Trump reconeix oficialment Jerusalem com a capital d'Israel

12:59 La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, promet davant Miquel Iceta i Ximo Puig a Amposta (Montsià) que en el 2018 el PSOE entomarà el repte de la reforma de la Constitució.

12:24 El candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, compra un tió a la fira de Nadal de Tortosa.

Xavier Domènech, comprant un tió a Tortosa. Foto: Sara Gonzàlez

12:24 L'ANC, els CDR i la CUP faran un recompte paral·lel del 21-D. Es preveu que hi hagi una persona a cada mesa electoral per assegurar "les garanties democràtiques".

11:12 Puigdemont respon a l'entrevista de Carles Mundó a NacióDigital que la prioritat és restituir el Govern "en el seu conjunt". Assegura que impedir la investidura de l'actual executiu seria tant com entendre que el 155 continua en vigor.

10:58 Puigdemont proposa que Catalunya es converteixi en la primera "República nadiua digital del món". "Hem de passar del concepte de 'l'Estat sóc jo' a 'l'Estat sou vosaltres'", assegura el president de la Generalitat.

10:43 Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern, situa la normalització del vot electrònic com a clau per a "l'empoderament ciutadà" a l'hora de construir el que Junts per Catalunya anomena "E-stat".

10:35 Elsa Artadi, directora de campanya de Junts per Catalunya, presenta l'acte sectorial sobre la revolució digital i l'E-stat. Hi participaran Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Govern, i el candidat i president Carles Puigdemont.

09:41 Alejandro Fernández (PP): «El procés està mort i la via unilateral s'ha acabat». El cap de llista per Tarragona està convençut que poden recuperar un segon diputat a la demarcació i garantir un canvi a Catalunya.

09:10 Així és el votant del PSC: de centre, envellit, creient i castellanoparlant, una cronologia de Roger Tugas. L'electorat socialista és molt majoritàriament nascut fora de Catalunya, un 90% no té cap avi català, està poc disposat a assumir riscos i té escàs interès en la política. Miquel Iceta no genera rebuig entre unionistes i "comuns" però tampoc no desperta passions entre el propi votant del PSC.

08:05 ENTREVISTA Carles Mundó: «JxCat hauria de proposar un candidat alternatiu a Puigdemont per si no pot ser investit», per Joan Serra Carné. El conseller de Justícia recorda que, si el president a l'exili intentés tornar, l'estat espanyol "segur" que el faria empresonar i "no podria exercir les seves funcions com a electe". El número 5 de la llista d'ERC, que ha compartit cel·la amb Oriol Junqueras a Estremera, veu el líder republicà "fort, serè i tranquil". "És inimaginable i impossible que amb els vots dels 'comuns' es pugui facilitar que Arrimadas, Iceta o Albiol puguin presidir la Generalitat", argumenta Mundó.

07:19 La CUP ironitza sobre la proposta del PP de prohibir les estelades als carrers. La candidata Bel Olid es mostra molt crítica amb la iniciativa popular.

00:13 «Les dades macroeconòmiques? Jo faig cas al taxista!»: els xocs del debat a TVE. Els partits unionistes i els independentistes han confrontat entre blocs en un debat en ocasions crispat en què l'economia i els presos polítics han tingut protagonisme. Informa Roger Tugas.

23:46 El primer debat dels candidats a les eleccions del 21-D ha conclòs tan crispat com a començat. Els retrets han acabat eclipsant la part propositiva dels candidats



23:44 Albiol: "En aquestes eleccions hi ha dos grans models: la divisió i la fractura o un model amb persones amb experiència de govern, amb les idees clares"



23:42 Miquel Iceta: "Vull demanar el vot per canviar el rumb de la política catalana, que vol dir necessàriament no pactar un govern amb els independentistes. Necessitem deixar enrere el fracàs i la fractura i anar al seny"



23:40 Inés Arrimadas: "Ens hem discutit amb amics i familiars, les empreses han marxat... Però Catalunya es tornarà a aixecar. Vull ser la presidenta de tots els catalans"



23:38 Jordi Turull: "El 21-D és una gran oportunitat per consolidar el que van dir els ciutadans l'1-O i donar un missatge al món. És triar entre nació o imposició, és triar entre Rajoy o Puigdemont"





23:36 Roger Torrent: "O guanya el 155 o guanya Catalunya. Si guanyen els del 155 arrasaran el país. ERC és garantia de bon govern i de República"

23:33 Xavier Domènech: "Fa massa temps que no avancem ni una sola engruna en l'autogovern. Tenim la clau d'un nou temps per desbloquejar la situació"

23:31 Carles Riera, de la CUP, demana el vot per "revertir el cop d'estat". "Volem representar el país que l'1-O es va jugar el físic per defensar la democràcia i va legitimar ser una República", assegura

23:28 Miquel Iceta considera "imprescindible canviar de rumb" perquè l'independentisme "ha estroncat" la recuperació econòmica. Jordi Turull li respon que les dades econòmiques deixen de ser positives a partir del "cop d'estat" de Rajoy

23:26 Carles Riera, de la CUP, acusa el PP i Ciutadans de ser formacions "neofranquistes". Arrimadas li respon: "No teniu vergonya"



23:22 Inés Arrimadas insisteix que votar Xavier Domènech és votar Junqueras. Ho diu un dia després que el cap de llista de Catalunya en Comú digués que votar Iceta és votar la candidata de Ciutadans



23:20 El candidat del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, aposta per una reforma del finançament. Primer, assegura, s'han de posar d'acord els partits catalans abans d'anar demanar res a Madrid



23:18 Roger Torrent, d'ERC: "La intervenció econòmica de la Generalitat ha estat una irresponsabilitat"

23:15 Miquel Iceta pronostica que "seguir l'aventura" de la construcció de la República, desobeint i tallant carreteres no es recuperarà l'economia



23:11 Carles Riera, de la CUP, aposta per "restituir la legislació social d'igualtat social que el Tribunal Constitucional ha anat suspenent" i per fer un pla de xoc contra la pobresa. Explica que mesures com aquestes són construir República

23:10 Jordi Turull retreu a Albiol que donés el tret de sortida a la seva campanya amb el crit "a por ellos". Assegura que ho va veure des de la cel·la de la presó d'Estremera



23:07 Xavier Domènech a Albiol: "El senyor José María Aznar sembla que dona més suport a Arrimadas que no pas a vostè"

23:02 Inés Arrimadas acusa Xavier Domènech de "no tenir solucions" ni de "saber-se explicar". Ell li replica que Ciutadans s'alimenta de la "confrontació"

22:52 Miquel Iceta assegura que el 21-D es dirimeix si se segueix una "política" que empobreix el país o s'enceta una etapa nova. Xavier Domènech carrega contra ERC, PDECat i la CUP per haver "consolidat els 2.300 milions de retallades d'Artur Mas". Carles Riera, de la CUP, i Roger Torrent, d'ERC, demanen construir República i Albiol i Arrimadas reivindiquen que cal reduir l'atur i reactivar l'economia.

22:50 El primer debat entre candidats, a TVE, està carregat de tensió i de retrets creuats entre partits

22:48 Dura acusació d'Ines Arrimadas als partits independentistes: "A la vostra manifestació a Brussel·les hi havia partits d'extrema dreta"

22:44 Carles Riera, de la CUP, interpel·la directament a Xavier Domènech, de Catalunya en Comú: "En un estat autonòmic no es pot desenvolupar l'agenda social"

22:43 El llaç alternatiu a la solapa d'Albiol. El candidat del Partit Popular el 21-D ha emulat el símbol en record dels presos polítics, però amb un enfocament totalment diferent. No era de color groc, sinó la unió de la bandera espanyola i la senyera.

22:40 Cos a cos de Jordi Turull i Miquel Iceta. "Mentre vostè estava ballant a d'altres ens estaven emmanillant", ha etzibat el candidat de Junts per Catalunya al líder del PSC. Iceta assegura que la via unilateral ha "fracassat"

22:37 Enfrontament entre Albiol i Roger Torrent. El dirigent del PP assegura que "no hi ha presos polítics" a Espanya i deixa anar que l'empresa de la cosina de Puigdemont ha marxat de Catalunya. El dirigent d'ERC recorda la violència de l'1-O

22:32 Albiol llueix durant el debat un llaç amb els colors de la bandera espanyola i Jordi Turull i Roger Torrent porten a l'americana el llaç groc per reivindicar la llibertat dels presos polítics



22:29 Xavier Domènech recorda que Podem i els "comuns" són els únics que han presentat un recurs al TC en contra del 155 i s'encara amb Ciutadans, a qui acusa de ser la crossa del PP



22:28 El candidat de la CUP ha reivindicat que s'ha de continuar apostant per la via "unilateral" i de "desobediència"

22:25 Albiol assegura que els consellers han anat a presó per haver incomplert la llei i no per les seves idees. Jordi Turull ha assegurat que ell treballarà perquè torni Puigdemont

22:23 Primer desencontre del debat: Roger Torrent pregunta a Arrimadas si respectarà els resultats del 21-D. Ella, per contra, demana al candidat d'ERC si respectarà la llei