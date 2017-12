Puigdemont es reuneix a Brussel·les amb una vintena d'eurodiputats

Carles Puigdemont Foto: Delmi Álvarez

El president Carles Puigdemont s'ha entrevistat aquest dimarts amb una vintena d'eurodiputats de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, creada la setmana passada a Brussel·les per fomentar una intervenció europea en la situació catalana. Segons ha pogut saber l'ACN i han confirmat diversos eurodiputats presents a l'acte, Puigdemont i els parlamentaris han dinat en un lloc proper a l'Eurocambra i han parlat dels darrers esdeveniments, inclosa la retirada de l'ordre europea de detenció per part del Tribunal Suprem. "Ha estat important fer aquest dinar", ha explicat a l'ACN l'eurodiputada francesa Marie-Pierre Vieu, de l'Esquerra Unitària, que ha assegurat que els parlamentaris veuen com "extremadament preocupant" tot el que ha passat a Catalunya.Al dinar hi han participat "molts membres amb una pluralitat d'opinions", ha dit Vieu, que ha citat que hi havia "liberals, socialdemòcrates i ecologistes", a més de representants del seu propi grup, la GUE. Segons Vieu, se'ls ha traslladat la "impressió" que almenys avui "el govern espanyol està reculant" en la pressió judicial cap als independentistes, davant d'unes "negacions de la democràcia" i uns "empresonaments" que no tenen lloc a la UE."Com a eurodiputada que sóc, cal pressionar perquè fins el 21-D hi hagi debat públic" ha dit Vieu, que s'ha mostrat partidària que Catalunya "segueixi sent europea". Segons ella, el missatge que se'ls ha transmès és que Catalunya vol desenvolupar-se i se sent atrapada en l'actual Espanya."Sóc francesa i no he d'entrar en el debat" sobre independència sí o no, ha dit, tot defensant, però que cal respectar "la llibertat, acabar amb els presos polítics i tenir en compte el dret a l'autodeterminació".Un altre dels eurodiputats que ha participat al dinar, el flamenc de l'N-VA Mark Demesmaeker, ha fet una piulada assegurant que el president Puigdemont li ha dit que "la solidaritat del poble flamenc obrint casa seva" pels catalans que participaran a la manifestació del 7-D a Brussel·les és un "contrast xocant" amb la "ignorància i la distància de l'elit de la UE".L'eurodiputat irlandès Matt Carthy, que també ha participat a la reunió, ha dit estar "molt orgullós" d'haver vist Puigdemont el dia en què Espanya ha retirat l'ordre d'arrest europeu. "Continuo amb la solidaritat amb el poble de Catalunya i els seus representants", ha piulat.

