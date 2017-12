Albiol avisa que els pensionistes independentistes posen en risc el seu futur

Alberto Núñez Feijóo i Xavier García Albiol en un acte de campanya al Centre Cultural Galego Saudade Foto: ACN

Xavier García Albiol ha tancat el seu primer dia de campanya electoral del 21-D alertant que les pensions només estan garantides "mentre Catalunya segueixi sent Espanya". El candidat del PP ha alertat davant d'un públic d'edat avançada al Centro Cultural Galego Saudade de Barcelona que "els pensionistes que estan apostant per la independència estan posant en risc el seu futur i el de milers de pensionistes".Albiol ha agitat l'espantall de les pensions al final d'un discurs marcat per les referències als origens espanyols de moltes persones que viuen a Catalunya. Ell mateix ha indicat que és fill de pare andalús i mare catalana i que, com molts descendents de gallecs presents a l'acte, no vol haver d'anar "amb el passaport" al seu poble.En aquest entorn, Albiol ha tingut com a teloner el president de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que començat carregant contra els que han intentat fer creure que a Catalunya "només hi ha una llengua materna". Per contra, Feijóo ha apostat per la "pluralitat" com a resposta al procés i ha insistit que "els gallecs parlem gallec i espanyol de la mateixa manera que els catalans parlen català i espanyol". En aquest sentit, ha assegurat que com a llegua materna, el gallec està per sobre del català en termes percentuals. "Han manipulat la història del passat comú, per què no manipularien el present compartit?", ha qüestionat el president gallec.Feijóo ha carregat contra el PDECat i l'antiga Convergència pel seu gir independentista i ha criticat: "Com és possible que diguin 'Espanya ens roba' si era el partit que més vegades ha dit 'sí' als comptes de l'Estat". El president ha estat especialment dur amb el partit del president de la Generalitat afirmant que "si han estat capaços de destruir CiU com no han de destruir Catalunya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)