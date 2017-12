Puigdemont, als partits del 155: «Abandonin la fantasia de governar a Catalunya»

El Teatre Bartrina de Reus ha acollit el míting de Junts per Catalunya Foto: Junts per Catalunya

El president de la Generalitat i candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha presentat aquest dimarts la seva llista com la via "més eficaç" per acabar amb l'article 155 de la Constitució. "Per als catalans, les porres policials no són normalitat. I no ens agrada que es prohibeixin coses tan absurdes com dur un llaç de color groc", ha apuntat Puigdemont en una intervenció per videoconferència en un míting de Junts per Catalunya celebrat al Teatre Bartrina de Reus davant de 600 persones."Què hem de fer aquests dies? Hem de passar pàgina del 155. Senyor Miquel Iceta, així no. Senyor García Albiol, així no. Senyora Arrimadas, així no. Els hem de dir que la tria és entre el 155 i la llibertat. I això no té res a veure amb les identitats", ha apuntat. "Tot demòcrata ha de dir no a l'article 155, i Junts per Catalunya és el més eficaç", ha ressaltat el dirigent independentista. "Abandoni la fantasia de governar Catalunya", els ha dit als principals dirigents constitucionalistes.Puigdemont ha apuntat que se sent "molt orgullós" de tenir consellers com Josep Rull i Jordi Turull, els principals protagonistes del míting a Reus. "Hem començat la campanya de la manera més inacceptable possible, amb presos polítics. I tanmateix guanyarem", ha indicat el president de la Generalitat. "Us demano que us passegeu amb dignitat per Catalunya, perquè esteu representant la millor cara d'aquest país", ha recalcat el dirigent independentista. "Esteu al peu del canó: sabeu perfectament per què heu entrat en aquesta llista", ha assenyalat al cap de poca estona.El president ha posat de manifest que si ell és candidat és, precisament, perquè ocupa el màxim càrrec institucional del país. "Som aquí pel que representem, no hi som personalment", ha apuntat Puigdemont, que ha recordat que l'encàrrec de fer la independència "no ha caducat". "Estem en un sistema polític que s'esforça més a reprimir que a dialogar, que s'esforça més a picar que a entendre", ha insistit.Jordi Turull i Josep Rull han viscut un bany de masses en el primer dia hàbil de campanya posterior a la seva posada en llibertat. Rull ha pujat a l'escenari amb la veu trencada i entre crits de "conseller, conseller". "Tenim l'ànima sacsejada i estem tristos, perquè tenim quatre companys a la presó. Ens han intentat humiliar, però no aconseguiran mai doblegar-nos", ha apuntat el conseller de Territori, que ha assenyalat tenir "més amunt que mai" els seus ideals. "És impossible empresonar un poble", ha recalcat.Segons el dirigent del PDECat, el tracte cap al Govern per part de l'Estat s'ha revelat com a "inadmissible". "Veure els companys de l'executiu amb grillons a les mans és una visió esgarrifosa", ha relatat Rull, que s'ha confessat "impressionat" per la "distància amb aquells que t'estimes" quan ets a la presó. "Els meus fills sabien que el seu pare era a la presó. No vull que visquin en un Estat on es tanqui a la presó gent per defensar democràticament les seves idees", ha apuntat.Turull, també emocionat, ha dit tenir la necessitat de "parlar des del cor". "Vam sortir de la presó amb la mateixa dignitat que quan vam entrar", ha ressaltat el conseller de la Presidència. "Cada vegada que veieu les quatre barres de la bandera catalana penseu en els quatre presos polítics que encara hi ha a les presons espanyols. Hi ha un candidat [Xavier García Albiol] que entona A por ellos, però nosaltres sí que podem dir que ho farem per ells", ha emfasitzat el dirigent del PDECat.El conseller de la Presidència ha recordat l'ús de querelles i porres per part de l'Estat per aturar el procés català, i ha posat de manifest que Manuel Fraga, ministre franquista, va ser el fundador del PP. "Vosaltres, avis i àvies, ja ho havíeu viscut. I nosaltres els hem de donar una lliçó, desbordant-los democràticament a les urnes", ha assenyalat Turull, que ha demanat suport a Puigdemont per tal de restituir-lo com a president. "Ara hem de treballar per Catalunya", ha apuntat, perquè els dirigents espanyolistes "volen que el president perdi".Eusebi Campdepadrós, cap de llista de Junts per Catalunya a Tarragona, ha ironitzat amb el fet que hagi tornat "l'ordre constitucional" al país. "Però hi ha presos polítics, i si hi ha algú de la Fiscalia, que ho apunti", ha recalcat Campdepadrós, que ha criticat la Junta Electoral per haver prohibit manifestacions d'avis a Reus per demanar l'alliberament del vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Joaquim Forn i els màxims dirigents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Segons el dirigent independentista, la candidatura que representa és "la més transversal", i ha destacat que cal "revalidar" el que ja es va votar en el referèndum de l'1-O. "El Palau de la Generalitat és buit i el tornarem a omplir de dignitat i de democràcia", ha apuntat Campdepadrós, que ha qualificat Ciutadans de partit "xenòfob" i s'ha compromès a "pintar de groc" Catalunya després de les eleccions.

