Detingut a Alacant un matrimoni que transportava heroïna oculta en la gorra del seu nadó

14:21 LA CARAVANA de JuntsxCat, per Oriol March: Els alcaldes posen cara al PDECat. El món local del partit irromp en campanya amb la vista posada en el 21-D i les municipals del 2019, claus per al futur de la formació.

14:20 Romeva replica a Iglesias: «Hem despertat el feixisme per derrotar-lo, perquè hi era». Mundó demana si algun independentista es vol imaginar Arrimadas guanyant el 21-D i crida a unificar el vot "per assegurar una clara i rotunda victòria d'ERC". Per Roger Tugas.

14:01 La CUP estén la mà a ERC perquè «recuperi el camí» i se sumi a la via unilateral. Durant el míting de Blanes, el partit de l'esquerra independentista també ha carregat contra els "comuns". "Si és cert que tenim tant en comú, no es pot donar l'esquena al poder popular", etziba la número 1 per Girona, Natàlia Sànchez. Informa Aida Morales.

13:54 Miquel Iceta promet que si és president inaugurarà el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, l'antiga Barcelona World: "Al final els únics que hi creiem som nosaltres".

13:51 Miquel Iceta defensa el seu pacte amb Units per Avançar: afirma que el procés ha deixat "molta gent orfe" i que han volgut fer "una gran casa d'acollida per a molts".

13:44 Albiol aprofita la tensió entre ERC i JxCat: «Quan no tenen amb qui barallar-se es treuen els ulls entre ells». El candidat del PP considera que els independentistes estan "inhabilitats" per governar perquè han generat "divisió".

13:50 El líder del PSOE, Pedro Sánchez, utilitza el 21-D fer la seva campanya: "Volem deixar enrere el llegat de cendra del PP". Sánchez es presenta en un míting a Tarragona com "l'alternativa" a Rajoy i crida a la participació el pròxim 21 de desembre: "Si tu no vas, ells continuen amb la deriva secessionista"; informa Jordi Bes.

13:42 Dolors Montserrat és rebuda com a persona "molt grata" en un míting del PP a Sant Sadurní. Xavier García Albiol compara el cava amb el 155: "Ha permès que Catalunya torni a tenir una societat amb capacitat d'estar junts".

Cartell de molt grata dedicat a Dolors Montserrat Foto: Isaac Meler

13:34 La número 1 de la CUP per Girona, Natàlia Sànchez, insta a fer un "boomerang republicà" durant les properes eleccions del 21-D, que recorda que són conseqüència de la "triple aliança del 155".

13:33 Miquel Iceta recorda que el PSC està al costat de Pedro Sánchez, i subratlla que, si no és president del govern espanyol, és perquè "Podem no va voler": "Amb tu de president no hauríem arribat a la vora del precipici".

13:32 Sánchez recupera un vell eslògan del PSC per cridar a la participació de tots els socialistes el 21-D: "Si tu no vas, ells es queden. Si tu no vas, ells continuen amb la deriva secessionista".

13:27 Pedro Sánchez afirma que els socialistes són "el partit de la reconciliació i del diàleg", però per unir, no perquè Catalunya surti d'Espanya: "No hi ha cap causa d'esquerres en el secessionisme".

13:31 Rivera, a Girona: «El projecte de Puigdemont és que tornin les cues a la duana». El líder de Ciutadans demana als votants socialistes i populars que aquest cop "concentrin el vot". Per Pep Martí.

13:15 El món local del PDECat tanca files amb Puigdemont: «Tornarà gràcies als vots del 21-D». Els alcaldes nacionalistes, amb Miquel Buch i Neus Lloveras al capdavant, recalquen que el president ho podrà tornar a ser davant del xoc d'ERC sobre la qüestió. Per Oriol March.

13:14 .@sanchezcastejon agraeix la campanya de @miqueliceta al 21-D: "Gràcies Miquel per no anar contra ningú, sinó a favor de la convivència i la concòrdia. Si tots t'ataquen és que alguna cosa estàs fent bé" https://t.co/F5iV4vW9ZU pic.twitter.com/Q7diTg8OUt — NacióDigital (@naciodigital) 9 de desembre de 2017

13:10 Cospedal titlla de «boig» a Puigdemont per voler fer un referèndum per sortir d'Europa. Per Jonathan Oca.

13:11 .@sanchezcastejon s'erigeix com el "canvi segur" davant d'aquells que volen "una Catalunya excloent davant una Espanya trencada", i aquells que volen "una asfixiada en una Espanya uniformada" https://t.co/BoaWom9WU6 pic.twitter.com/TKzoKdE48O — NacióDigital (@naciodigital) 9 de desembre de 2017

13:08 EN DIRECTE VÍDEO Crits de "vosaltres feixistes, sou els terroristes" a la sortida dels assistents al míting del @PPopular a Calafell, encapçalat per María Dolores de Cospedal https://t.co/zd7mfN9gQh pic.twitter.com/uZk6IyJOkm — NacióDigital (@naciodigital) 9 de desembre de 2017

13:07 Meritxell Borràs reapareix en campanya amb un missatge als presos: «No defalliu». La consellera de Governació, en un acte a La Garriga, reclama a la ciutadania que segueix enviant cartes als empresonats per traslladar-los escalf. Per Oriol March.

13:04 L'alcalde de Tarragona demana a Miquel Iceta que balli en campanya: "Balla perquè ho fas bé, perquè et veiem feliç i ens fas feliç, i sobretot perquè quan siguis president de la Generalitat tindràs poc temps per ballar".

13:03 Cospedal diu que "encara que hi hagi un boig a Brussel·les que vulgui fer un referèndum per sortir de Brussel·les, el PP defensarà els drets dels catalans a ser europeus". També ha carregat contra Puigdemont per "donar-se a la fuga" a la capital de Bèlgica. Informa Jonathan Oca.

13:02 Inés Arrimadas a Girona: "Puigdemont ha sembrat el caos, jo vull sembrar el seny".

13:01 Rivera (Cs) diu que el projecte de Puigdemont és "tornar a fer cua a la duana". Informa Pep Martí des de Girona.

13:00 Rufián respon a Cs: "Si ser normals és marxar del Parlament per no votar contra el franquisme, votar amb el partit més corrupte d'Europa i condecorar aquells que van atonyinar votants, estem molt orgullosos de ser anormals!". Informa Roger Tugas.

12:43 Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis, carrega contra el PSC: "Està exclusivament al servei dels tics autoritaris de l'Estat".

12:43 Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis, carrega contra el PSC: "Està exclusivament al servei dels tics autoritaris de l'Estat".

12:47 Eulàlia Reguant: "Sí, Ramon Espadaler, amb la CUP hem ballat el mambo. I ballem amb qui ens dona la gana, i estimem a qui ens dona la gana". EN DIRECTE La música endolceix l'inici de l'acte de la @cupnacional a Blanes, on debutarà la número 1 per Girona, Natàlia Sànchez. El regidor Joan Rota afirma que són l'única garantia: "Quan hi som, passen coses" https://t.co/ziq8MPOnzk pic.twitter.com/7GvP3XkPgu — NacióDigital (@naciodigital) 9 de desembre de 2017

12:26 L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que no val votar cap president "perquè ja n'hi ha un", que és Puigdemont. Insisteix que es trobaran "fórmules imaginatives" per a la investidura en cas que Junts per Catalunya guanyi les eleccions.

12:21 María Dolores de Cospedal afirma que l'acte del PP a Calafell serveix per demostrar que "no tenim por" i les "fortaleses de les nostres conviccions". Informa Jonathan Oca.

12:07 Borràs trasllada un missatge a la ciutadania i als presos polítics: "No defalliu". Els alcaldes del PDECat li dediquen un aplaudiment llarg.

12:21 Jean Castel, cap de llista de C's per Girona, es defineix con un "xarnego" i diu que "mai més permetrem que es menyspreï aquesta paraula". Informa, des de Girona, Pep Martí.

12:05 Comença el míting de Ciutadans a Girona. Fran Hervias, secretari d'organització, exclama: "Som a casa de Puigdemont, hem omplert l'Auditori i som a punt de guanyar les eleccions". Crítica a José Montilla per "haver-li donat tot a ERC" i algú crida: "Traïdor!".

11:52 Acte de campanya de Junts per Catalunya a La Garriga

Tot a punt a La Garriga per l'acte de suport del món local a Carles Puigdemont, candidat de Junts per Catalunya.

11:49 LA CARAVANA. Montaditos, xurros i sobirania; Baix Llobregat «on tour». La CUP realitza un míting coral amb les esquerres a Sant Boi de Llobregat, on aprofundeix en l'eix social, que considera indestriable del nacional. Contracrònica d'Aida Morales.



11:37 M'HI POSO PER... Dante Pérez, el «progressista d'esquerres» que vol ser diputat del PP. El segon candidat lleidatà va canviar en un dia el PSC pels populars després del pacte d'Iceta amb Espadaler. Per Àlvar Llobet.

11:35 EN DIRECTE Els @mossos demanen a una desena d'independentistes que marxin de la porta d'entrada del centre cívic Cine Iris de Calafell, on està a punt d'arribar @mdcospedal https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/Yfm3JVH5X1 — NacióPolítica (@naciopolitica) 9 de desembre de 2017

10:23 Un nova enquesta d'«El Español» pronostica una pujada de Junts per Catalunya. Segons un sondeig elaborat per Sociométrica, l'independentisme sumaria el 47,3% dels vots.

10:19 RADIOGRAFIA Així és el votant dels «comuns»: empleat, poc creient, d'esquerres i entre La Sexta i TV3. L'electorat de CSQEP -i previsiblement ara de Catalunya en Comú Podem- és també relativament jove, nascut a Catalunya però castellanoparlant, partidari de la participació directa i escassament satisfet per la vida. Per Roger Tugas.

22:40 OPINIÓ ​«Quan les dones irrompen», l'article d'Elisenda Alamany sobre el 21-D, periodisme i política.

22:39 OPINIÓ «Desmuntant el 'Círculo'», l'article de Josep Huguet sobre el Cercle d'Economia i el 21-D.

22:38 OPINIÓ «Que governi qui pugui», l'article de Jordi Bianciotto sobre els resultats electorals.

22:31 LA CARAVANA d'ERC, per Roger Tugas. Les camises de Roger Torrent. Un viatge a Londres i Dublín per fer contactes polítics, una sessió preparatòria a la seu d'ERC, un debat a TVE, un matí a Sant Boi de Llobregat, un míting a Blanes... i algunes peces de roba amb un recorregut alternatiu.

22:16 El futur de Puigdemont inaugura les tensions entre ERC i JxCat, crònica d'una jornada agitada, per Roger Tugas, Oriol March i Joan Serra Carné. Els republicans criden a assumir que serà "detingut i empresonat" quan torni a Catalunya i li reclamen que designi un candidat alternatiu, mentre que el president alimenta l'escenari que cal restituir el Govern "en conjunt".