Boya crida a defensar les obres de Sixena com els col·legis electorals de l'1-O

22:40 OPINIÓ ​«Quan les dones irrompen», l'article d'Elisenda Alamany sobre el 21-D, periodisme i política.

22:39 OPINIÓ «Desmuntant el 'Círculo'», l'article de Josep Huguet sobre el Cercle d'Economia i el 21-D.

22:38 OPINIÓ «Que governi qui pugui», l'article de Jordi Bianciotto sobre els resultats electorals.

22:31 LA CARAVANA d'ERC, per Roger Tugas. Les camises de Roger Torrent. Un viatge a Londres i Dublín per fer contactes polítics, una sessió preparatòria a la seu d'ERC, un debat a TVE, un matí a Sant Boi de Llobregat, un míting a Blanes... i algunes peces de roba amb un recorregut alternatiu.

22:16 El futur de Puigdemont inaugura les tensions entre ERC i JxCat, crònica d'una jornada agitada, per Roger Tugas, Oriol March i Joan Serra Carné. Els republicans criden a assumir que serà "detingut i empresonat" quan torni a Catalunya i li reclamen que designi un candidat alternatiu, mentre que el president alimenta l'escenari que cal restituir el Govern "en conjunt".

22:09 LA CARAVANA. Així aspira Junts per Catalunya a capitalitzar l'1-O; per Oriol March.

LA VEU DE NACIÓ «I ara... euroescèptics», l'article de Ferran Casas sobre les lectures mediàtiques i polítiques del 21-D.



21:39 LA CARAVANA de Ciutadans, per Pep Martí: Rivera vol ser Macron... però només convenç Manuel Valls. L'exprimer ministre francès, en hores baixes al seu país, participarà en un míting de Ciutadans el proper dia 16.



21:08 Puigdemont crida a triar entre la República i la «monarquia del 155», per Oriol March. El president de la Generalitat, des d'un míting a Berga, situa Iceta, Arrimadas i Albiol com els "candidats de Rajoy" i reclama fer servir les "urnes contra les porres". Assegura que la pitjor derrota per al president espanyol és una victòria de la candidatura que impulsen independents i el PDECat.

21:07 Mundó crida a assumir que Puigdemont serà «detingut i empresonat» si torna a Catalunya, per Roger Tugas. El conseller de Justícia demana en un míting d'ERC ser "realistes" i "intel·ligents" i plantejar plans alternatius per tenir un Govern a Catalunya que actuï contra el 155. Torrent defensa que "només ERC està en condicions de parar els peus al 155, a Cs, a Arrimadas i Rivera" i crida a unificar el vot independentista.

20:47 Arrimadas replica a Rajoy que només ella pot guanyar, informa Pep Martí. La líder de Ciutadans respon al president espanyol, que avui ha dit a Lleida que l'únic vot útil és el PP.

20:42 "Prou de fer-nos creure que ens peguen pel nostre bé i prou de fer-nos creure que suspenen l'autonomia perquè fem el que no ens convé. Prou de dir-li a la víctima que és la responsable de l'agressió", sosté Puigdemont des de Berga.

Les esquerres es conjuren a Sant Boi per impulsar una República social i contra el 155. L'exdiputada de Podem i membre de Som Alternativa Àngels M. Castells afirma que processos bilaterals amb l'Estat espanyol "són contes de fades", i l'exdiputada de la CUP Mireia Vehí clama: "Váyase al carajo, senyor Rajoy!". Ho explica Aida Morales.



20:37 Turull assegura que la "normalitat" de Rajoy és fer tornar el país a dates anteriors del 1975, i recorda els orígens franquistes del PP.

20:39 PÒQUER DE CAMPANYA El retorn de Forcadell, política digital, gent «normal» i policies belgues: el pòquer de campanya d'aquest 8 de desembre, per Joan Serra Carné.

20:37 "Dedicarem les 24 hores del dia a agrair el suport, a treballar per alliberar els presos. Els vam dir que els trauríem d'aquí. I ens dedicarem a fer que els que no són a Catalunya puguin tornar", recalca el conseller de la Presidència, Jordi Turull, al míting de Junts per Catalunya a Berga.

20:22 Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, assegura que el 21 de desembre l'independentisme guanyarà. "Ens en sortirem", destaca un dels independents que ha fitxat per la candidatura de Puigdemont.

VÍDEO Subhasta d'una urna de l'1-O a l'acte unitari de Sant Boi de la CUP, ERC i Som Alternativa. Adjudicada per 155 euros



20:14 Laura Borràs, número cinc de Junts per Catalunya per Barcelona, insinua que hi ha vols i trens que es van retardar expressament per fer arribar tard els manifestants a Brussel·les.

19:51 Mundó crida a ser "realistes" i "intel·ligents" i acceptar que Puigdemont serà "detingut i posat a la presó durant molt i molt de temps" si torna a Catalunya, i demana "un Govern sòlid que combati en les seves funcions el 155" i "avui qui té màxima legitimitat per fer-lo és Junqueras".

19:55 Echenique avisa que la llista de Puigdemont és «una coalició entre el PDECat i Convergència»; crònica de Sara González des del Vendrell. El secretari d'Organització de Podem lamenta que els dos blocs a Catalunya "s'hagin embolicat en les banderes" per "tapar" el debat social. El cap de llista dels "comuns", Xavier Domènech, reivindica que "mai han estat "equidistants" perquè s'han implicat en totes "les lluites" socials.

Miquel Iceta s'ha fet fotos amb desenes de persones a la Fira de la Puríssima de Sant Boi. Entre elles se li ha acostat amb noi amb un barret que simulava el de l'Exèrcit Roig. "Mira'l! Això és soviètic", li ha dit Iceta.



19:47 Tardà apel·la a Carod-Rovira i al seu "patriotisme social" i crida a "acumular forces i adquirir cultura de Govern" per construir la República "en els propers mesos i anys".

19:38 L'exdiputada d'ERC Alba Vergés afirma que el 21-D ha de ser la revalidació de l'esperit de l'1-O: "La capacitat de decidir és nostra i no la podran prendre, malgrat el 155".

19:36 Mireia Boya (CUP) crida a defensar les obres de Sixena com els col·legis electorals de l'1-O. Assegura que quan vingui la Guàrdia Civil al Museu de Lleida "potser trobarà molta gent defensant-lo dempeus".

19:34 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, recorda que l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, que participarà en un acte de Cs, és "un home lliure" perquè ja no forma part del Partit Socialista francès. Valls havia intervingut en un acte del PSC de les eleccions europees del 2014. "Té tot el meu suport i respecte des de la seva independència política", diu Iceta des de la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Iceta en l'acte d'aquest divendres. Foto: Jordi Bes

19:33 L'exdiputada de la CUP Mireia Vehí declara: "Vayase al carajo, senyor Rajoy. També demana a Xavier Domènech que "deixin d'enganyar la gent" amb polítiques transformadores.

19:31 El director del Museu de Lleida diu que entregarà les obres de Sixena «com si fos un préstec». Josep Giralt ha assegurat que acompanyaran aquest procés com a "responsables" de la conservació de les obres.

19:22 Aurora Madaula, número nou per Barcelona de Junts per Catalunya, assegura que es va sumar a la llista de Puigdemont per "fer fora el feixisme que campa pels carrers amenaçant".

Àngels M. Castells enceta l'acte unitari de Sant Boi de la CUP, ERC i Som Alternativa, clamant a favor de la unitat i per la construcció d'una República que ha de finalitzar amb un Parlament "que estigui a l'alçada".



19:20 Ruben Wagensberg (ERC) crida a no deixar-se "enganyar mai amb la idea que la llista única és la solució", ja que cal expressar la "pluralitat i diversitat" del país. Afirma que "és responsabilitat de tots els partits contemplar tots els escenaris", com que "potser hi haurà gent que no podrà tornar malauradament per ser investit".

19:17 Bústia per enviar cartes als presos polítics al míting de Junts per Catalunya Foto: Junts per Catalunya

Als mítings de Junts per Catalunya s'hi instal·la una bústia per tal que els assistents hi entreguin cartes per als presos polítics. Tot a punt perquè d'aquí a mitja hora comenci el míting de la llista de Carles Puigdemont a Berga.

VÍDEO Els líders d'ERC, rebuts entre aplaudiments en la seva arribada al míting que la formació celebra aquesta hora a Blanes.

VÍDEO Els líders d'ERC, rebuts amb aplaudiments a l'arribada del míting a Blanes https://t.co/UZ4BKqLVaA pic.twitter.com/qPIdptv8Kx — NacióDigital (@naciodigital) 8 de desembre de 2017



19:15 Una persona crida "feixista!" quan la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, comença a fer declaracions a la premsa a la plaça Universitat de Barcelona

18:54 ÚLTIMA HORA Europa desatén la petició de Rajoy de reformar l'euroordre. La Comissió Europea no creu que hi hagi "cap necessitat" de canviar el sistema i ampliar la llista de crims com ha suggerit el ministre espanyol Rafael Catalá.

18:40 VÍDEO i FOTOS Catalans residents a Austràlia reclamen l'alliberament dels presos polítics. Desenes de persones participen des de l'altra punta del món i de manera simbòlica a la convocatòria duta a terme dijous a Brussel·les.

18:36 Pablo Echenique, secretari d'Organització de Podem: "Junts per Catalunya és una coalició electoral entre el PDECat i Convergència. Encara que la mona es vesteixi de seda, la mona corrupta es queda"

18:18 Manuel Valls, exprimer ministre francès, i l'escriptor Mario Vargas Llosa participaran en la campanya de Ciutadans. Intervindran en el míting del dissabte 16 de desembre a Barcelona

17:11 LA CARAVANA Mig segle d'Albiol i «40 o 50 anys de democràcia». El PP celebra l'aniversari del candidat popular en un míting a La Llotja de Lleida i li dedica un emotiu vídeo.

Xavier García Albiol bufa les espelmes Foto: PPC/Job Vermeulen

17:00 LA CARAVANA El tió tortosí de Xavier Domènech. Contracrònica de Sara González sobre el quart dia de campanya de Catalunya en Comú-Podem. L'aplicació de l'article 155 per part de Rajoy ha suspès l'autonomia de Catalunya... i també el viatge que el cap de llista dels "comuns" tenia previst per celebrar el seu aniversari.

Xavier Domènech, al Mercat de Nadal de Tortosa Foto: Sara González

16:50 Albert Rivera titlla Carles Puigdemont de terrorista, tot recordant l'atemptat d'ETA a Sabadell. Avui fa 27 anys que la banda terrorista va assassinar sis agents amb cotxe bomba a la capital vallesana.

16:45 LA BRÚIXOLA de Joan Serra Carné. De la presó a la campanya... sense dubtar. "La demostració que el "càstig" de la presó i l'exili no ha frenat voluntats és la determinació dels consellers que han sortit d'Estremera, implicats en el 21-D", diu el cap de Política de NacióDigital. També són protagonistes Theresa May, Donald Trump, Miquel Iceta, Cristiano Ronaldo i el Mercat Medieval de Vic.

16:33 ERC clama contra el PP: «Són capaços de prohibir el groc i ara fins i tot les estelades». Roger Torrent defensa que "Esquerra és l'única força que pot parar els peus a Ciutadans i al bloc monàrquic del 155".

16:31 VÍDEO La jota que el candidat de la CUP per Tarragona, Xavier Milian, dedica a la República. La va cantar en públic a l'acte d'aquest dijous a Deltebre.

16:06 VÍDEO La CUP crea un espectacular mapping a Sabadell que repassa la imposició del 155, amb imatges de PacMan i Street Fighter recordant les càrregues policials de l'1-O a les escoles catalanes

15:14 Rajoy reclama des de Lleida que el PP tingui premi electoral pel 155. El president del govern espanyol reivindica que "va frenar el disbarat" del procés davant Cs i PSC.

15:11 L'ex-ministre socialista Josep ​Borrell crida a votar el PSC perquè és "clar i rotund" contra el procés. El també ex-president del Parlament europeu ho diu en un vídeo de suport a Miquel Iceta dies abans de participar activament en la campanya electoral; informa Jordi Bes.

15:09 PRIMÍCIA ERC fa entrar Forcadell en campanya diumenge a Badalona, per Roger Tugas. Els republicans mobilitzen tots els seus efectius per mantenir-se al capdavant en la intenció de vot a les eleccions del 21-D. La presidenta del Parlament pretenia mantenir un "perfil institucional" després de les amenaces del Suprem però la situació de Junqueras ha fet que s'ho repensi.