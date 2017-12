VÍDEO «Star Wars: Els últims Jedi» s'estrena aquest divendres en català

Les 28 sales on s'estrena Star Wars: Els últims Jedi en català Yelmo Multicines Abrera (Abrera)

Sala d'Actes de l'Ajuntament de Balaguer (Balaguer)

Yelmo Cines Baricentro (Barberà del Vallès)

Cines Verdi (Barcelona)

Cinesa Diagonal (Barcelona)

Cinesa Diagonal Mar (Barcelona)

Cinesa Heron City (Barcelona)

Palau Balaña Multicines (Barcelona)

Yelmo Cines Castelldefels (Castelldefels)

Cines FULL (Cornellà de Llobregat)

CAT Cines Figueres ACEC (Figueres)

Cinemes Albèniz Centre (Girona)

Ocine Girona (Girona)

Ocine Granollers - El Nord (Granollers)

JCA Cinemes Alpicat (Lleida)

Cines Bages Centre (Manresa)

Cinesa Mataró Parc (Mataró)

Cines Olot (Olot)

Cines Ocimax de Palma (Palma, Mallorca)

Cines Imperial (Sabadell)

Cinesa Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)

Yelmo Cines Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)

CineBaix (Sant Feliu de Llobregat)

Ocine Tarragona - Les Gavarres (Tarragona)

Yelmo Cines Parc Central (Tarragona)

Cinemes Majèstic (Tàrrega)

Cinesa Parc Vallès (Terrassa)

Multicines Sucre (Vic)

És un dels títols de l'any, potser el més esperat de tots els estrenats fins ara. Arriba a les pantalles aquest divendres, 15 de desembre, en una sonada estrena mundial, i ho fa en versió catalana a 28 sales del país. El nou episodi de la saga Star Wars, titulat Els últims Jedi, ha estat dirigit per Rian Johnson i interpretat per Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Benicio Del Toro i Laura Dern, entre d'altres.La pel·lícula reprèn la història de Rey just on acabava Star Wars. El despertar de la força , en el moment de la trobada amb Luke Skywalker i amb la represa de la lluita contra el Primer Ordre. Els nous personatges que ja van aparèixer a l’episodi VIII es barregen en aquest lliurament amb els de la trilogia clàssica, en una aventura que desvetllarà misteris de la força i secrets del passat. Caldrà veure si les expectatives dels fans queden acomplertes.Aquest cap de setmana també s'estrena, en català, Un intercanvi per Nadal, film noruec centrat en les festes de Nadal i en el personatge clàssic que protagonitza aquestes festes, Santa Claus. El film ha estat dirigit per Terje Rangnes i explica la història d'Andersen, un fuster que vol que els seus fills visquin el Nadal d’una manera inoblidable. Quan Andersen troba el veritable Santa Claus, se li acudeix una solució per acomplir els seus somnis: que Santa Claus visiti els seus fills, mentre ells fa de Santa Claus per als fills del pare Noel.La comèdia familiar Un intercanvi per Nadal s’estrenarà de forma solidària coincidint amb La Marató de TV3. Totes les persones que vagin a veure-la al cinema, a partir del 15 de desembre, estaran col·laborant amb la investigació de malalties infeccioses de La Marató. El film es podrà veure a 18 sales del país.

