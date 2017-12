VÍDEO Rull i Turull, ovacionats a Reus en el seu primer acte de campanya després de sortir de la presó

VÍDEO EN DIRECTE Aplaudiments per a @joseprull i @jorditurull en l’arribada al Teatre Bartrina, on @JuntsXCat hi celebra el seu míting https://t.co/DvTmBT2wwv pic.twitter.com/y4IHlHgvTZ — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

Els consellers Jordi Turull i Josep Rull han estat ovacionats en el primer acte de campanya aquesta tarda al teatre Bartrina de Reus. Els consellers i candidats de Junts per Catalunya tindran un paper rellevant durant la campanya i així s'ha demostrat aquest vespre a la capital del Baix Camp. El públic assistent al míting ha rebut Rull i Turull amb crits de "consellers".Jordi Turull i Josep Rull, consellers empresonats fins ahir a Estremera , s'han reincorporat ràpidament a primera fila. Al primera hora del matí s'han sumat a la reunió del comitè de campanya a la seu de Junts per Catalunya, al barri de Gràcia de Barcelona, i després s'han desplaçat cap a l'edifici Imagina de la Diagonal per oferir una roda de premsa conjunta. "Estem tristos pels companys que hem deixat a la presó", ha assenyalat Rull, visiblement emocionat després de la rebuda amb aplaudiments de la plana major de la llista. Els dos d'han compromès a "no parar" fins a veure la llibertat de tots els presos.Turull ha relatat com es van acomiadar d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn, encara a Estremera. "Us traurem d'aquí", ha assegurat el número quatre de Junts per Catalunya, que ha explicat la vàlua del vicepresident i del conseller d'Interior al capdavant dels seus departaments. "Ens vam abraçar", ha apuntat Turull, que compartia cel·la amb Turull durant setze hores al dia."No ens han aconseguit humiliar", ha relatat el conseller de Territori, que ha explicat com els van emmanillar pel darrere i com els van treure tot el que diuen, inclòs l'anell de casat. "No me'l treia des del 2000", ha apuntat el dirigent independentista, que va patir mal tracte per part de funcionaris de presons que els van avisar que passarien molt temps privats de llibertat "fins a saber-se la interlocutòria de memòria".A la nit ja podran participar en el míting que la candidatura farà al Teatre Bartrina de Reus, si no hi ha cap canvi d'última hora. Turull i Rull van ser cessats amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i pertanyen al grup de membres del Govern que van decidir no marxar a l'exili. El 2 de novembre van declarar davant la jutge Carmen Lamela a l'Audiència Nacional, i al cap de poques hores ja van ser traslladats a presó

