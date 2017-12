Enquestes que condicionen

Hem de veure encara diverses enquestes més abans del 21-D. De moment totes marquen una tendència inequívoca: l'independentisme lluita per mantenir la seva majoria absoluta , la participació pot ser encara major que el 27-S i Junts per Catalunya, la llista que encapçala Carles Puigdemont, millora molt les expectatives electorals que tenia el PDECat. El partit hereu de CDC es va entregar al president per evitar una irrellevància que hauria posat en entredit la continuïtat del projecte que lideren Artur Mas i Marta Pascal. Una irrellevància que era extraordinària: que l'espai que representa hagués de conformar-se amb menys de 20 diputats de la setantena independentista era del tot anòmal . Si Puigdemont se'n surt i guanya les eleccions o disputa la victòria a ERC i Ciutadans, de la seva llista, per ara una plataforma molt personalista, en pot nàixer un nou projecte que ocupi l'espai del centre dreta sobiranista.Les enquestes no van a missa però dibuixen tendència i tenen el costum de satisfer a qui les encomana i facilitar l'efecte carro guanyador. Les més recents indiquen un triple empat entre Junts per Catalunya, ERC i Ciutadans. El reclam de votar Puigdemont per legitimar-lo i aconseguir que torni és potent, i per això els republicans han matisat la seva estratègia. Marta Rovira té menys protagonisme que al final de la precampanya. Ara ERC és més coral i tornen a situar Oriol Junqueras, vicepresident del govern legítim empresonat, en primer pla. Ahir, al míting de la Ràpita , les referències a la seva gestió van ser constants i el reclam de votar ERC per facilitar que surti (o fins i tot que sigui president malgrat estar pres, com indica un informe jurídic encarregat pel partit que avança) serà damunt la taula. Encara que hagin avisat que la seva situació, i sobre tot la de Puigdemont, té grans limitacions.Per fer-vos una idea de com són els votants i de com treballen els partits aquests dies us aconsello tres peces: els retrats robot dels electors que, amb els darrers sondejos del CEO, ha preparatdels set partits i els reportatges de com funcionen els comitès d'estratègia.ha explicat el de Junts per Catalunya el de Ciutadans . En publicarem més.

Una altra ració de Suprem. Les enquestes marquen la campanya, però també la Justícia. Quan dona peu a què el govern espanyol, gràcies a l'aplicació de l'article 155, faciliti l'espoli de les obres que es van comprar a Sixena del Museu de Lleida o quan amenaça d'ampliar a dirigents com Marta Rovira o Anna Gabriel la causa de l'1-O. Al pas que va, el sumari que instrueix el Suprem, i que manté empresonats Junqueras, Joaquim Forn -que ahir celebrava les noces de plata- i els "Jordis" acabarà en macrocausa. Rajoy, que intentarà controlar la seva aplicació com advertia Puigdemont, va avisar ahir que si algú enceta, de nou, la via unilateral tornarà a aplicar el 155.





Vist i llegit



L'Església catòlica fa anys que intenta fer net amb els casos de pederàstia que s'han anat denunciant arreu del món. Ha obert investigacions a Estats Units (vegeu la pel·lícula Spotlight) o a Irlanda, però a Espanya està costant molt més malgrat la rotunditat del papa Francesc amb el tema. El programa Salvados, que presenta i dirigeix Jordi Évole, va explicar a "El silencio de la Bañeza" el cas d'un capella lleonès que va passar per diverses escoles i seminaris i que l'any passat van acabar apartant. Les seves víctimes s'estan organitzant.





El passadís



La campanya ha començat a mig gas, també per les indisposicions d'alguns candidats. Carles Riera es va incorporar tard a la campanya perquè estava de baixa. Marta Rovira va estar dos dies KO per un fort refredat després de la manifestació de Brussel·les i el mateix li va passar a Xavier García Albiol, que no va ser a la capital comunitària però fa força actes a peu de carrer. El candidat del PP es va recuperar més ràpid del que esperava. Explica que ho va fer gràcies a uns fàrmacs de l'exèrcit espanyol. Una militant del PP, casada amb un coronel, li va donar unes pastilles que, pel que sembla, li van anar de meravella.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 2000, el PP i el PSOE signaven el seu pacte antiterrorista. El trencament de la treva per part d'ETA i la fi del procés de pau impulsat per l'acord de Lizarra-Garazi va arrossegar els constitucionalistes al frontisme. De l'acord en van apartar el PNB i se'n va desentendre CiU malgrat que aleshores era aliada del govern de José María Aznar. Fruit d'aquell pacte, populars i socialistes intenten el 2001 tombar Juan José Ibarretxe amb Jaime Mayor Oreja com a candidat unionista i s'impulsa la llei de partits, que acabarà il·legalitzant l'esquerra abertzale, i un enduriment del codi penal entre altres mesures. Les eleccions basques de 2001, que van acabar amb una victòria històrica del nacionalisme basc, recorden força a les del 21-D. Aquí ho vaig explicar.





L'aniversari



Un 12 de desembre de l'any 1915 naix a Nova Jersei el cantant Frank Sinatra, que va morir a Los Angeles el 1998 després d'una carrera professional plena d'èxits. En diverses ocasions se'l va vincular a la màfia (a la magistral pel·lícula El Padrí el van parodiar com a Johnny Fontaine) però això no va embrutar la carrera de la Veu, un referent de la música popular del segle XX. A tots ens ha fet xalar alguna vegada sentir New York, New York o My Way. Per cert que aquesta darrera cançó va inspirar l'anomenada Doctrina Sinatra ni més ni menys que a la URSS quan, al final de la seva existència, deia que no es volia posar en assumptes interns d'altres països de l'est.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



