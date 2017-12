ERC augura que el bloc del 155 «ho arrasarà tot» si guanya el 21-D

"Si tú no vas, ellos vuelven", deia aquell mític lema dissenyat pel socialista José Zaragoza per intentar evitar que el PP guanyés a les eleccions generals del 2008. L'esperit d'aquest eslògan està en la base de l'advertència que ha llançat ERC en el seu primer dia de campanya. Els republicans busquen capitalitzar el vot independentista i erigir-se en l'única "garantia" de la implementació de la República proclamada el passat 27 de setembre. Ho fan recordant sempre que poden que són l'únic partit que no juga "en igualtat de condicions" aquestes eleccions perquè el seu cap de llista, Oriol Junqueras, segueix empresonat a Estremera."O guanyem nosaltres, o ho arrasaran tot i vindran dies molt foscos per al nostre nostre país", ha alertat la número dos dels republicans, Marta Rovira, al míting de Tàrrega, ciutat de la demarcació de Lleida que també troba a faltar la seva cap de llista, Meritxell Serret, que és una de les conselleres que estan a Brussel·les.Els republicans entenen que aquest 21-D és un plebiscit sobre ells mateixos i que no hi ha marge per perdre'l. "Hem de mobilitzar tothom perquè ens comptaran", ha insistit la secretària general davant les 250 persones que han corejat crits de "llibertat". I ha emplaçat a repetir l'estampa de mobilització de l'1-O i del 3-O. Si no es dona aquest escenari i, per contra, és el bloc constitucionalista qui guanya, Rovira ha advertit que aleshores s'estarà "legitimant" la violència policial de l'1-O, la intervenció de les finances públiques, la repressió "absoluta" i la suspensió de l'autonomia amb el 155. Aquests "dies foscos" que augura, suposaran, ha dit, que es canviïn "grans consensos" de país com el de l'escola catalana, el model sanitari o el cos de Mossos d'Esquadra.Conscient que el vot independentista està molt disputat en aquests comicis, ERC ha recordat que no juga en "igualtat de condicions" en aquesta campanya perquè el seu cap de llista segueix empresonat a Estremera. A més, en una velada referència a la candidatura de Carles Puigdemont, Rovira ha reivindicat que el seu partit és "la garantia" que la República proclamada el 27 d'octubre "continuï avançant i construint-se" i ha afegit que els republicans són "els més fidels als mandats democràtics" del Parlament.En aquest intent de mobilitzar més votants independentistes que mai hi ha contribuït el portaveu de Demòcrates i número 15 de la llista de Junqueras. Ell, que es va escindir de l'antiga Unió, ha reclamat a la "gent d'ordre honesta i independentista" que abans votava CiU i que va votar Junts pel Sí que ara dipositi la seva confiança en ERC.

