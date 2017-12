Domènech creu que Arrimadas vol «comprar» els «comuns» perquè a Iceta ja el té «de franc»

"Ens vol comprar a nosaltres perquè sap que a Miquel Iceta el té de franc". Aquest és el diagnòstic que fa el líder dels "comuns", Xavier Domènech, davant l'oferta que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, li ha posat a sobre de la taula. Al seu judici, el partit taronja pretén "comprar" l'abstenció de Catalunya en Comú Podem a la seva investidura a canvi d'un pacte per impulsar polítiques socials.Tirant d'ironia, el dirigent dels "comuns" ha parlat de la "gran virtut" de C's per pactar "sempre a cada lloc la pitjor obra". A Madrid, amb Cristina Cifuentes; al conjunt de l'Estat amb el PP tot i defensar "la lluita contra la corrupció"; i a Andalusia amb el "PSOE dels ERO". Arrimadas va assegurar la setmana passada que si Catalunya en Comú té la clau per decantar la balança entre un govern independentista o un de constitucionalista, oferirà a Domènech que s'abstingui per "poder prioritzar polítiques socials i no el procés". Domènech ho ha descartat perquè es nega a pactar amb qui "ataca" l'escola catalana perquè "no l'han trepitjat mai". "Nosaltres amb qui abarateix l'acomiadament? Nosaltres amb el partit de l'Ibex 35?", ha preguntat Domènech aixecant la veu."Trist camí pel PSC ser considerat com quelcom gratuït per la crossa del PP", ha insistit el cap de llista dels "comuns" sobre Ciutadans, una formació a qui ha acusat de tenir la "raríssima virtut" de definir-se com a regeneradora però, paradoxalment, donar suport "als que tenen més casos de corrupció". Per tot plegat, Domènech ha erigit el seu partit com l'"única garantia efectiva de canvi".Els "comuns" no volen avançar de costat de "la gran crossa del PP" i que rep el "suport" de José María Aznar, expresident del govern espanyol dels populars. Però tampoc fer tàndem amb una força conservadora catalanista. "Que la dreta no governi mai més" a Catalunya, ha demanat.Una dreta que, al seu judici, "es disfressa amb noms diferents; un dia PDeCAT, l'altre JxSí, l'altre JxCAT". "Però tots sabem com es diu i ho recorda Marta Pascal; la Convergència del 3% de tota la vida; no governaran", ha insistit Domènech, que ha tornat a erigir la seva formació com l'eina capaç de "desbloquejar el bucle etern" del procés. "M'és igual el nom que tinguin, sempre acaben donant suport al PP, ni un sol vot de suport al PP", ha etzibat.Domènech ha intervingut en un acte a l'aire lliure al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Ha compartit míting amb l'exlíder del sindicat CCOO, Joan Carles Gallego, i l'exportaveu del sindicat educatiu USTEC, Rosa Cañadell, que l'acompanyen a les últimes posicions de la llista per Barcelona dels comunsGallego ha assegurat que el govern de Carles Puigdemont va seguir les passes d'Artur Mas, que va pactar les retallades amb el PP. L'exidirigent sindical ha afegit en aquest sentit que el Govern que va presidir Mas va tirar endavant la llei òmnibus i va "invalidar 89 llei que van servir de molt a aquest país".També Cañadell ha intervingut, i ho ha fet amb un discurs centrat en la defensa de l'escola catalana i en contra de les acusacions d'adoctrinament. De fet, s'ha posicionat també en contra de "l'adoctrinament neoliberal". Cañadell vol una escola que "ensenyi a pensar, a no trepitjar el del costat" ni a assumir que "fer-se ric és el millor que poden fer al món" els alumnes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)