Rivera acusa el PSC d'haver lliurat Catalunya a ERC i adverteix contra un tercer tripartit

Apel·lació al vot útil i atac al PSC. Aquestes són les dues línies centrals del missatge de Ciutadans. El seu líder, Albert Rivera, ha advertit avui del risc d'un "tercer tripartit" i ha acusat avui el PSC de ser el responsable de reforçar l'independentisme. Rivera ha dit que els socialistes es van dedicar a "netejar" la imatge d'ERC i d'haver-li lliurat l'educació quan governaven junts amb els governs tripartits. "Van ser ells els, els socialistes, els qui van crear les ambaixades", ha dit de manera acusatòria. Abans de la constitució dels governs tripartits, ha assegurat Rivera, l'independentisme era molt minoritari.El màxim dirigent del partit taronja ha afirmat que un dels senyals del canvi que es produirà el 21-D és que hi haurà una presidenta de la Generalitat i que "parlarà bé d'Espanya", una cosa que no s'ha fet mai. "Ni Montilla ho va fer, perquè estava acomplexat". I ha dit que José Montilla i Pasqual Maragall són "el mateix".Rivera ha anunciat que s'acosta un canvi. Un canvi que serà parlar en "la llengua que ens doni la gana" o "retolar un comerç com ens doni la gana" i que TV3 no titlli de "feixistes" la "majoria de catalans". El líder de Ciutadans ha fet una crida a "concentrar el vot" el 21-D perquè els catalans "es juguen el passaport"."Per primer cop els guanyarem a les urnes", ha clamat OInés Arrimadas en el Teatre Auditori de Granollers, que a l'arribar acompanyada d'Albert Rivera ha estat saludada per crits de "presidenta, presidenta!". Una sala que Ciutadans ha omplert en el primer míting taronja de la campanya. La candidata ha repetit que "estem a catorze dies de fer història".Arrimadas ha acusat els dirigents sobiranistes d'enfrontar els catalans i, en un discurs molt populista, ha dit que tots els diners que se'n van cap als "xiringuitos" del "monotema" vagin a hospitals i escoles. Ha dit que "el gran èxit del procés és que se n'han anat milers d'empreses" i ella farà, si és presidenta, que torni la confiança al món econòmic. "Els qui han fet que les empreses marxin no faran que les empreses tornin", ha di, tot titllant els polítics independentistes de ser uns "espantaocells" d'empreses. Sí que ha afirmat que hi ha reformes que s'han de fer, com el corredor mediterrani i la millora de les infraestructures de rodalies.

