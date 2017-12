VÍDEO L'espectacular tràiler de la seqüela de «Jurassic World», dirigida per J.A. Bayona

17:11 LA CARAVANA Mig segle d'Albiol i «40 o 50 anys de democràcia». El PP celebra l'aniversari del candidat popular en un míting a La Llotja de Lleida i li dedica un emotiu vídeo.

Xavier García Albiol bufa les espelmes Foto: PPC/Job Vermeulen

17:00 LA CARAVANA El tió tortosí de Xavier Domènech. Contracrònica de Sara González sobre el quart dia de campanya de Catalunya en Comú-Podem. L'aplicació de l'article 155 per part de Rajoy ha suspès l'autonomia de Catalunya... i també el viatge que el cap de llista dels "comuns" tenia previst per celebrar el seu aniversari.

Xavier Domènech, al Mercat de Nadal de Tortosa Foto: Sara González

16:50 Albert Rivera titlla Carles Puigdemont de terrorista, tot recordant l'atemptat d'ETA a Sabadell. Avui fa 27 anys que la banda terrorista va assassinar sis agents amb cotxe bomba a la capital vallesana.

16:45 LA BRÚIXOLA de Joan Serra Carné. De la presó a la campanya... sense dubtar. "La demostració que el "càstig" de la presó i l'exili no ha frenat voluntats és la determinació dels consellers que han sortit d'Estremera, implicats en el 21-D", diu el cap de Política de NacióDigital. També són protagonistes Theresa May, Donald Trump, Miquel Iceta, Cristiano Ronaldo i el Mercat Medieval de Vic.

16:33 ERC clama contra el PP: «Són capaços de prohibir el groc i ara fins i tot les estelades». Roger Torrent defensa que "Esquerra és l'única força que pot parar els peus a Ciutadans i al bloc monàrquic del 155".

16:31 VÍDEO La jota que el candidat de la CUP per Tarragona, Xavier Milian, dedica a la República. La va cantar en públic a l'acte d'aquest dijous a Deltebre.

16:06 VÍDEO La CUP crea un espectacular mapping a Sabadell que repassa la imposició del 155, amb imatges de PacMan i Street Fighter recordant les càrregues policials de l'1-O a les escoles catalanes

15:14 Rajoy reclama des de Lleida que el PP tingui premi electoral pel 155. El president del govern espanyol reivindica que "va frenar el disbarat" del procés davant Cs i PSC.

15:11 L'ex-ministre socialista Josep ​Borrell crida a votar el PSC perquè és "clar i rotund" contra el procés. El també ex-president del Parlament europeu ho diu en un vídeo de suport a Miquel Iceta dies abans de participar activament en la campanya electoral; informa Jordi Bes.

15:09 PRIMÍCIA ERC fa entrar Forcadell en campanya diumenge a Badalona, per Roger Tugas. Els republicans mobilitzen tots els seus efectius per mantenir-se al capdavant en la intenció de vot a les eleccions del 21-D. La presidenta del Parlament pretenia mantenir un "perfil institucional" després de les amenaces del Suprem però la situació de Junqueras ha fet que s'ho repensi.

14:39 Albiol demana a Iceta que no es preocupi d'«indults» sinó dels aturats. El candidat del PP admet en un míting amb Mariano Rajoy que Catalunya necessita "un millor model de finançament".

14:36 Junts per Catalunya demana a la Junta Electoral que Jordi Sànchez i Joaquim Forn puguin participar en actes electorals. La candidatura que encapçala Puigdemont vol que se'ls traslladi per anar als principals mítings o que se'ls autoritzi a gravar missatges des de la presó

14:31 LA CARAVANA. Així es va cuinar l'espot de la CUP. Videojocs, metàfores, la viquipèdia i l'scrabble omplen l'espai electoral del partit de l'esquerra independentista per explicar com s'ha de construir la República. La contracrònica d'Aida Morales.



14:08 El president espanyol, Mariano Rajoy, mostra "respecte" per les persones que es van manifestar a Brussel·les però assegura que l'independentisme va "contra el signe dels temps" i els "valors europeus". Protagonitza un acte de campanya del PP a la Llotja de Lleida.

Marisa Xandri, Mariano Rajoy i Xavier García Albiol en un acte de campanya a Lleida Foto: Isaac Meler

13:55 LA CARAVANA. La República (digital) de Carles Puigdemont: El president i candidat de Junts per Catalunya sosté que Catalunya serà el primer estat "nadiu digital" del món i proposa crear una conselleria de Política Digital i Tecnològica. Per Oriol March.

13:51 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, avisa que una victòria de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras obre la porta a un altre 155. Adverteix que un triomf independentista serà "la ruïna total" de Catalunya i que tornarà a quedar en mans de la CUP.



13:50 VÍDEO Els Mossos aparten un grup d'independentistes que protestaven contra Rajoy a Lleida. El president espanyol participa aquesta tarda en un acte de campanya del PP a la Llotja.

13:42 Xavier Domènech retreu al PSOE que sigui "un especialista en donar suport" al PP. Ho ha dit des de Tortosa, on ha proposat un pla d'industrialització de les Terres de l'Ebre i un estudi del cabal hidrològic del riu

13:37 El policia espanyol que va provocar una baralla al Born és un inspector en cap que mana 250 antiavalots. L'agent liderava un grup de policies que anaven beguts i exigien parlar castellà.

13:22 VÍDEO Un parell de partidaris de Mariano Rajoy s'encaren amb els manifestants que protesten davant la Llotja de Lleida, on el president espanyol participarà a la campanya del PP. VÍDEO Un parell de partidaris de Mariano Rajoy s'encaren amb els manifestants que protesten davant la Llotja de Lleida, on el president espanyol participarà a la campanya del @PPCatalunya https://t.co/UZ4BKqLVaA pic.twitter.com/FNHOu0Ev7f — NacióDigital (@naciodigital) 8 de desembre de 2017



13:22 Arrimadas insta a votar la gent normal de Ciutadans per acabar amb l'insult independenista. Informa Àlvar Llobet

13:19 L'emotiva piulada de Quim Nin que diu molt sense utilitzar cap paraula. El Secretari General de Presidència de la Generalitat amb Carles Puigdemont i alcalde d'Albinyana reivindica la tornada del Govern a l'exili i l'alliberament dels presos polítics a través d'una cançó.

13:18 VÍDEO Un centenar de persones protesten davant la Llotja de Lleida, on Mariano Rajoy protagonitzarà un acte de campanya del PP. Demanen la llibertat dels presos polítics. Un centenar de persones protesten davant la Llotja de Lleida, on Mariano Rajoy protagonitzarà un acte de campanya del @PPCatalunya. Demanen la llibertat dels presos polítics https://t.co/UZ4BKqujM0 pic.twitter.com/JA7ribkC5g — NacióDigital (@naciodigital) 8 de desembre de 2017



13:15 Miquel Iceta: "Si guanyen les eleccions els independentistes, la ruina de Catalunya serà total i completa. Tornarà a governar la CUP, tornarem a sortir de la legalitat i estarem quatre anys més parlant del 155 i la crònica judicial".

12:59 La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, promet davant Miquel Iceta i Ximo Puig a Amposta (Montsià) que en el 2018 el PSOE entomarà el repte de la reforma de la Constitució.

12:50 .@ximopuig, a @miqueliceta: "Si és president de Catalunya, que ho serà, serà fonamental per restablir la relació entre Catalunya i el meu país, la Comunitat Valenciana" https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/2OhPAGuVYm — NacióPolítica (@naciopolitica) December 8, 2017

12:42 VÍDEO Aquest és el tió que Xavier Domènech ha comprat a la Fira de Nadal de Tortosa



12:24 El candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, compra un tió a la fira de Nadal de Tortosa.

Xavier Domènech, comprant un tió a Tortosa. Foto: Sara Gonzàlez

12:24 L'ANC, els CDR i la CUP faran un recompte paral·lel del 21-D. Es preveu que hi hagi una persona a cada mesa electoral per assegurar "les garanties democràtiques".

12:04 VÍDEO Així va ser la primera aparició del candidat de la CUP, Carles Riera, a Polònia. Va protagonitzar un gag amb Marta Pascal, del PDECat.

11:12 Puigdemont respon a l'entrevista de Carles Mundó a NacióDigital que la prioritat és restituir el Govern "en el seu conjunt". Assegura que impedir la investidura de l'actual executiu seria tant com entendre que el 155 continua en vigor.

10:58 Puigdemont proposa que Catalunya es converteixi en la primera "República nadiua digital del món". "Hem de passar del concepte de 'l'Estat sóc jo' a 'l'Estat sou vosaltres'", assegura el president de la Generalitat.

10:43 Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern, situa la normalització del vot electrònic com a clau per a "l'empoderament ciutadà" a l'hora de construir el que Junts per Catalunya anomena "E-stat".

10:35 Elsa Artadi, directora de campanya de Junts per Catalunya, presenta l'acte sectorial sobre la revolució digital i l'E-stat. Hi participaran Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern, i el candidat i president Carles Puigdemont.

10:07 Del cartell de Ciutadans a la pancarta dels presos polítics a l'Ajuntament de Sabadell: partidisme o llibertat d'expressió?

09:41 Alejandro Fernández (PP): «El procés està mort i la via unilateral s'ha acabat». El cap de llista per Tarragona està convençut que poden recuperar un segon diputat a la demarcació i garantir un canvi a Catalunya.

09:10 Així és el votant del PSC: de centre, envellit, creient i castellanoparlant, una cronologia de Roger Tugas. L'electorat socialista és molt majoritàriament nascut fora de Catalunya, un 90% no té cap avi català, està poc disposat a assumir riscos i té escàs interès en la política. Miquel Iceta no genera rebuig entre unionistes i "comuns" però tampoc no desperta passions entre el propi votant del PSC.

08:05 ENTREVISTA Carles Mundó: «JxCat hauria de proposar un candidat alternatiu a Puigdemont per si no pot ser investit», per Joan Serra Carné. El conseller de Justícia recorda que, si el president a l'exili intentés tornar, l'estat espanyol "segur" que el faria empresonar i "no podria exercir les seves funcions com a electe". El número 5 de la llista d'ERC, que ha compartit cel·la amb Oriol Junqueras a Estremera, veu el líder republicà "fort, serè i tranquil". "És inimaginable i impossible que amb els vots dels 'comuns' es pugui facilitar que Arrimadas, Iceta o Albiol puguin presidir la Generalitat", argumenta Mundó.

07:32 PORTADES «El separatismo pasea su odio a España por las calles de Bruselas», a «El País». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:19 La CUP ironitza sobre la proposta del PP de prohibir les estelades als carrers. La candidata Bel Olid es mostra molt crítica amb la iniciativa popular.

00:13 «Les dades macroeconòmiques? Jo faig cas al taxista!»: els xocs del debat a TVE. Els partits unionistes i els independentistes han confrontat entre blocs en un debat en ocasions crispat en què l'economia i els presos polítics han tingut protagonisme. Informa Roger Tugas.

23:46 El primer debat dels candidats a les eleccions del 21-D ha conclòs tan crispat com a començat. Els retrets han acabat eclipsant la part propositiva dels candidats



23:44 Albiol: "En aquestes eleccions hi ha dos grans models: la divisió i la fractura o un model amb persones amb experiència de govern, amb les idees clares"



23:42 Miquel Iceta: "Vull demanar el vot per canviar el rumb de la política catalana, que vol dir necessàriament no pactar un govern amb els independentistes. Necessitem deixar enrere el fracàs i la fractura i anar al seny"



23:40 Inés Arrimadas: "Ens hem discutit amb amics i familiars, les empreses han marxat... Però Catalunya es tornarà a aixecar. Vull ser la presidenta de tots els catalans"