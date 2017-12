La CUP retreu al PSC que se sotmeti als designis de Rajoy: «L'Estat no parla, ordena»

Directa i concisa. La número 1 per Lleida, Mireia Boya, ha estat duríssima aquest dimarts en aquesta ciutat, en el primer acte nacional de campanya de la formació de l'esquerra independentista. En una clara referència al PSC i als comuns, la diputada els ha demanat que deixin de "mentir", i que assumeixin que "el diàleg i la negociació no poden partir mai de la negació". Boya s'ha adreçat a l'alcalde de la ciutat, Àngel Ros, i li ha demanat que el PSC "no es diguin mai més socialista perquè no ho és". A més, ha volgut deixar clar als "comuns" que "no es pot ser independentista des de l'autonomisme"."L'estat espanyol no parla, l'estat ordena", ha declarat. I quan diuen que la situació catalana es pot gestionar des d'una taula de negociació, ha prosseguit, s'ha de pregiuntar amb qui: "Amb els carcellers d'Estremera? De Soto del Real?". La candidata ha assegurat que l'única via és la "unilateralitat" i, que si aquest concepte no convenç, que es parli "d'empoderament republicà i esperit de l'1 d'octubre". Perquè aquest dia, ha dit, aquest va ser "un dia que durarà anys".De fet, Boya ha apel·lat al sentiment d'autoorganització que es va viure durant l'1-O. "Aquell dia vam posar els nostres cossos per parar la Guàrdia Civil, vam aparcar els tractors davant dels col·legis perquè no poguessin entrar les seves furgonetes, i van dormir dues nits a les escoles", ha recordat. Tot, ha prosseguit, perquè els catalans van decidir que "mai més s'agenollarien" i que "mai més callarien". "I no cal demanar perdó per fer un referèndum", ha continuat, perquè si aquell dia va ser el que va "despertar la bèstia", des de la CUP s'aposta perquè hi hagi "molts més 1 d'octubres per tal de no deixar-la dormir mai més".A més, la candidata ha deixat molt clar que la CUP no formarà part, en cap cas, d'un govern "autonomista", ja que això seria renunciar a l'1 d'octubre i al 27 d'octubre, i en referència a Junts per Catalunya i ERC ha sentenciat: "Si ens volen per fer efectiva la República, no tenim cap problema per fer un pas endavant".On hi ha la CUP, "tot avança", ha a recordat Boya. Per això, la número 2 per Barcelona, Maria Sirvent, també ha encoratjat tothom "a fer un pas endavant" i "mirar de cara a la llibertat". "El nostre caminar és un crit davant de tot allò que se'ns ha negat", ha dit. Una situació, doncs, que comporta "responsabilitat" i que la CUP continuï sent "el maldecap" de molts, però també el partit d'aquells que "no pensen abandonar els seus somnis".També ho ha reafirmat l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra, que ha encoratjat la ciutadania a no tenir por. "Quan nosaltres perdem la por és quan ells comencen a tenir por", ha declarat, i ha posat d'exemple la gran quantitat de gent mobilitzada que hi ha hagut durant els últims mesos, no només el dia 1 d'octubre. "Vam fer una vaga general i no la podíem fer, vam aturar el país i no ho podíem fer", ha exemplificat, i durant dies la societat s'ha continuat mobilitzant, també, pels presos.

