Salva la vida en precipitar-se amb el cotxe a la Noguera Pallaresa

11:04 Albiol qualifica d’”espectacle esperpèntic” la “peregrinació” d’independentistes a Brussel·les per "defensar un senyor que ha intentat fer un cop a l’Estat" https://t.co/ODd5byljD2 pic.twitter.com/T4ctoSKoTU — NacióDigital (@naciodigital) 7 de desembre de 2017

11:01 EN DIRECTE Milers de manifestants continuen arribant al Parc del Cinquantenari de Brussel·les https://t.co/f6LqEFRd63 pic.twitter.com/xmtkXl4IfL — NacióDigital (@naciodigital) 7 de desembre de 2017

10:36 Els organitzadors informen que els manifestants ja no poden baixar a la parada de metro de Schumann i recomanen baixar a Mérode, molt a prop del parc del Cinquantenari. Allà és on començarà la manifestació a les 11.30.

10:35 EN DIRECTE El Parc del Cinquantenari de Brussel·les, ple d'estelades i símbols grocs una hora abans de la manifestació https://t.co/MK8ELdOc2k pic.twitter.com/zjl41vHoPP — NacióDigital (@naciodigital) 7 de desembre de 2017

10:33 .@miqueliceta replica l'entrevista de @toni_comin amb @naciodigital: "Com que ha canviat tant de partit, a ell renunciar a les sigles li resulta molt fàcil" https://t.co/2dyewnlAgl pic.twitter.com/q0fRwpCZFB — NacióPolítica (@naciopolitica) December 7, 2017

10:31 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, afirma en una roda de premsa a l'agència Efe que el seu objectiu és "guanyar les eleccions" perquè a les enquestes hi ha quatre forces que es "disputen" la victòria, entre elles els socialistes.

10:16 LA CARAVANA Aquí fa olor de presidència. El socialista Miquel Iceta projecta en els mítings la imatge de presidenciable camí del 21-D; la contracrònica de Jordi Bes.

09:36 L'avió ha sortit amb una hora de retard però des de l'organització s'assegura als passatgers que arribaran a la manifestació: "Anem justos però arribem!" VÍDEO Aplaudiments, crits d'"independència" i de "llibertat" tot just aterrar a Brussel·les. La manifestació comença a les 11.30h al barri europeu https://t.co/Zkm4MkF80N pic.twitter.com/HaqhQ7qEBX — NacióDigital (@naciodigital) 7 de desembre de 2017

06:59 Cues a la terminal 2 per agafar els vols cap a Brussel·les Foto: Bernat Surroca

Més de deu vols xàrters van cap a Brussel·les aquest matí: cinc de l'ANC i la resta d'agències de viatges. També hi ha centenars de catalans que agafen vols regulars de companyies aèries que viatgen cap a la capital belga per assistir a la manifestació.

23:13 REPORTATGE Del desgast de Rajoy al desencís sobiranista amb Europa: la mirada de quatre corresponsals sobre el conflicte; per Irene Ramentol.

22:43 LA CARAVANA La clau de casa de Xavier Domènech. Contracrònica de Sara González sobre el segon dia de la campanya de Catalunya en Comú-Podem

Xavier Domènech ensenya la clau de casa seva en un míting a Mataró Foto: Catalunya en Comú

21:11 Una enquesta de El Periódico dona un empat tècnic entre ERC i Junts per Catalunya. També pronostica que la majoria absoluta independentista està en perill i que el PSC remunta fins a igualar-se amb Ciutadans.



20:49 Els «comuns» entren en el cos a cos amb el PSC: «Votar Iceta és votar Arrimadas». Crònica de Sara González sobre el segon dia de campanya de Xavier Domènech

20:46 ÚLTIMA HORA El PP demana un total de 36 anys de presó per a sis joves independentistes d'Arran per l'intent d'ocupar la seu. Els populars els acusen de desordres públics, entrada en domicili de persona jurídica i danys amb l'agreujant de motivació ideològica.

20:27 LA CARAVANA. Romeva, el candidat que ha sortit de presó per «guanyar la dignitat»; per Oriol March. El conseller d'Exteriors, que va assumir el lideratge de Junts pel Sí quan ja havia deixat la política activa, torna a primera fila després del pas per Estremera.

20:27 Els assistents al míting de Catalunya en Comú-Podem a Mataró fan dringar les claus per reivindicar que els "comuns" de Xavier Domènech tenen "la clau" en aquestes eleccions.

VÍDEO Els assistents al míting de @CatEnComu_Podem fan dringar les seves claus al míting de Mataró per reivindicar que els "comuns" de @XavierDomenechs tenen "la clau" https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/9tgNyAEw96 — NacióDigital (@naciodigital) December 6, 2017

20:18 Elisenda Alamany, número dos de Catalunya en Comú-Podem: "Els de Ciutadans són llops amb pell de xai. L'únic projecte que tenen és el de José María Aznar i M.Rajoy"

Elisenda Alamany, número dos de Catalunya en Comú, al míting de Mataró Foto: Catalunya en Comú

20:12 ERC crida a desobeir «quan calgui» per construir la República; informa Oriol March des de Valls. Raül Romeva, conseller d'Exteriors, troba "immoral" que hi hagi presos polítics i que se'ls imputi un pla "violent" per fer la independència.

19:49 Raül Romeva, conseller d'Exteriors, torna a primera fila després de l'empresonament a Estremera. "Això no va de banderes, no va de diners, no va simplement d'història. Això va fonamentalment de memòria i de dignitat", assegura en un míting d'ERC a Valls.

20:00 Jéssica Albiach, número tres de Catalunya en Comú-Podem: "Ho sento, senyor Miquel Iceta, vostè ha de triar si vol tornar al catalanisme progressista o si li segueix rient les gràcies a Mariano Rajoy"

Jéssica Albiach, número tres de Catalunya en Comú-Podem, al míting de Mataró Foto: Catalunya en Comú

19:37 Tardà, al míting d'ERC a Valls: "Avui és el dia de la Constitució espanyola, que nosaltres mai hem legitimat. Fa prevaler la llengua espanyola per damunt de la resta de llengües. Impedeix l'exercici del dret a l'autodeterminació, i ens la van encolomar els Borbons". Assegura que Felip VI "farà bo el seu pare", que va jurar lleialtat "als principis del Movimiento".

19:46 Xavier Domènech: "Votar Miquel Iceta és votar Inés Arrimadas". Ho assegura després que el líder de Ciutadans, Albert Rivera li hagi dit al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que li deu "una investidura"

El cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, en un míting a Mataró Foto: Catalunya en Comú

19:46 Mas demana concentrar el vot independentista en Puigdemont. L'expresident de la Generalitat recorda que les plebiscitàries del 27-S "van donar la primera majoria a favor de la independència".

19:46 El PSC, a la caça del vot que li va robar Ciutadans. Els socialistes esperen aquest 21-D recuperar suports entre els votants que s'havien passat a la formació taronja, als "comuns" i fins i tot alguns que havien confiat en Artur Mas; per Jordi Bes.



19:28 VÍDEO EN DIRECTE Crits de "llibertat" dels assistents a l'acte d'@Esquerra_ERC a Valls quan @raulromeva arriba a l'escenari https://t.co/eqUWNjPVSw pic.twitter.com/A4iW6MVfV8 — NacióPolítica (@naciopolitica) December 6, 2017

19:27 VÍDEO EN DIRECTE Rebuda entusiasta al conseller d’Exteriors, @raulromeva, en el míting que celebra aquesta tarda @Esquerra_ERC a Valls https://t.co/6JAEtS31BH pic.twitter.com/2Xq0q5wU1d — NacióPolítica (@naciopolitica) December 6, 2017

19:24 Noemí Llauradó, número dos d'ERC per Tarragona, treu pit pel paper dels republicans al Govern enfront del PDECat: "No hi va haver cap conseller d'ERC que es fes enrere abans del referèndum".

19:21 Joan Josep Nuet, número cinc de Catalunya en Comú Podem, al míting de Mataró: "Serem la sorpresa electoral la nit del 21-D. Serem un espai polític clau per a la reconstrucció de Catalunya"

Xavier Domènech, Elisenda Alamany, Jéssica Albiach i Joan Josep Nuet, a Mataró Foto: Catalunya en Comú

19:24 Un sondeig intern del PP preveu una victòria d'ERC i una patacada dels «comuns». El PSC quedaria per davant de Junts per Catalunya segons l'enquesta dels populars publicada per El Independiente.

19:03 LA CARAVANA La CUP estén la seva campanya al "nord salvatge". Mireia Boya demana, des de Lleida, no ser l'única diputada de Ponent al "zoològic" del Parlament. La contracrònica d'Aida Morales.

18:48 PÒQUER DE CAMPANYA 6 de desembre: Rajoy i la Constitució, República, ridículs i el futur dels joves; l'anàlisi editorial de la jornada de campanya, marcada per la celebració del 39è aniversari de la Constitució i les reaccions del Govern a l'exili a la retirada de l'euroordre. Ho firma Joan Serra Carné.

18:27 Núria Picas debuta en un míting d'ERC reivindicant l'1-O i carregant contra el 155: "Aconseguirem treure la nostra gent de la presó i tirarem endavant la República".

18:36 La CUP "participarà" al Govern que es comprometi amb la República "des del moment zero". Ho ha anunciat el seu cap de llista, Carles Riera, que ha lamentat que Junts per Catalunya i ERC s'hagin negat a pactar els termes, en una reunió aquest dilluns. Ho explica Aida Morales.

17:36 Carles Riera: "El vot a la CUP és el que nítidament dona la garantia d'una independència que no es renúncia".

17:36 Carles Riera afirma que la CUP espera que al Parlament hi hagi majoria independentista, però també un "desplaçament a l'esquerra".