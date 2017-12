Xavier Domènech, el despertar de la força

Domènech deixa que esclati la seva ànima de cuir, salts i convulsions amb la devoció pels incombustibles Rolling Stones

Xavier Domènech és un home bregat en mil batalles, d'on acostuma a sortir-ne prou ben parat. De moment, però, aquestes eleccions arriben amb enquestes que no són gaire favorables a la formació que lidera, cosa que provoca la necessitat d'una dosi extra d'èpica per assolir els objectius. Potser per això el candidat dels comuns tria L'imperi contraataca (1980) com a pel·lícula favorita. El cinquè episodi de la saga –el segon segons l'ordre d'estrena, que George Lucas ens agafi confessats– és per a molts el millor de tots. Conté acció, foscor, èpica, traïcions, tocs d'humor, disputes d'amor, coratge i un dels moments més espaterrants de tota la història del cinema: "Luke, jo sóc el teu pare" Tota una declaració d'intencions per fer que els "aliats" derrotin les forces imperials, i provocar, així, una manera de reiniciar el sistema fins arribar a la més gran de les satisfaccions. I és aquí on Domènech deixa que esclati la seva ànima de cuir, salts i convulsions, viatjant de Start me up fins a Satisfaction, en la devoció pels incombustibles Rolling Stones, el seu grup preferit. Com incombustible és Jordi Évole, un dominador de l'art de l'humor i la mirada irònica, però també dels estira-i-arronses del periodisme incòmode, aquell que posa el dit a la nafra. Salvados és el programa televisiu que més agrada al cap de llista de Catalunya en Comú-Podem.Aquesta vocació de resistència torna a ser central pel que fa al gust literari de Domènech, que ens recomana L'última nit a Twisted River , de John Irving, gran entre els grans de la narrativa contemporània nord-americana, que amb 74 anys demostra una salut envejable i una conversa que sedueix qualsevol interlocutor . Al llibre, seguim el relat intergeneracional d'un pare i un fill que emprenen una llarga fugida, en una obra que ens marca, de nou, el camí: emotivitat sense excloure moments d'humor, aventures, màgia i realisme, amb la recreació de la peculiar vida dels dos personatges durant cinc dècades. Heus ací: homes contra els elements, aliats contra imperis, "reiniciar" per arribar a la "satisfacció". Un decàleg cultural que marca el camí d'un candidat a qui no faltarà la "força".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)