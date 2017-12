Investiguen la mort violenta d'una dona en un pis del Raval de Barcelona

21:35 Pugna als blocs i gestió incerta del resultat: claus d'una campanya a mig gas. La manifestació de Brussel·les, el pont, el debat de la unilateralitat i la competència -encara suau- a l'independentisme i a l'unionisme marquen el primer tram de la cursa del 21-D. La participació duu de corcoll els partits mentre ERC i Cs polaritzen la campanya i Puigdemont puja a les enquestes aliè als dubtes sobre el seu futur. Anàlisi de Ferran Casas, subdirector de NacióDigital.



21:28 LA CARAVANA. Jordi Turull, una rosa groga i el míting més emotiu de la seva carrera. El conseller de la Presidència entrega una flor a la dona de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, i fa tota la intervenció a Parets del Vallès, el seu poble, amb un nus a la gola. Crònica d'Oriol March.

21:13 Puigdemont intensifica els atacs contra el PSC i crida a votar amb «mentalitat d'Estat». Junts per Catalunya, en un míting a Parets del Vallès, situa els socialistes com a "cavall de Troia" de la política espanyola i adverteix que Brussel·les observarà amb atenció els resultats. El president creu que cada vot per a la seva candidatura suposa estar "un quilòmetre més a prop" del Palau de la Generalitat. Ho explica Oriol March.

21:10 La CUP crida l'independentisme a fer república «desobeint i unilateralment». El pavelló de la Vall d'Hebron acull l'acte central de campanya dels anticapitalistes amb més de 2.000 persones i esdevé un clam per la unilateralitat. Carles Riera demana a Junts per Catalunya i ERC que "no tornin a l'autonomisme" i als "comuns" que no siguin "còmplices". David Fernàndez avisa al bloc del 155: "No passaran". Informa Aida Morales.

PÒQUER DE CAMPANYA 10 de desembre: Riera s'estrena, Castellà unilateral, Rivera defineix i Ros prega

20:07 El cuiner Fermí Puig debuta en un míting de gran format de Junts per Catalunya. "No podem viure amb plenitud la nostra catalanitat dins d'Espanya, i no oblidarem mai l'1-O", assegura. Aurora Madaula, número nou per Barcelona, sosté que l'objectiu de la llista és "fer fora el feixisme".

DIARI DE CAMPANYA 5 de febrer: Gil Robles defineix les eleccions com la batalla decisiva contra la revolució



19:08 LA CARAVANA El crèdit bancari que no arriba per a la campanya d'ERC. Dues entitats financeres han negat als republicans un préstec per fer front a les despeses fins al 21-D, tot i que el partit no té cap deute amb els bancs i la subvenció electoral posterior permetria tornar els recursos; contracrònica de Roger Tugas.

19:08 Rovira: «Si l’Estat no negocia, serà el responsable que fem avançar el país sense demanar permís». La candidata d’ERC avala la tesi feta pública per Castellà recuperant la unilateralitat si el govern espanyol no obre un diàleg després del 21-D.

19:04 VÍDEO Òmnium Cultural recorda la brutalitat policial i la repressió política en el dia dels drets humans. L'entitat sobiranista ha compartit un contundent muntatge per deixar palès que "han vulnerat els teus drets fonamentals".



18:57 Xavier Domènech, líder dels "comuns" reivindica la "dignitat de l'alcalde de Granollers", Josep Mayoral, per haver plantat cara dins del PSC i haver dit "no al 155" i demanat "fer fora" Rajoy

18:51 Elisenda Alamany, número dos de Catalunya en Comú-Podem: "A ERC només li falta demanar perdó per no haver-se presentat amb la llista de Puigdemont. És l'últim que els queda"

18:47 La número dos de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, al PSC: "Quan s'escolta més al PP que als seus alcaldes i alcaldesses, s'acaba desconnectant de la realitat"

18:38 La número tres de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, deixa clar que els "comuns" no pensen pactar amb Ciutadans: "No anirem amb ells ni a la cantonada"

18:36 Joan Josep Nuet: "Companys independentistes de la CUP i ERC, no tingueu la pell tan fina. Les coses que no heu fet bé no han de tenir premi. Si nosaltres estem al govern ajudarem a que no cometeu de nou els mateixos errors"

18:34 Joan Josep Nuet, número cinc de Catalunya en Comú, demana als independentistes que no votin Junts per Catalunya, ERC o la CUP perquè han "consolidat les retallades de 2.300 milions d'euros".

18:19 El número 1 de la CUP per Tarragona, Xavier Milián, insta a "acabar amb el pujolisme" i decidir com ha de ser la República a partir d'un "procés constituent" basat en la participació de la majoria, i que defensi el territori: "Avui cridem des de Barcelona, 'lo riu és vida!'".

17:54 Bel Olid, número 6 de la CUP per Barcelona i activista feminista, recorda que l'1-O no només "van ser-hi" les dones, sinó que també "van organitzar la resistència", i assegura que els anticapitalistes "no toleraran" que se les facin servir quan convé. Seguiu l'acte en directe aquí.

17:47 Maria Rovira, candidata número 8 de la CUP per Barcelona, enceta l'acte del partit independentista a Barcelona: "L'1-O votàvem, aplaudíem, ploràvem i ens abraçàvem. No ens coneixíem, però estàvem juntes defensant les nostres llibertats".

17:39 VÍDEO EN DIRECTE Arrenca l'acte central de campanya de la CUP a Barcelona. La plana major del partit serà aquesta tarda a la Vall d'Hebron de Barcelona per prémer l'accelerador de cara al 21-D. Segueix l'acte a NacióDigital.

17:27 LA CARAVANA. La campanya "anormal" de la CUP. El partit de l'esquerra independentista denuncia mitja dotzena d'actes i atacs contra la llibertat durant els primers dies de la campanya. La contracrònica d'Aida Morales.

17:10 LA CARAVANA Dolços per pair enquestes amargues. Xavier Domènech puja a l'autobús dels periodistes enmig d'uns pronòstics gens amables per als "comuns"; contracrònica de Sara González.



16:34 La «war room» d'Arrimadas: granítics, desvergonyits i fidels a Rivera. L’equip de campanya de Ciutadans és el mateix que ha dirigit les eleccions espanyoles del 2015 i 2016 i Fernando de Páramo és la figura clau de l'engranatge electoral taronja. Ho explica Pep Martí.

16:18 LA CARAVANA L'aspirant a MacGyver de la política catalana. El socialista Miquel Iceta s'erigeix com l'únic candidat de les eleccions del 21 de desembre que pot resoldre els problemes de Catalunya; contracrònica de Jordi Bes.

16:08 Gabriel Rufián, sobre el 21-D: «Estem davant la dicotomia de porres o demòcrates». El diputat republicà s'ha desplaçat fins a Tarragona aquest diumenge, on ha assegurat que ERC no demanarà perdó per voler guanyar les eleccions.

15:58 Mundó torna a la presó d'Estremera per visitar Junqueras i Forn. El conseller de Justícia i candidat d'ERC explica que els traslladarà tot el suport i que no descansarà fins que els consellers i els "Jordis" surtin en llibertat.

15:48 VÍDEO Ultres cremen propaganda electoral d'ERC al crit de «Que Viva España». Un grup d'individus arrenca una pancarta de la formació independentista, la trepitja, l'escup i li cala foc.

14:09 Albiol demana «respecte» a Rivera i que eviti dir que el vot al PP és «escombraria». El candidat popular reclama a Ciutadans que no "insulti" perquè "potser" han de governar "junts". Javier Maroto qüestiona la capacitat del partit taronja per presidir la Generalitat: "No han governat enlloc".

13:56 Miquel Iceta: "Molta gent va oblidar que a Ítaca hi va arribar un de sol. Els altres anaven morint pel camí. El rumb de col·lisió ara no ens convé".

13:41 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, afirma que pot aportar solucions a la política catalana: "Si m'he de convertir en MacGyver de la politica catalana, ho faré".

13:41 Domènech acusa al bloc del 155 de tenir la «repressió» com a única proposta per a Catalunya. Els "comuns" també demanen, però, "no deixar que un full de ruta fracassat sigui la condemna de tot un país". "Incerta glòria la del PSC quan Aznar recomana el vot per a tu", ha dit el cap de llista de Catalunya en Comú-Podem. Ho explica Sara González.

13:30 Les pensions, l'euro o la nacionalitat: El xat per aclarir dubtes sobre la nova República. Raons per la República compta amb 300 col·laboradors i pretén donar resposta de manera ràpida i senzilla a tots aquells interrogants que genera el procés català

13:26 Forcadell entra en campanya: "ERC és l'únic partit capaç d'aturar el 155 i Ciutadans". Esquerra s'adreça als "companys de la CUP" i els assegura que, si després de les eleccions l'Estat espanyol es nega a dialogar i "no accepta la negociació", els republicans recuperaran la via unilateral. Informa Aida Morales des de Badalona.

13:02 Avís de Puigdemont: «Si governa el tripartit del 155, el que hem vist fins ara serà un joc de nens». El president de la Generalitat, en un míting a Mollerussa, situa Iceta com a "col·laborador necessari" de la intervenció de l'autonomia i l'acusa de fer "trampes" en el discurs; informa Oriol March des de Mollerussa.

13:07 El líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirma que en els mítings del PSC es respira "un esperit de remuntada". Segons Sánchez, "el Partit Socialista està de nou aquí".



12:59 Arrimadas diu que «els qui estan a les cues d'espera no poden anar a Brussel·les a veure l'òpera». Rivera insisteix a demanar el vot de tots els electors constitucionalistes en un míting a Tarragona. Informa Pep Martí.



12:57 L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, defensa el 155 però reclama que no toqui les obres de Sixena. "L'art sacre no és objecte de l'article 155", afirma en un míting de la campanya del PSC al 21-D amb Pedro Sánchez i Miquel Iceta; per Jordi Bes.