Els amors impossibles d'Inés Arrimadas

L'Arrimadas literària es queda amb "Patria", una obra sobre les ferides que ha deixat el conflicte basc

Inés Arrimadas no amaga la seva fascinació pels amors impossibles. Quan li demanes per una cançó, no dubta en triar Boig per tu, de Sau –va ser, de fet, la melodia que va marcar el toc d'inici a la seva boda­, tal com confessa ella mateixa –. La cançó de Carles Sabater i Pep Sala, enregistrada el 1990 i convertida en tot un himne generacional, és la cèlebre confessió amorosa que un home li fa... a la lluna. Impossible entre els impossibles, la peça és el símbol de l'amor que viu de la fascinació d'estimar des de la llunyania. En aquest cas, tan lluny que només podria realitzar el somni algú amb la vocació de Neil Armstrong.Pel que fa a la pel·lícula, la candidata de Ciutadans opta per una altra dosi d'amor que no acaba bé: Casablanca , el gran clàssic dirigit per Michael Curtiz el 1942 i que reuneix Rick i Elsa al cafè que el primer té a la ciutat marroquina, lloc on rememoren tot allò que va passar a París. Com és sabut, Rick opta pels ideals, i Elsa decideix fer ús del salconduit que la condueix a la llibertat... però amb la companyia del seu marit. Una tria difícil entre fidelitat i passió, entre el cor i el cap, entre la rauxa i fer allò que toca, entre la bogeria o bé "l'inici d'una gran amistat". Perquè triar no sempre ha estat fàcil.Sense deixar les relacions doloroses, l'Arrimadas literària es queda amb Patria, de Fernando Aramburu . Una immensa obra sobre les ferides que ha deixat el conflicte basc en una societat que vol oblidar. Serièfila de pro, confessa que li encanta El Ala Oeste de la Casa Blanca, però que també li agrada desconnectar mirant algun programa de Discovery Max o del Canal Historia. Ara bé, com a bona seguidora de Joc de Trons, Arrimadas sap prou bé que no hi ha amors impossibles: què podria impedir que tota una Khaleesi s'acabés enamorant d'un Rei del Nord? Que li diguin a ella mateixa: exemple de constància, fins i tot en això de trobar l'amor a les antípodes de la zona de confort.

