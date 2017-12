VÍDEO «Star Wars: Els últims Jedi» s'estrena en català a 28 sales

08:45 M'HI POSO PER...​ Victòria Camps: sense raons per abjurar del socialisme. La filòsofa concorre en un lloc simbòlic de la llista d'Iceta i sempre ha estat socialista, però sense carnet: "Des que vaig deixar de ser catòlica no he volgut ser militant de cap altra cosa", explica a la secció dels independents dels partits per al 21-D, per Jordi Bes.

08:22 El desplegament de Cs impedeix fer la cantada de Nadal de l'Esclat al pati del Kursaal de Manresa, informa Pere Fontanals. La pantalla gegant al passeig, les furgonetes i el muntatge de seguretat van impossibilitar que els nens i nenes cantessin on tenien programat des de feia temps.

07:49 PORTADES La premsa espanyola celebra la possible victòria d'Arrimadas. Recull de les portades dels diaris catalans i espanyols de paper.

07:09 El president Carles Puigdemont, mitjançant un missatge enregistrat des de Bèlgica, ha fet una crida a evitar que “ningú des de Madrid converteixi Catalunya en la província que porta somiant des de fa anys”, segons informa Aleix Ramírez. En un míting a Sitges, Puigdemont ha tornat a demanar al “tripartit del 155” – en referència a Ciutadans, PP i PSC- “si respectaran els resultat del 21 de desembre”.

06:35 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Recta final polaritzada. "Esprint de campanya amb mítings finals i, segons les enquestes, l'independentisme lluitant per mantenir la majoria absoluta i ERC i Cs per la primera posició", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes Junqueras, Puigdemont, el vot socialista, la Marató, el trànsit de Jové a Jover, Bosman i Josep Maria Castellet.

00:42 La majoria absoluta independentista perilla, segons dues enquestes d'«El Mundo» i l'«ABC». Els dos diaris apunten a una victòria de Ciutadans en vots o en vots i escons mentre que les formacions unionistes retallarien distàncies amb l'independentisme.

22:27 PÒQUER DE CAMPANYA 14 de desembre: Sànchez tancat, Domènech universitari, Fachin «unchained» i estelada a la brossa; per Arnau Urgell.

21:33 VÍDEO L’emotiu homenatge de Josep Rull als familiars dels dirigents empresonats i exiliats: «gràcies per la vostra dignitat i patriotisme». El conseller ha pujat a l'escenari visiblement emocionat en el míting de Junts per Catalunya a Terrassa, la seva ciutat natal.

21:21 EN DIRECTE @KRLS irromp en el míting de @JuntsXCat a Terrassa al costat de @PuigGordi. “Quan hi ha moments de dubte, recordes l’entusiasme. No ens rendirem encara que ens vulguin humiliats i vexats”, sosté https://t.co/gEny5ar0V7 pic.twitter.com/QurxknKgWZ — NacióPolítica (@naciopolitica) 14 de desembre de 2017

21:21 EN DIRECTE @PuigGordi és rebut amb aplaudiments per part del públic de Terrassa. Visiblement emocionat, el conseller de Cultura debuta en un míting de gran format de Junts per Catalunya des de Bèlgica https://t.co/B75GVyH6FQ pic.twitter.com/J7YXmqhLse — NacióPolítica (@naciopolitica) 14 de desembre de 2017

21:09 La número dos de Podem, Irene Montero, reclama el vot per a Xavier Domènech perquè «ni mentirà ni robarà». El cap de llista dels "comuns" acusa Inés Arrimadas de ser "la candidata d'Aznar" i promet no fer-la presidenta. Ho explica Sara González des del Prat de Llobregat

Xavier Domènech i Irene Montero, al Prat de Llobregat Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

21:03 Iceta s'alinea amb Cs i PP i retreu a l'independentisme que adoctrini els nens. "Els nens no han d'anar a fer gruix a les manifestacions, no se'ls ha de posar asseguts en una carretera per tallar-la", afirma el candidat del PSC. Iceta exigeix, però, a les forces unionistes que "treguin les mans" de l'escola catalana. Informa Jordi Bes.

20:53 EN DIRECTE @joseprull puja al faristol del míting de @JuntsXCat a Terrassa. “No sé si podré mantenir el to de la veu, estic realment emocionat”, diu després dels aplaudiments. “T’ho mereixes!”, li criden des del públic https://t.co/JXANnXIWf6 pic.twitter.com/XOme4JRo7G — NacióPolítica (@naciopolitica) 14 de desembre de 2017

20:50 ENTREVISTA Òscar Peris (ERC): «M'imagino un resultat sobiranista aclaparador perquè o guanyem o ens arrasen». El cap de llista dels republicans per Tarragona està convençut que l'Estat manté empresonat Junqueras perquè "és líder més ben preparat per fer front al repte que té el país" i destaca que es presenten a les eleccions perquè no podien deixar Catalunya en mans del bloc del 155. Per Jonathan Oca.

20:49 Rovira s'envolta d'ex del PSC i acusa Iceta de supeditar Catalunya «als interessos del PSOE». La dirigent d'ERC rebutja acords amb el PSC, com vol Domènech: "Amb aquells socialistes amb què volíem pactar hem decidit fer una llista conjunta i concórrer conjuntament". Per Roger Tugas.

20:46 La Guàrdia Civil deixa en llibertat el director general d'Unipost. El cos de seguretat continua registrant la seu de l'empresa de l'Hospitalet de Llobregat, que ha començat cap a les vuit del matí.

20:29 Albiol desinfla l'acusació d'espionatge contra els Mossos: «No em consta que sigui cert». El candidat popular demana que el 21-D es confirmi "el pas que va donar Rajoy" amb el 155.

20:22 Puigdemont alerta del 155 «irreversible» que s'aplicarà a Catalunya si governa C's. El president de la Generalitat, en un míting a Terrassa, eleva el to contra els d'Inés Arrimadas i reclama votar "pensant en les futures generacions. Informa Oriol March des de Terrassa.

20:21 Xavier Domènech, a José María Aznar: "Ho sentim, la seva candidata, Inés Arrimadas, no serà presidenta de Catalunya. No donarem el govern a la precarietat, a l'Ibex 35 i a Aznar"

20:20 LA CARAVANA. Elsa Artadi i la gestió d'una remuntada. Crònica de la visita de la directora de campanya de Junts per Catallunya a l'autobús dels periodistes que segueixen la candidatura de Carles Puigdemont. Per Oriol March.

20:19 Xavier Domènech reivindica que els "comuns" han aconseguit posar l'agenda social en el centre de la campanya electoral perquè la resta dels partits també en parlen



20:13 VÍDEO Comín: «El PSC hauria de renunciar a les sigles i dir-se Partit Unionista Sobretot (PUS)». Exdirigents i exmilitants dels socialistes intervenen en un acte a Sant Andreu de la Barca per ratificar el seu suport a ERC com a pal de paller del socialisme sobiranista i carreguen contra el partit de Miquel Iceta. Ho explica Roger Tugas.

20:06 Crits de “llibertat, llibertat” abans que arrenqui l’acte de @JuntsXCat a Terrassa. El tancaran el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont https://t.co/IxHLPepmIW pic.twitter.com/bHRD5EUvH7 — NacióDigital (@naciodigital) 14 de desembre de 2017

20:05 Miquel Iceta reclama "treure les mans de la política" de l'escola. "Els nens no han d'anar a engruixir les manifestacions", defensa.

20:00 Irene Montero, número dos de Podem: "Xavier Domènech és l'únic candidat que pot governar sense mentir i sense robar".

19:52 Margallo exigeix suport als Bàltics en el cas català com a «contrapartida» als favors d'Espanya. L'exministre d'Afers exteriors revela que va demanar col·laboració a canvi dels "esforços" de l'executiu espanyol davant la crisi a l'est d'Europa amb Rússia. L'excap de la diplomàcia espanyola confessa que va voler combatre les simpaties de certs sectors bàltics amb el moviment independentista.

19:46 La número dos de Podem, Irene Montero, acusa el PSOE i el PSC de ser capaç d'aliar-se amb "el partit més corrupte d'Europa", el PP, "per no reconèixer que els catalans tenen sobirania per decidir"

Irene Montero, número dos de Podem, en un míting al Prat de Llobregat Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú





19:41 .@abalosmeco (PSOE) adverteix que @CiutadansCs no és la solució: "Mai una part del problema pot ser una part de la solució" https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/dGV8bzcKj0 — NacióDigital (@naciodigital) December 14, 2017

19:48 La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, demana als "catalans que van votar Mariano Rajoy que tornin a votar el projecte del PP". "Gràcies a Rajoy hem aconseguit que no hi hagi independència", insisteix.

19:38 Marta Ribas, número quatre de Catalunya en Comú-Podem, des del Prat de Llobregat: "Què ha fet aquest govern per garantir els nostres drets? Retallar, retallar, retallar, mantenir les retallades d'Artur Mas i incomplir amb la ciutadania la garantia dels seus drets"

Marta Ribas, en un míting al Prat de Llobregat Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:40 Ramon Espadaler, número 3 de la llista de Miquel Iceta, demana votar la llista del PSC a aquells que han vist que el suport a Junts pel Sí s'ha saldat amb ballar "el mambo pervers" de la CUP.



19:34 L'economista Vicenç Navarro acusa el PP i Convergència de ser "partits clientelars, corruptes fins a la medul·la i neoliberals". També ha assegurat que durant la dictadura "Artur Mas estava estudiant oposicions, com José María Aznar"

L'economista Vicenç Navarro, en un acte dels comuns Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:24 Arrenca el míting de @CatEnComu_Podem al Prat de Llobregat amb Xavier Domènech, Irene Montero, Marta Ribas i Vicenç Navarro https://t.co/chJRvZFmSO pic.twitter.com/WQ42o2udSy — NacióDigital (@naciodigital) 14 de desembre de 2017

19:00 El govern espanyol controlarà les xarxes socials per evitar «fake news». La Moncloa assegura que ja està actuant davant la "preocupació" d'alguns partits espanyols per diverses campanyes de "desprestigi" contra ells amb el 21-D a l'horitzó.

18:53 Comença el míting d'ERC a Sant Andreu de la Barca amb representants provinents del PSC que han fet el salt a l'independentisme, com Ernest Maragall, Fabian Mohedano, Carme Labòria, Jose Rodríguez "Trinitro" o Maite Arqué i en que participarà Toni Comín a través d'un vídeo. Presenta l'acte Josep Maria Mainat.



17:43 Albiol no pot confirmar el presumpte espionatge i demana explicacions a Puigdemont. El candidat del PP acusa Puigdemont d'haver actuat com un "règim totalitari" i la "Gestapo". Demana explicacions al president de la Generalitat: "Quant ha costat l'espionatge, per què, des de quan, què es pretenia descobrir, quina era la finalitat última?".

16:12 LA CARAVANA Tots els balls de Miquel Iceta. ​El socialista duu esmorzar a l'autobús que el PSC ha posat als periodistes per cobrir la campanya del 21-D i aprofiten per posar el candidat a prova; contracrònica de Jordi Bes.



15:32 La diputació permanent del Parlament es reunirà el 27 de desembre per decidir si porta el 155 al TC. Només Junts pel Sí ha sol·licitat convocar la sessió, que aquest dijous ha estat acordada per la Mesa i els portaveus dels grups.

15:30 Trobada solidària de cristians per la llibertat dels presos polítics. D'onze del matí a cinc de la tarda a la plaça Sant Felip Neri de Barcelona es llegiran textos, poemes i es crearan espais d'oració i pregària.

15:23 Junqueras, des d'Estremera: «Si el preu de la llibertat és la presó, l'hem d'assumir, per molt dolorós que sigui». El cap de llista d'ERC defensa que ningú podrà assenyalar els republicans com a "còmplices" del 155 quan ell és a presó.

14:50 LA CARAVANA Lorena Roldán, «el bec d'or» que va embadalir Rivera. La número dos per Tarragona és una de les figures en alça a Ciutadans i molts la consideren "una Arrimadas en potència". La contracrònica de Pep Martí de la campanya de Ciutadans.

14:29 Manifestacions ultres i articles contra el procés: l'historial del nou jutge que investiga l'1-O. El magistrat Jaime Conejo substitueix el titular del jutjat d'instrucció número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que està ingressat per una afectació intestinal.