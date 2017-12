Mor Johnny Hallyday, l'ídol francès dels 110 milions de discos venuts

Johnny Hallyday ha mort aquesta matinada al seu domicili de Marnes-la-Coquette, al carrer de Maurice Chevalier.

Amb la mort de Johnny Hallyday , pseudònim de Jean-Philippe Smet, la matinada del dimarts 5 al dimecres 6 de desembre, a l'edat de 74 anys, desapareix una llegenda de la cançó francesa. L'artista es va convertir en un mite vivent a França, havent conquistat un gran públic que va apreciar tant la seva personalitat i la seva sensibilitat com les seves cançons. Durant la seva fenomenal carrera, amb més de mil títols registrats, va compondre cent cançons i va vendre 110 milions de discos."Johnny Hallyday se n’ha anat”, ha dit l'esposa del cantant, Laeticia, en un comunicat enviat a l’agència France-Presse. “Escric aquestes paraules sense creure-me-les. Però, és així. El meu home ja no hi és. Ens ha deixat aquesta nit com ha viscut al llarg de la seva vida, amb valentia i dignitat”. No hi havia gaires esperances els últims dies després d'haver estat hospitalitzat durant un mes per insuficiència respiratòria de resultes d'un càncer de pulmó. Després de sis dies a la clínica Bizet del districte 16 de París, Johnny Hallyday va decidir tornar a casa seva a Marnes-la-Coquette, on ha mort.L'Eliseu ha respost ràpidament. "Tots tenim en nosaltres alguna cosa de Johnny Hallyday", ha dit Emmanuel Macron, en un llarg comunicat publicat dimecres a la matinada. "De Johnny Hallyday no no oblidem el nom, la gola, la veu, o especialment les interpretacions que, amb aquest cru i sensible lirisme, pertanyen plenament a la història de la cançó francesa. Va portar part d'Amèrica al nostre panteó nacional", afegeix el text. “Sento una immensa tristesa, però al mateix temps em sento alliberat perquè va sofrir molt. I no ens agrada veure que els que estimem sofreixin", ha dit el cantant Michel Polnareff a BFM-TV. "Sempre estarà amb nosaltres (...) Sempre ha estat un heroi. Era algú que ens va inspirar molt, que tenia una extraordinària força de caràcter. Va ser un gran exemple per a tots nosaltres ", ha afegit.El 1959, va participar en el programa de televisió "París cocktail" i el director artístic de Vogue el va contractar durant un any. Al març de 1960 va publicar un primer disc, amb títols com “T’aimer follement” et “Laisse les filles”. El mateix any, al juny, va publicar un segon disc, Souvenirs souvenirs, que va ser el seu primer èxit. Aquest va ser el veritable començament de la seva carrera professional. Va començar a actuar a l'escenari i va triomfar en el primer festival de rock organitzat al Palais des Sports en 1961. Va actuar a l'Olympia i va publicar l'àlbum Hello friends, en referència al famós programa de ràdio creat el 1959 a Europe 1. I va esdevenir l’ídol dels joves.Per bé que no va ser el primer a cantar rock a França, sí que, el 1960, va ser el primer a popularitzar-lo. Després del rock, va llançar el twist i el mashed potato (puré de patata) i de vegades era criticat per cedir massa a la moda musica. Les diverses tendències musicals que va desenvolupar, el rock 'n' roll, pop, rhythm and blues, soul, rock psicodèlic, tenen els seus orígens en el blues, tot i que també va ser un bon intèrpret de moltes balades. La seva contribució a l'escena francesa també va ser important.La seva carrera va ser recompensada amb 40 discos d'or, platí i diamant i 10 Grammys, una discografia oficial amb 50 discos d'estudi i 29 àlbums.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)