​Súper Nintendo i «Estàs igual», el temps que passa

Super Mario, un dels jocs de la Super Nintendo. Galaxy 2

💥 Avançament exclusiu! La @CristinaBrondo_ sembla que ja ho té tot preparat per retrobar i repetir una fotografia d'unes noies molt guerreres! Aquesta nit, a les 22.35, t'esperem a #EstàsIgualTV3! pic.twitter.com/RmFvURStXl — Estàs igual! (@estasigualTV3) 7 de desembre de 2017

. Es diu Súper Nintendo, me la van regalar per primera vegada quan jo tenia 12 i 13 anys i tantíssim temps després ha tornat a les meves mans en una versió miniatura que conté 20 jocs integrats dins seu. La nova consola té exactament la mateixa forma quadrada però ara funciona sense cartutxos, els jocs li van incorporats a les tripes. Els comandaments són exactament els mateixos i les mans em van soles quan torno a jugar al Super Mario World, l’Street Fighter i el fabulós The Legend of Zelda. A Nintendo se li ha acudit el mateix que se li està acudint a tanta gent: excitar la memòria és un exercici que surt a compte.i els records sobresaltats. Quan feia una pausa i m’asseia a l’ordinador o consultava el telèfon mòbil, notava com si un enorme gap temporal s’hagués obert al meu cervell i les accions tecnològiques quotidianes –clicar, obrir una nova pantalla, introduir una contrasenya- s’infantilitzaven durant una estona d’una manera irracional que resulta complicada d’explicar amb paraules concretes. Aquesta operació nostàlgica es va veure reblada quan al vespre a TV3 vaig veure el nou capítol de Estàs igual que a partir d’una fotografia antiga es proposa reunir avui en dia les persones que hi apareixen. És una bona idea de programa, sens dubte inspirada per la febre revisionista que des de fa un temps sembla estar de moda. És habitual veure al Facebook estats i notícies que donen fe d’aquesta mena de retrobaments, també de persones, o grups de persones que s’han fet cada any una foto per a comprovar com el temps se’ls fica dins i com els perfila la pell, el rostre i les canes.. No debades és el gran tema. Quina és la intenció de l’art sinó aquesta? Atrapar el temps i retratar-lo amb un quadre, una composició musical, una escultura o una pel·lícula. Per això, perquè ens agrada recordar, rememorar, saber com érem i com hem canviat, s’editen periòdicament llibres del tipus Yo fui a EGB. Per això, a Youtube hi ha tot un immens univers de sensacions que ens fan eriçar els pèls i ens transporten a indrets de la nostra memòria que crèiem oblidats.recordar vells temps, fer-nos cabal de com passa la vida. Un exercici nostàlgic? Pot ser. I benvingut sigui. Hi ha persones la sola menció d’aquesta paraula –nostàlgia- els fa venir calfreds i nàusees. Estan convençuts que és una cosa dolenta, un mecanisme nociu del cervell i de l’ànima. Ja s’ho faran.la Cristina Brondo volia reunir de nou les jugadores d’un equip d’handbol del barri tarragoní de Sant Salvador. L’any 1984 es van fer una foto i 33 anys després podia ser bonic retrobar-se. L’ànima de l’operació és l’entrenador d’aquell equip, l’Aurelio, a qui totes elles coincideixen en assenyalar com una persona rellevant de les seves vides. Aquesta constatació, per exemple, és de les que injecta calat al programa. Descobrir traços de les empremtes que les persones deixen en les nostres vides i que per molt temps que passi continuen impreses on nosaltres les hem volgut guardar.què els ha anat passant a cadascuna al llarg dels anys. Potser només són pistes, apunts, espurnes de vida i de coneixement. Però ja en tenim prou. No cal burxar ni pretendre que ens expliquin misèries ni grandeses, amb quatre detalls ja en tenim prou per a construir el puzle emocional que conclourà quan de nou totes juntes es facin la foto que acredita el retrobament. Brondo ho fa realment bé, es creu el seu paper i l’oficia amb naturalitat i sense escarafalls. Estalviant-se tant com pot la llaminera temptació de la cursileria.. Vam conèixer els tres fills d’una de les noies de la foto. Durant la conversa amb ells, tots tres van fer-li saber que és una gran mare i que estan molt contents de ser els seus fills. No va sonar forçat ni prefabricat. Amb aquest senzill moment en vam tenir prou per a entendre i comprendre de què va tot això. Retalls humans que valen la pena i que no són fàcils de trobar a la televisió d’avui. Celebrem que existeixin.Ahir, una vella consola de videojocs i un petit programa de televisió van ser suficients per a sacsejar-me la memòria. Quin dia tan ben aprofitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)