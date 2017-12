Les directores Carla Simón i Elena Martín, grans reclams del Primera Persona 2018

23:26 LA CARAVANA. Layret, el «Nostradamus» de la CUP. Diversos mítings del partit de l'esquerra independentista recorden les paraules de l'advocat laboralista Francesc Layret sobre el poder popular; la contracrònica d'Aida Morales.

23:18 LA CARAVANA El dia de Rajoy a Catalunya: del mercat de Badalona a les caves Freixenet. El president espanyol visita inesperadament la ciutat de Xavier García Albiol i al vespre demana "respecte" a l'empresariat català.

22:52 Miquel Buch formalitza la seva renúncia a l'alcaldia de Premià de Mar al ple municipal. En el seu comiat, el número 22 de la llista de JxCat pel 21-D, ha dit marxar "orgullós de la feina feta" i confiat d'haver governat "sent una bona persona".

22:16 LA CARAVANA. Puigdemont torna a casa (per videconferència). El president de la Generalitat rep l'escalf de Girona en un míting al qual assisteix la seva dona, Marcela Topor, a qui agraeix la comprensió. Per Oriol March.

22:13 «Empaperem» es reactiva i demana fotos de la repressió de l'1-O per tirar endavant una nova campanya. La iniciativa ha posat en marxa un nou projecte i sol·licita la col·laboració de la ciutadania.

21:55 La CUP crida a trencar amb un estat «psicòpata» i «terrorista». L'exdiputat Quim Arrufat assegura que els catalans ha decidit deixar de ser "subdits" i que, per això, "no passaran". Informa Aida Morales.



21:49 PÒQUER DE CAMPANYA 13 de desembre: Tardà parla per Junqueras, Iceta posa terminis, la CUP té socis i Rajoy brinda amb amics. El resum d'aquest dimecres de campanya per Joan Serra Carné.

21:40 LA CARAVANA Marta Rovira s'encomana a Disney per fer realitat «Els impossibles»: Els periodistes regalen a la candidata d'ERC una samarreta de paròdia de la pel·lícula "Els increïbles", ja que els republicans asseguren a cada míting que són capaços de fer realitat "els impossibles"; contracrònica de Roger Tugas.

21:33 Puigdemont eleva el to contra Iceta: «Representarà per sempre més el 155». El president i candidat de Junts per Catalunya assegura que el cap de files del PSC ha lligat el seu projecte polític al de Mariano Rajoy. Sosté que el bloc constitucionalista perdrà les eleccions i insta Iceta a acceptar el resultat de les eleccions. Informa Oriol March.

21:29 EN DIRECTE Crits de “És Puigdemont el nostre president” al final del míting de Junts per Catalunya a Girona. L’acte acaba amb "Els Segadors" https://t.co/WKr0hifcjr pic.twitter.com/muIKY2pvdt — NacióPolítica (@naciopolitica) December 13, 2017

21:19 LA CARAVANA Miquel Iceta és el 155. El candidat socialista al 21-D no ha viscut el seu millor dia de campanya: a Sabadell li han reservat el seient amb el número de l'article de la Constitució i el PSOE l'ha desautoritzat; contracrònica de Jordi Bes.

21:13 Carles Puigdemont, en el míting de campanya de Junts per Catalunya: "Miquel Iceta, l’has feta tan grossa que la dimissió te la demanarà la vergonya d’haver empès els empresonaments i l’exili". Ho explica, des de Girona, Oriol March.

21:18 Carles Riera, número 1 de la CUP per Barcelona, recorda "als companys de Podemos", que al feixisme "se'l fa fora a empentes i cops", i fa pública la "solidaritat" del partit independentista amb el "govern legítim que encara és a l'exili".

21:12 Carles Puigdemont, des de Girona: "No pot quedar entre nosaltres cap dels efectes del 155 en vigor. Això inclou la intervenció de les finances de la Generalitat, l’ensenyament i els Mossos d’Esquadra". Informa Oriol March.

21:11 LA CARAVANA La Moreneta es posa taronja per un dia. Ciutadans fa campanya en places difícils com la capital del Bages; la contracrònica de Pep Martí.

21:08 EN DIRECTE Aplaudiments i crits de "president, president" quan apareix @KRLS Puigdemont per videoconferència al Palau de Congressos de Girona, ciutat de la qual va ser alcalde; informa @OriMarch https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/iiHmdVMpVG — NacióDigital (@naciodigital) 13 de desembre de 2017

21:00 Rovira acusa l'unionisme de perjudicar tots els catalans amb el 155 per guanyar vots a l'Estat. La dirigent d'ERC aposta per obrir "un gran diàleg constituent de país per posar fil a l'agulla de la construcció de la República" a partir del 21-D. Mundó critica que Cs, PSC i PP parlin del procés per obviar el Gürtel, els ERO andalusos, el rescat bancari o el buidat del fons de la seguretat social. Ho explica Roger Tugas.

20:56 Arrufat assegura que Xavier Garcia Albiol fa uns "esforços enormes per moderar-se" i avisa al PP que els catalans són "prou intel·ligents" i "responsables" per saber què volen.

20:45 Quim Arrufat, des de Vilanova, sentencia: "Aquest estat espanyol és democràtic perquè Franco ha mort, perquè els interessa i perquè així arriben les ajudes de la Unió Europea. Més hagués valgut que ens haguessin explicat això (a l'escola) i no hagués estat adoctrinament, sinó una imatge de la realitat".

20:42 El líder del PSOE, Pedro Sánchez, obvia els ERO d'Andalusia i carrega contra els "mals dirigents" de Catalunya i Espanya. En un míting a Sabadell amb Miquel Iceta, Sánchez ha considerat que el PSC està en remuntada, i que "no es tracta de guanyar per tornar a separar, sinó per tornar a unir"; informa Jordi Bes.



20:41 Els «comuns» s'erigeixen en el dic de contenció per frenar Ciutadans. Xavier Domènech posa els atacs a l'escola catalana com l'evidència que Inés Arrimadas és "la candidata del PP a Catalunya". Informa Sara Gonzàlez.

20:31 Josep Rull es compromet a seguir fent política en un míting de Junts per Catalunya a Girona: "No vull que els meus fills visquin en un estat en què s'empresoni algú per les seves idees polítiques".

20:36 Ciutadans carrega contra la proposta d'Iceta d'indultar l'independentisme: «Preparen un nou tripartit». Carlos Carrizosa acusa els dirigents sobiranistes d'haver violat els manaments evangèlics de "no robaràs" i "no mentiràs", i assegura que Ciutadans "mai insultarà". Ho explica Pep Martí.

20:28 Eulàlia Reguant afirma que "només amb la unilateralitat" la societat catalana serà "capaç de moure el taulell de joc de l'estat espanyol" i "tombar el règim del 78". Un règim, ha prosseguit, que "està disposat a tot per no trencar la sacro santa unitat d'Espanya, amb cunetes plenes de morts".

20:21 Rajoy agafa les regnes de la campanya d'Albiol. El president espanyol amplia l'agenda a Catalunya i demana des de les caves Freixenet que "no es castigui ni es boicotegi ningú" per ser català. Albiol, que cedeix protagonisme a Rajoy, acusa Iceta de no atendre la "prioritat" dels catalans quan demana l'indult per a "Puigdemont i Junqueras".

20:22 .@sanchezcastejon creu que Catalunya i Espanya comparteixen "mals dirigents", i veu el PSC en remuntada de cara al 21-D: "Es tracta de guanyar per tornar a unir" https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/gH1id9XCMc — NacióPolítica (@naciopolitica) December 13, 2017

20:17 Eulàlia Reguant comença l'acte de campanya de la CUP a Vilanova i la Geltrú amb un record als presos i a les persones "que no poden fer campanya tal com voldrien". "Seguirem encara que segueixin amenaçant-nos amb més presons", ha declarat.

20:18 Carles Mundó carrega contra aquells mitjans de comunicació que afirmen que l'independentisme sent "odi" cap a Espanya, la qual afirma que "és l'expressió més repugnant" que es pot sentir. "Volem ser els millor veïns dels ciutadans de l'estat espanyol", ha clamat. Ho explica Roger Tugas.

20:16 Lluís Guinó, vicepresident primer del Parlament en funcions, sosté que Puigdemont és el "vot útil" i reclama que Ciutadans no guanyi les eleccions ni en escons. Desafia els liberals a explicar com tenen tants recursos econòmics per fer campanya.

20:15 Inés Arrimadas, des de Manresa: "Aquestes són unes eleccions tan importants com el referéndum d'aprovació de la Constitució".

20:13 Marta Madrenas obre el míting de Junts per Catalunya a Girona assegurant que l'Espanya actual prové "del franquisme i de Primo de Rivera". "És un estat corrupte fins al moll de l'os", ha insistit.

20:14 Rajoy agafa les regnes de la campanya d'Albiol. El president espanyol amplia l'agenda a Catalunya i demana des de les caves Freixenet que "no es castigui ni es boicotegi ningú" per ser català. Informa Isaac Meler des de Sant Sadurní d'Anoia.

20:10 Junts per Catalunya ha difós aquest dijous a la tarda un vídeo que reforça el seu missatge de campanya: "Perquè torni el president, s'ha de votar el president".

📣 Perquè torni el president, s’ha de votar el president#JuntsXCat #21D pic.twitter.com/rEnK1nShqy — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) December 13, 2017

19:56 Xavier Domènech: "La candidata del PP a Catalunya es diu Inés Arrimadas. El pacte Frankenstein del PP, Ciutadans i PSC significa la destrucció del bo i millor que han construït les classes populars d'aquest país"

Xavier Domènech, al míting de Sabadell Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

20:04 El líder del PSOE, Pedro Sánchez reclama el 21-D sumar tots els vots socialistes perquè "cada vot compta". Considera que Catalunya no necessita més crispació sinó "la mà esquerra de Miquel Iceta".



19:51 Mariano Rajoy, des de Sant Sadurní d'Anoia, agraeix a José Luís Bonet "el seu esforç empresarial i la valentia a l'hora de defensar les seves posicions". Ho ha dit en un acte a la capital del cava acompanyat del cap de llista del PP, Xavier García Albiol.

19:52 El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, titlla de "personatge infame" el diputat de Ciutadans Toni Cantó per presentar resolucions contra l'escola pública catalana al Congrés dels Diputats





19:48 Carlos Carrizosa (Cs) diu a Manresa que els dirigents sobiranistes han incomplert els manaments evangèlics de "no mataràs" i "no robaràs", i han insultat, però que ells mai insultaran.

19:49 El 155 persegueix Miquel Iceta. Abans de l'inici del míting del PSC a Sabadell, els periodistes s'han adonat d'una d'aquelles casualitats que preparades no surten millor. La cadira reservada per a Iceta, i que duia el seu nom, també tenia el número que ha marcat la política catalana en les darreres setmanes: 155. Membres de l'equip d'organització del míting s'han afanyat a arrancar l'etiqueta amb la xifra.

La casualitat ha volgut que a Iceta li toqui el seient... 155. Foto: Cedida

19:46 Elisenda Alamany, número dos de Catalunya en Comú-Podem: "No volem les retallades de Puigdemont ni les imposicions de la senyora Inés Arrimadas. És l'escola pública la que garantirà i garanteix que siguem un sol poble"

19:48 .@sanchezcastejon torna a la campanya de @socialistes_cat al 21-D amb un míting a Sabadell el mateix dia que @marianorajoy també és a Catalunya https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/5VyvNtHxdz — NacióPolítica (@naciopolitica) December 13, 2017

19:48 6 de cada 10 europeus creuen que la imatge d'Espanya s'ha vist perjudicada per la crisi catalana. L'impacte al sector turístic podria arribar als 12.000 milions per la caiguda d'un 15,37% de visitants, segons un estudi.

19:42 la numero dos de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, a Ciutadans: "Sabem d'on vénen i què volen fer amb Catalunya. Si Miquel Iceta no els investeix, jo els hi dic ben clar: No passaran!"

Xavier Domènech i Elisenda Alamany, al míting de Sabadell Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:37 Joan Mena, diputat d'En Comú Podem, assegura que el model d'escola catalana l'ataquen el PP i Ciutadans "inventant mentides", però també el PDECat i ERC "imposant retallades" i mantenint "el concert a les escoles de l'Opus"

19:42 Concentració divendres a Barcelona per la llibertat dels presos polítics. Una convocatòria anònima ha corregut per les xarxes socials i ja compta amb el suport de l'ANC.

19:34 Joan Mena: "Miquel Iceta, us volem al costat defensant el model públic de l'escola catalana i no de la mà de la dreta catalanòfoba. Hi ha alguns dels vostres alcaldes que s'avergonyeixen de compartir projecte amb la dreta"

El diputat d'En Comú Podem Joan Mena Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú