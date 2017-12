Miquel Iceta, la lleugeresa de la revolució galàctica

Tot i que el seu equip li ha desaconsellat la ballaruca indòmita amb què va delectar-nos durant les darreres eleccions, Miquel Iceta no pot contenir-se. És una cosa que va per dins, potser el neguit vital que porta els ciutadans a ser part de la festa i no només a observar-la. Una pulsió que empeny els servidors del bé públic a posar-s'hi, en la vocació de participar de primera mà en els fets que poden canviar el curs de la història. Sense anar més lluny, això és el que explica la pel·lícula preferida del candidat socialista, Reds (1981), el segon film dirigit per Warren Beatty i l'obra que li va comportar l'Oscar com a millor director.Protagonitzada per dos pesos pesants com Diane Keaton i Jack Nicholson, el film posa imatges a la vida del periodista John Reed, únic americà enterrat al Kremlin i testimoni directe de la Revolució d'Octubre, retratada a l'esplèndid Deu dies que trasbalsaren el món . De llibre a llibre, i sense deixar la convulsió, Iceta continua amb la càrrega que tenen els fets i les paraules en la seva tria literària: la poesia de Salvador Espriu, més concretament la d' El caminant i el mur , un recorregut metafísic on el caminant avança i un mur esdevé el límit, símbol de l'existència finita, de la incapacitat de comunicar-se i, també, de l'ofec polític d'uns temps massa obscurs. No hi busqueu connexions amb la realitat... o les trobareu.D'interpretacions se'n podrien fer milers, tantes com les d'una sèrie de culte com Star Trek . No deu ser gratuït que Iceta es decanti per un univers on els bons formen part de la "Federació Unida de Planetes", i on l'argument mostra que els humans han deixat les disputes per explorar els racons més desconeguts del cosmos i trobar noves civilitzacions. Parlant d'unions, revolucions i ballaruca, qui millor que Elton John per posar la banda sonora del candidat socialista? Galàctic a Rocket Man, juganer a Don't go breaking my heart, tendre a Your song, únic a Tiny dancer. Un autor de creativitat incontenible que, per molt que pesi als elitistes més saberuts, pot contenir totes les revoltes en la lleugeresa d'una cançó.

