per darrera la CUP seria un «descrèdit» per a Rajoy. El candidat de PP afirma que "no pot permetre" que "el govern que ha aplicat el 155" obtingui pitjors resultats que els anticapitalistes.

20:24 Què passaria el 21-D si només votés Twitter?. Si en unes eleccions els vots fossin mencions a les xarxes socials l'escenari que dibuixen les enquestes canviaria radicalment

20:19 Jean-Luc Mélenchon, líder de la França Insubmisa, al míting de Catalunya en Comú-Podem: "Es parla molt de pàtria. La meva l'estimo, però la pàtria, la nació, no pot ser una camisa de força" Mélenchon, al míting dels comuns a Badalona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

20:09 "Tenim clar que derrotarem la humiliació, la repressió i la por. Si volem exercir la dignitat, la millor manera és restituir el president Puigdemont", ha apuntat Josep Maria Forné, candidat de Junts per Catalunya a Lleida. Eusebi Campdepadrós, cap de cartell per Lleida, dóna les gràcies a Artur Mas, assegut a primera fila.

20:13 Arrimadas acusa Núria Parlon de "copiar els nacionalistes" i crítica l'indult que Iceta defensa perquè "ningú indulta els autònomes i les famílies de pagar les factures". Ciutadans celebra aquest vespre un míting a Santa Coloma de Gramanet.