Torna «El tec i la teca», el recopilatori de música en català per excel·lència

12:12 DIARI DE CAMPANYA DEL 36 Puigdemont promet que tornarà a Palau si guanya el 21-D. El partit de Carrrasco i Formiguera reclama la restauració de l'Estatut i denuncia la llei electoral. Nova entrega del diari de campanya (en blanc i negre) del 36; per Pep Martí.

11:50 El candidat de Junts per Catalunya admet que la investidura "no es pot fer des de la presó ni des de l'exili". Malgrat això, desafia el bloc del 155 a acceptar els resultats i la voluntat dels catalans el 21-D.

11:31 Puigdemont nega discrepàncies amb ERC de cara a la restitució del Govern, manté la porta oberta al diàleg amb l'Estat i assenyala que cal passar a la fase de la "República dels fets".

11:24 Els operaris de Sixena que no han vist mai «Barrio Sésamo». La patinada d'uns treballadors no passa inadvertida a la xarxa.

11:19 Puigdemont assegura que si l'independentisme guanya les eleccions tornarà al Palau de la Generalitat acompanyat del Govern "en bloc". Reclama al bloc del 155 que accepti el resultat dels comicis del 21-D.



11:15 Tot a punt a l’ACN per la roda de premsa de Carles Puigdemont oferta per l’agència nacional catalana, informa Oriol March. Presenta l’acte el director de l’ACN, Marc Colomer.

11:00 Xavier García Albiol: "Si a Catalunya torna a guanyar l'independentisme, el problema el té una part de la societat que no ha escarmentat". El candidat del PP considera que el govern espanyol estaria "legitimat" per tornar a aplicar el 155 si el Govern segueix amb el procés.

10:57 Puigdemont promet que tornarà a Palau si l'independentisme guanya el 21-D. El president de la Generalitat, en una roda de premsa a l'ACN, assegura que no hi ha cap "pla B" en cas que el Parlament el vulgui investir. Per Oriol March.

10:59 Albiol considera que la «radicalitat» de l'independentisme impulsa l'unionisme. El candidat del PP declara que ERC s'ha "tret la careta" defensant la "via unilateral".

10:49 FILIPRIM Confessar la bisexualitat i ignorar l'atur. «El que em xoca és aquesta necessitat imperiosa per a l'etiquetatge reduccionista. Explicar que als vint anys has tingut una nòvia és confessar que ets bisexual?». Per Toni Vall.

10:23 Xavier Domènech, a RAC 1: "M'agradaria poder construir un govern on hi hagi representades les sensibilitats del bo i millor del país: des de Núria Parlon a David Fernàndez i Joan Tardà".

10:13 ​Comença el judici contra Santiago Espot per la xiulada a l'himne espanyol durant la final de Copa. La Fiscalia demana una multa de 14.600 euros per al president de l'entitat sobiranista Catalunya Acció.



09:54 La Junta Electoral prohibeix il·luminar de groc l'Ajuntament de Terrassa. No es podrà aplicar l'acord de junta de portaveus en solidaritat amb els presos polítics. Informa Albert Prieto.

09:48 El PP porta ara al Congrés una iniciativa contra els boicots als productes catalans. Rafael Hernando defensa que són "una part essencial" dels productes "Marca Espanya".

09:10 Elsa Artadi, el secret més ben guardat de JxCat; perfil de la directora de campanya de la candidatura, per Oriol March. Amb una trajectòria acadèmica impecable, doctorat a Harvard inclòs, va créixer a l'ombra de Mas-Colell dins l'administració. En l'última legislatura ha estat una peça clau de l'engranatge de Puigdemont a Palau. Tot i haver format part de la direcció, fa unes setmanes va donar-se de baixa del PDECat per "raons personals".



08:22 DE GUSTOS I COLORS El film, la sèrie, el llibre i la cançó preferits de Miquel Iceta, a la secció cultural d'Esteve Plantada.



07:33 PORTADES «El último esperpento del independentismo», a l'«ABC». Recull de les portades dels mitjans catalans i espanyols de paper.

07:11 Josep Rull: «No tenen prou barrots per empresonar tanta dignitat». El conseller, just una setmana després del seu alliberament, ha compartit cartell amb Elsa Artadi, Pilar Calvo, Joan Torres, David Bonvehí i Valentí Junyent en l'acte central de Junts per Catalunya al Bages, a Manresa. Crònica de Pere Fontanals.

06:51 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Enquestes que condicionen. "Els sondejos, que vaticinen un triple empat entre ERC, Junts per Catalunya i Cs, poden crear un efecte de carro guanyador. Els independentistes apel·len a l'exili i als presos", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia les actuacions del Suprem, el remei castrense de García Albiol, el pacte antiterrorista i Frank Sinatra.

23:28 L'independentisme, a les portes de la majoria absoluta segons una enquesta sobre el 21-D. ERC guanyaria les eleccions amb 33 escons però la suma dels partits independentistes es quedaria amb 66 diputats, a dos de la majoria absoluta.

22:22 PÒQUER DE CAMPANYA 11 de desembre: Dante Fachin es mulla, Domènech evoca, Rajoy avisa i Parlon ataca; per Ferran Casas.



21:53 Més de 200 persones rebutgen les maniobres de l'exèrcit espanyol a Tarragona. La Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau ha manifestat "la nostra oposició als exèrcits, que mai no poden ser garantia de pau" i ha rebutjat "l'ús de les instal·lacions del territori com a base d'operacions o maniobres militars". La protesta ha acabat davant la Delegació de Defensa.

21:57 El litigi de Sixena alimenta l'enfrontament entre blocs camí del 21-D. Crònica de l'abast polític d'una jornada de tensió a Lleida, a càrrec d'Àlvar Llobet. El trasllat de les obres del Museu de Lleida a l'Aragó intensifica les crítiques del sobiranisme a les formacions que van avalar l'aplicació de l'article 155, amb especial intensitat cap al PSC.

21:52 La Junta Electoral exigeix la retirada de la pancarta «Llibertat presos polítics» a Sabadell. Ho fan davant la denúncia de Ciutadans i PP. L'Ajuntament, de moment, no ha respost què farà.

21:50 LA CARAVANA. L'aniversari de noces més trist de Joaquim Forn: el conseller d'Interior, empresonat a Estremera, celebrava aquest divendres els 25 anys de casa amb la seva dona, Laura. Per Oriol March.

21:36 La CUP presenta al cinturó que Ciutadans és «el cavall de Troia de l''aznarisme'». L'exdiputat David Fernàndez demana que ningú es pensi que el partit d'Arrimadas és una formació d'esquerres. Informa Aida Morales des de l'Hospitalet de Llobregat.

21:28 Gabriel Rufián, a l'acte d'ERC a la Ràpita: "L'1 d'octubre aquí van entrar a sang i us van moldre a pals, recordeu-ho perquè el 21 de desembre els hem de moldre a vots", ha dit a un públic que, emocionat, ha tornar a omplir el pavelló que estava ple de gent votant el dia del referèndum fins que va irrompre la Guàrdia Civil.

21:21 Iglesias aposta per un govern de «reconciliació» que inclogui independentistes. Ho expliquen Sara González i Jonathan Oca des de Tarragona.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, al míting dels comuns a Tarragona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú







21:16 Raül Romeva, a l'acte d'ERC a La Ràpita: "Avui fa una setmana que sortíem sis persones de la presó després d’un mes de captiveri, i havia de ser un dia de felicitat després d’un mes. Ja us podeu imaginar que no ha estat fàcil. I no ho va ser, i malgrat que ens va fer una il·lusió enorme abraçar aquells que estimem, quatre pesones romanen tancades. Això va fer que quan vam sortir ens vam conjurar a sortir a guanyar".

21:01 Puigdemont alerta que hi haurà més empresonaments si guanya el bloc del 155. El president de la Generalitat, en un míting a Tortosa, assenyala que l'Estat vol privar de llibertat "tothom que passava per allà" en la maquinària del referèndum. Per Oriol March des de Tortosa.

20:58 LA CARAVANA Ciutadans per terres càtares; la contracrònica de Pep Martí sobre la campanya de Ciutadans.

20:58 EN DIRECTE Aplaudiments i crits de "president, president" quan apareix @KRLS Puigdemont en pantalla al míting de @JuntsXCat a Tortosa https://t.co/bpeKj2LcTz pic.twitter.com/2jTSavEVRx — NacióPolítica (@naciopolitica) December 11, 2017

20:29 L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, escalfa la campanya i acusa Carles Puigdemont d'haver governat amb "tics de tirania". Parlon retreu que l'actuació del president català en moments com l'1-O deriva en insults homòfobs a Miquel Iceta i que a ella l'insultin amb un "xarnega de merda"; informa Jordi Bes.



20:18 Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, carrega amb molta duresa contra Miquel Iceta i Àngel Ros, del PSC, pel seu suport al 155 i pel trasllat de les obres de Sixena. La candidatura de Puigdemont calcula que té vots fronterers decisius amb els socialistes.

20:18 L'exministre socialista Ángel Gabilondo, des de Badalona: "Aquí ha vingut un amic de Madrid a dir-vos que us necessitem. Els canvis hem de fer-los junts" https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/qCJBzGND8j — NacióPolítica (@naciopolitica) December 11, 2017

20:14 Arrimadas va al feu d'Antoni Balmón amb els vots socialistes en el punt de mira, informa Pep Martí.

20:11 Mònica Sales, candidata per Tarragona i dirigent del PDECat a les Terres de l'Ebre, recorda que Joaquim Forn celebra aquest dilluns 25 anys de casats amb la seva dona i que, des de la presó, no l'ha pogut abraçar.

20:11 El cap de llista dels "comuns", Xavier Domènech: "Necessitem un acord que permeti canviar Catalunya per canviar també Espanya i fer fora el PP"

Xavier Domènech, al míting de Tarragona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

20:06 Comença el míting central d'ERC a les Terres de l'Ebre. Un miler de persones reben d'empeus el conseller Romeva amb el crit de "llibertat" omplint d'emoció el pavelló firal de La Ràpita, on hi va haver la brutal càrrega policial el passat 1 d'octubre.

20:06 El candidat a la presidència de la Generalitat per Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, recorda que "nosaltres tenim la clau de la sortida d'aquest país, els blocs només bloquegen" i afegeix que "els oblidats tenen memòria" i que seran els que faran possible el canvi.

20:04 Segons Parlon, governar amb "tics de tirania" provoca "un efecte en cadena" que provoca que un professor universitari de prestigi s'atreveixi a proferir insults homòfobs contra el candidat socialista al 21-D, Miquel Iceta, o que a ella mateixa que per ser filla de migrants li diguin "xarnega de merda".

20:04 En el míting del PSC a Badalona, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha retret a Carles Puigdemont que hagi governat amb "tics de tirania", com quan va dir que s'havia d'interpel·lar els alcaldes que no volien cedir espais municipals per al referèndum de l'1-O, ja que llavors "tothom s'atreveix a actuar com un tirà".



20:03 Domènech recrimina a Iceta, ja que va dir que els catalans havíem viscut per sobre de les nostres possibilitats i li ha etzibat que "no així Miquel, han robat per sobre de les nostres possibilitats". "Que no ens expliquin històries i que no ens diguin que no hi ha recursos".

20:03 Domènech carrega contra Arrimadas per voler canviar l'escola pública i això és perquè no l'ha trepitjat mai" perquè "si ho hagués fet sabria que no se l'ataca, se la defensa".

20:03 Xavier Domènech afirma que "la dinàmica de blocs en la que ens volen atrapar deixa fora a la gent i Catalunya s'ha de construir amb la gent, amb els seus anhels i no sense ells".