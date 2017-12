El perfil de Puigdemont, el més mencionat a Twitter aquest 2017

19:03 LA CARAVANA La CUP estén la seva campanya al "nord salvatge". Mireia Boya demana, des de Lleida, no ser l'única diputada de Ponent al "zoològic" del Parlament. La contracrònica d'Aida Morales.

18:48 PÒQUER DE CAMPANYA 6 de desembre: Rajoy i la Constitució, República, ridículs i el futur dels joves; l'anàlisi editorial de la jornada de campanya, marcada per la celebració del 39è aniversari de la Constitució i les reaccions del Govern a l'exili a la retirada de l'euroordre. Ho firma Joan Serra Carné.

18:36 La CUP "participarà" al Govern que es comprometi amb la República "des del moment zero". Ho ha anunciat el seu cap de llista, Carles Riera, que ha lamentat que Junts per Catalunya i ERC s'hagin negat a pactar els termes, en una reunió aquest dilluns. Ho explica Aida Morales.

17:36 Carles Riera: "El vot a la CUP és el que nítidament dona la garantia d'una independència que no es renúncia".

17:36 Carles Riera afirma que la CUP espera que al Parlament hi hagi majoria independentista, però també un "desplaçament a l'esquerra".

17:26 Carles Riera: "Creiem que Junts pel Sí va preveure un estat espanyol més democràtic i una Unió Europea menys demofòbica".

17:24 Carles Riera afirma que la CUP col•laborarà en "participar" o "investir" un Govern compromès amb la República.

16:56 FOTOS i VÍDEOS El #roadtobrussels omple de catalans les àrees de servei franceses.

16:39 DIARI DE CAMPANYA DEL 36 1 de febrer: neix el Front d'Esquerres de Catalunya. Alejandro Lerroux arriba a Barcelona per fer campanya per les dretes. Nova entrega del quadern de campanya (en blanc i negre) del 1936 a càrrec de Pep Martí.

15:14 LA CARAVANA Francesc de Carreras, el retorn del fundador de Cs. El constitucionalista, un històric de Ciutadans, "beneeix" la candidatura d'Arrimadas i dona per fet que serà presidenta de la Generalitat. La contracrònica de Pep Martí.

14:45 LA CARAVANA. Com fer campanya a 1.376 quilòmetres: la tecnologia fa que Puigdemont aparegui als mítings i a les reunions del comitè d'estratègia, tot i estar a l'exili; per Oriol March.

14:24 El PP aprofita la manifestació unionista de Barcelona per carregar contra Cs i PSC. "Puigdemont, a la presó" ha estat un dels càntics més escoltats durant la mobilització convocada per Moviment Espanya i Catalans.

14:23 La Moncloa admet el fracàs de l'ordre europea de detenció contra Puigdemont. El govern espanyol confiava que la justícia belga lliurés el president i els quatre consellers a l'exili de manera immediata.

14:05 Xavier García Albiol critica Inés Arrimadas i Miquel Iceta per no ser a la capçalera de la manifestació per la unitat d'Espanya a Barcelona.

Xavier García Albiol en una manifestació per la unitat d'Espanya a Barcelona Foto: ACN

14:01 ​Iceta no posa «terminis» a la reforma de la Constitució i admet que no està «garantida». El líder dels socialistes catalans afirma que "només els que estimen de veritat el text constitucional, hi volen introduir canvis. Ho explica Jordi Bes.

13:42 LA CARAVANA La joventut del PP que celebra el dia de la Constitució (sense haver-la votat). Xavier García Albiol inicia la jornada d'homenatge a la Carta Magna espanyola amb un acte de Nuevas Generaciones.

13:39 El cap de llista de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, avisa el PSC i el PSOE sobre les promeses de Rajoy pel que fa a la reforma de la Constitució: «El PP és un especialista en robar carteres». Crònica de Sara González



13:19 Puigdemont situa la retirada de l'ordre de detenció com el primer pas per acabar amb el 155; informa Oriol March. El president de la Generalitat, acompanyat dels consellers a l'exili, assegura que l'Estat té por de la "mirada del món".

13:13 El jurista Javier Pérez Royo fa un dur diagnòstic del 39è aniversari de la Constitució: "És el primer aniversari de la Constitució que es fa en un estat d'excepció"

Xavier Domènech, Gerardo Pisarello, Teresa Rodríguez i Javier Pérez Royo, en un acte de Catalunya en Comú Foto: Catalunya en Comú

13:06 Teresa Rodríguez, secretària general de Podem Andalusia, assegura que li fa "fàstic" que la llista del PSC de Miquel Iceta incorpori dirigents de l'antiga Unió i que és "vergonyós" que algú com Xavier García Albiol exhibeixi la bandera d'Andalusia al Parlament

La secretària general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, durant l'acte dels comuns Foto: Catalunya en Comú

12:57 Teresa Rodríguez, secretària general de Podem Andalusia, lamenta la repressió de l'Estat sobre Catalunya en un acte de Catalunya en Comú: "Tot allò que us han fets als catalans no ho han fet en el meu nom"

Xavier Domènech, Gerardo Pisarello, Teresa Rodríguez i Javier Pérez Royo, en un acte de Catalunya en Comú Foto: Catalunya en Comú

12:56 Rajoy refreda la reforma de la Constitució i ho condiciona a un consens com el del 1978. El dia de la carta magna, en defensa la "plena vigència" i assegura que els canvis a la UE "és el debat important quant a la configuració de l'Espanya del futur". Per Roger Tugas.

12:52 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, defensa en un míting a Canovelles (Vallès Oriental) la reforma constitucional que proposen els socialistes. "Només els que estimen de veritat la Constitució volen reformar-la perquè visqui molts i molts anys", afirma.



12:48 El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech: "El PP és un especialista en robar carteres". També ha carregat contra els socialistes: "El PSOE només serveix perquè li robin la cartera"

El cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, en un acte a la UPF Foto: Catalunya en Comú

12:30 Xavier Domènech, candidat de Catalunya en Comú: "Aquells que es presenten com els constitucionalistes són precisament els que han fet més per trencar els pactes constitucionals. El pitjor que hi ha per a una pàtria són els salvapàtries"

El cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, en un acte a la UPF Foto: Catalunya en Comú

12:28 El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, reivindica la figura de Pasqual Maragall: "Va ser un crític duríssim contra Aznar i no el veig fent-se selfies amb Albiol i defensant el 155"

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello Foto: Catalunya en Comú

12:25 LA CARAVANA Miquel Iceta fa campanya... entre banderes de Ciutadans. El candidat del PSC al 21-D assisteix a un acte a Rubí en homenatge a la Constitució on l'han rebut amb la insígnia que més empra la formació taronja; la contracrònica de Jordi Bes.

12:02 Xavier García Albiol, en un acte amb Nuevas Generaciones, afirma que l'independentisme "representa el contrari de la Constitució: tancar-se en un mateix, aïllar-se del món, viure al marge de la realitat i negar oportunitats als joves".

Xavier García Albiol en un acte de campanya amb Nuevas Generaciones Foto: PPC

12:02 José Manuel Villegas, secretari general de Ciutadans, afirma que "no ens podem arriscar a deixar el futur en mans de Pedro Sánchez i Miquel Iceta" i crida a concentrar el vot: "Som l'aposta segura".

12:02 El número 3 de la CUP, Vidal Aragonès, defensa els drets socials davant de la seu d'Endesa, en un dia que volen "normalitzar" perquè la Constitució espanyola, afirmen, només defensa "que no es canviï res".

11:37 FOTOS i VÍDEOS #roadtobrusseles: una caravana de milers de catalans enfila cap a la capital europea.

