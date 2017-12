Pares Noel sobre rodes o metges fent de pastorets: les cinc accions més originals per «La Marató»

Gall exposat al Mercat Municipal de Sant Celoni. Foto: Cedida

Representació d'Els Pastorets per professionals de l'Hospital General de Granollers. Foto: Hospital General de Granollers

Les últimes setmanes de l'any acostumen a ser sinònim de fred, compres d'última hora i àpats copiosos en família. A Catalunya, a més, els darrers cops de cua del curs també comporten solidaritat i compromís. Com cada any, TV3 i Catalunya Ràdio presenten una nova edició de La Marató . Aquest diumenge els mitjans públics ofereixen una programació especial i solidària per recaptar fons amb l'objectiu de combatre les malalties infeccioses. Paral·lelament al programa, la ciutadania surt en massa al carrer arreu de Catalunya per col·laborar en la causa. S'han organitzat més de 3.000 activitats al llarg i ample del país. A continuació, algunes de les més singulars i originals.La tradició assenyala que el Pare Noel arriba per Nadal carregat de regals sobre un trineu empentat per rens. Ara bé, a Sant Carles de la Ràpita, al Montisà, estan disposats a trencar motlles. Aquest diumenge els membres del Moto Club Sant Carles , un dels clubsmés solidaris del país, ofereixen als més petits del municipi donar un vol sobre les seves imponents Harley-Davidson o models de moto de gran cilindrada a canvi d'un donatiu per La Marató.Els celonins ho han tornat a fer. El 2016 van participar a La Marató amb una caminada de 45 quilòmetres des de l'Institut Guttman a Badalona fins a Sant Celoni, al Vallès Oriental, acompanyats pels gegants del poble. Aquest diumenge, els veïns i veïnes podran participar en un concurs ben curiós. Fa dies que l'All i l'Oli, dos galls de corral, s'engreixen al Mercat Municipal. S'ha organitzat un concurs per endevinar quin pes tindran. Els pesaran diumenge al vespre i qui hagi sigut més precís se l'endurà a casa. L'aposta val un euro, que es destina íntegrament a la recerca sobre malalties infeccioses.Hi ha infinitat de tradicions que envolten el Nadal. Una d'elles, completament arrelada a Catalunya, és la representació d'Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. A Granollers, els professionals de l'Hospital General representaran l'obra dissabte i diumenge per recaptar fons pel programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio. La iniciativa es fa des de l'any 1984 i compta amb la participació de més de 100 professionals de la institució. L'entrada és gratuïta, però la gent pot comprar números per diverses paneres que se sortegen. L'import íntegra de la recaptació es destina a La Marató.Les xocolatades, els concerts i les competicions esportives són les activitats més habituals que s'organitzen arreu de Catalunya amb motiu de l'esdeveniment solidari. A Badia del Vallès, al Vallès Occidental, han organitzat un torneig ben peculiar, que poc o res té a veure amb l'esport. El Club del Temps Lliure del municipi acollirà una competició del conegut joc de cartes Vampire: The Eternal Struggle (VTES), que s'ambienta en un univers gòtic i modern. Se celebrarà el 23 de desembre i els participants pagaran una quota per inscriure's, la qual nodrirà la caixa solidària de La Marató 2017.No és la primera vegada que ho fan, però no per això deixa de ser especial. L' Associació Esportiva Mountain Runners torna a col·laborar amb La Marató i ho fa organitzant una cursa i una caminada -per a totes les edats, gustos i habilitats- nocturna a Berga. Poder gaudir de la bellesa del Berguedà, de nit i des de les altures, no té preu. Bé, en aquest cas sí, però hi ha l'al·licient extra d'estar col·laborant en una bona causa.Éric Abidal, Carles Pujol, Màrius Carol, Ramon Mirabe, Kiko Matamoros, els germans Espargaró i els Màrquez, Risto Mejide i un llarguíssim etcètera de personalitats s'han vestit de curt alguna vegada per participar al partit de futbol dels famosos de La Marató, una de les tradicions més emblemàtiques del programa. Enguany, però, la cita al Miniestadi del Barça no es farà, coincidint amb la mort, el 2 d'abril del 2017, de Jaume Llauradó, un dels màxims impulsors de la iniciativa.

