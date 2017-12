El film català «Estiu 1993» queda fora de la cursa pels Oscars

Carla Simón durant el rodatge del seu primer llargmetratge Foto: Avalon

L'òpera prima de la cineasta catalana Carla Simón, Estiu 1993, ha quedat fora de la cursa a la millor pel·lícula en llengua estrangera. L'acadèmia de Hollywood ha publicat aquest divendres a la matinada la llista de les nou cintes precandidates i entre elles no hi ha el primer llargmetratge de Simón. Finalment, les preseleccionades han estat una xilena, dues sud-africanes, quatre europees i una libanesa i una russa. Només cinc d'aquestes podran aspirar a la preuada estatueta. Les nominacions definitives s'anunciaran el 23 de gener i la cerimònia d'entrega se celebrarà el 4 de març al Dolby Theater de Los Angeles.Estiu 1993 era la segona pel·lícula de parla catalana que optava a l'Oscar. La primera va ser la producció Pa negre, d'Agustí Villaronga, que va arribar a les portes de Hollywood el 2012.La cinta, basada en la biografia de la mateixa directora, explica la història de la Frida, una nena de 6 anys que ha d'aprendre a conviure en un nou món rural mentre afronta la pèrdua de la seva mare.Entre les nou cintes precandidates a l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa hi ha la xilena A Fantastic Woman de Sebastián Lelio, l'alemanya In the fade de Fatih Akin, l'hongaresa On the Body and Soul d'Ildikó Enyedi, la israeliana Foxtrot de Samuel Maoz, la libanesa The Insult de Ziad Doueiri, la russa Loveless d'Andrey Zvyagintsev, la senegalesa Felicité d'Alain Gomis, la sud-africana The Wound de John Trengove i la sueca The Square de Ruben Östlund.Estiu 1993 ja havia aconseguit diversos guardons, entre els quals el premi a la Millor òpera prima a la 67a edició del Festival de Berlín i el gran premi de la secció Generation Kplus del mateix certamen. Just després, Estiu 1993 va recollir la Bisnaga d’Or del Festival de Màlaga , va ser distingida com la millor al Cannes Écrans Juniors a Canes, el premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Buenos Aires i el guardó al millor llargmetratge i nova crítica en el 10è Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT).L'opera prima de Carla Simón és l'última mostra d'aquest nou talent que esclata en noves i joves mirades . Estiu 1993 és una obra que emociona i que ens manté asseguts a la cadira mentre dura, sense caure en tòpics lacrimògens o en efectismes fàcils. La pel·lícula explica com la Frida (una esplèndida Laia Artigas, una de les grans revelacions del film) viu el primer estiu sense la seva mare, que acaba de morir.La força del film recau, des del principi, en una protagonista de sis anys i en l'univers on ha d'aprendre a encaixar. La Frida, acompanyada pels personatges que interpreten excel·lentment Paula Robles –de quatre anys–, David Verdaguer i Bruna Cusí, haurà d'entomar el trànsit difícil cap a una nova vida, en un exercici valent i arriscat de la pròpia directora, que rememora allò viscut per ella mateixa durant l'estiu de l'any del títol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)