El PP de Lleida es burla del 155 i presenta una curiosa recepta per «recuperar el seny»

22:49 CRÒNICA «Totes les cares del 155», el bloc constitucionalista busca fer forat a les urnes el 21-D; per Joan Serra Carné.



22:11 LA CARAVANA Iceta torna a ballar. El candidat socialista al 21-D no pot contenir les ganes de moure's sobre l'escenari malgrat que aquesta vegada el seu equip li ha desaconsellat per mostrar una imatge de presidenciable seriós. Contracrònica de la campanya del PSC, per Jordi Bes.



21:51 El cap de llista dels "comuns", Xavier Domènech, creu que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, vol "omprar" els "comuns" perquè a Iceta ja el té "de franc". Aquí, la notícia del míting a Cornellà.

El cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, al míting de Cornellà de Llobregat Foto: Catalunya en Comú



21:54 LA CARAVANA «¡A por ellos!»: la incontinència verbal que Albiol no sap reprimir. El candidat del PP lluita pel protagonisme en una campanya que comença en darrera posició mostrant màxima contundència contra l'independentisme.

21:43 VÍDEO «Benvingut a casa»; Gurb surt al carrer per rebre Carles Mundó. Centenars de persones es concentren davant l'Ajuntament del municipi. Per Carles Fiter.

21:43 VÍDEO EN DIRECTE Desenes de persones es concentren davant l'Ajuntament de Brussel·les amb crits d'independència https://t.co/yIkK5WUmc9 pic.twitter.com/1mEYz7zbb5 — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

21:32 LA CARAVANA Els caganers del pessebre d'Estremera, contracrònica de l'acte de Junts per Catalunya a Reus, per Oriol March.

20:54 Puigdemont, als partits del 155: «Abandonin la fantasia de governar a Catalunya», informa Oriol March des de Reus. El president de la Generalitat, en un míting a Reus, situa JxCat com la via "més eficaç" per derogar la intervenció de l'autonomia

21:03 ERC augura que el bloc del 155 «ho arrasarà tot» si guanya el 21-D. El triomf dels constitucionalistes suposaria, segons la número 2 d'ERC, "legitimar la violència policial de l'1-O, la repressió absoluta i el 155". Informa Sara González.



20:53 Albiol avisa que els pensionistes independentistes posen en risc el seu futur. El president gallec Alberto Núñez Feijóo carrega contra el PDECat: "Si han estat capaços de destruir CiU com no han de destruir Catalunya”. Per Isaac Meler.

20:42 Jordi Turull, conseller de la Presidència: "Vam sortir de la presó amb la mateixa dignitat que quan vam entrar".

20:52 Iceta alimenta el perfil de presidenciable reivindicant Maragall i Montilla. El candidat socialista aposta per "recuperar la forma de governar" dels dos expresidents d'un Govern "per a tots”. Per Jordi Bes.

20:35 Josep Rull, en un míting de Junts per Catalunya a Reus: "Veure els companys de Govern amb grillons a les mans és una visió esgarrifosa".

20:29 Eusebi Campdepadrós, cap de files de Junts per Catalunya a Tarragona: "El 21 de desembre tornarem a omplir de dignitat el Palau de la Generalitat". Acusa Ciutadans de ser un país "xenòfob" en relació a Catalunya.

20:19 Teresa Pallarès, número dos de Junts per Catalunya a Tarragona, relata com va estripar el carnet del PSC fa sis anys. "Han tingut la voluntat descarada de buidar de responsabilitats la nostra autonomia", sosté.

20:22 La número dos d'ERC, Marta Rovira, avisa que si els partits constitucionalistes guanyen el 21-D "ho arrasaran tot" i s'estarà "legitimant la violencia policial de l'1-O, la intervenció de les finances públiques, la repressió absoluta i el 155"

Marta Rovira, durant el míting d'ERC a Tàrrega Foto: @Esquerra_ERC

20:16 Marta Rovira denuncia en un míting a Tàrrega que ERC no juga "en igualtat de condicions" en aquestes eleccions: "Mentre tots els altres candidats estan fent campanya, el nostre està a Estremera"

La número dos d'ERC, Marta Rovira, en un míting a Tàrrega Foto: @Esquerra_ERC

20:11 VÍDEO EN DIRECTE Crits de “consellers, consellers” a Reus davant l’arribada dels consellers @joseprull i @jorditurull, que van sortir ahir en llibertat https://t.co/ejmIrLHBDg pic.twitter.com/abgjayKh1M — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

20:11 Gabriela Serra, a l'acte de la CUP: "Ells tenen la raó de la força, nosaltres tenim la força de la raó, perquè aixafar i destruir conviccions no és possible".

20:02 Gabriela Serra i Rosa Penyafiel comencen el primer acte nacional de campanya de la CUP, a Lleida, carregant contra Àngel Ros i reivindicant el referèndum de l'1 d'octubre.

19:59 Bernat Solé, alcalde d'Agramunt i dirigent d'ERC: "Nosaltres també volem que el 21-D sigui un plebiscit que decideixi clarament si Catalunya vol el 155 o la llibertat"

19:48 Xavier García Albiol alerta que "els pensionistes que estan apostant per la independència estan posant en risc el seu futur econòmic i el de milers de pensionistes".

19:57 EN DIRECTE El president extremeny @GFVara, sobre el procés: "El que s'ha produït és una pseudorevolució d'acomodats que pagaran els més humils" https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/Fqam7U3rvv — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

19:46 Rivera adverteix contra un tercer tripartit i acusa els socialistes d'haver potenciat l'independentisme, informa Pep Martí.

19:48 Antoni Castellà, portaveu de Demòcrates i número 15 de la llista d'Oriol Junqueras, demana a la "gent d'ordre honesta i independentista" que abans va votar CiU i Junts pel Sí que ara voti ERC. "Nosaltres desenvoluparem les eines necessàries per establir el control del territori", ha sentenciat.

19:48 Alberto Núñez Feijóo carrega contra el PDECat: "Com és possible que diguin 'Espanya ens roba' si era el partit que més vegades ha dit 'sí' als comptes de l'Estat".

19:45 Inés Arrimadas assegura en el míting de Ciutadans a Granollers que "Catalunya no aguantarà quatre anys més de Puigdemont" i ha acusat els líders sobiranistes de ser uns "espantaocells d'empreses", informa Pep Martí.

19:43 .@socialistes_cat fa un míting a Sant Andreu de la Barca: així han rebut els militants a @miqueliceta i el president extremeny @GFVara https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/vsa8dNCArk — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

19:42 VÍDEO EN DIRECTE Els assistents al míting d'@Esquerra_ERC de Tàrrega reclamen "llibertat" pels presos polítics https://t.co/QU0mltg23G pic.twitter.com/2uNI2mMmYp — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

19:37 Marta Vilalta assegura des de Tàrrega que cal "tirar endavant la República proclamada" el 27 d'octubre i recorda que han "promès" a Oriol Junqueras a "no afluixar ni rendir-se".

La dirigent d'ERC Marta Vilalta en un míting a Tàrrega Foto: @Esquerra_ERC

19:12 El conseller de la Presidència, Jordi Turull, destaca que l’enquesta del CIS situa Puigdemont com el dirigent preferit per ser president de la Generalitat. Junts per Catalunya fa aquest vespre un acte de campanya a Reus amb la presència destacada del conseller, que va sortir dilluns de la presó d'Estremera.

19:11 LA CARAVANA Qui són els ideòlegs jurídics de Ciutadans?; anàlisi de la campanya de Ciutadans, per Pep Martí.



19:06 Turull, en declaracions als mitjans des de Reus, assegura que té "ganes infinites" de fer campanya arreu del país i recorda l’escalf de les cartes que li va enviar la ciutadania. El conseller i candidat de JxCat assenyala que el 21-D el sobiranisme "pot tornar a enviar un missatge al món" davant les "querelles i porres" que ha fet servir l’Estat a l’hora de frenar el procés.

19:06 VÍDEO EN DIRECTE Rebuda a Reus de @jorditurull, conseller de la Presidència, que ahir va sortir de la presó d’Estremera https://t.co/Hgcm2VEji5 pic.twitter.com/xxmmQ774Hd — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

18:52 LA CARAVANA Tres, dos un... La desobediència entra en joc; contracrònica d'Aida Morales de la campanya de la CUP.



18:03 Els Avis per la llibertat esquiven la prohibició de la Junta Electoral. Aquest òrgan els va prohibir manifestar-se i que mostressin una pancarta que demanava l'alliberament dels presos polítics un cop iniciada la campanya electoral. Per Jonathan Oca.

17:43 Joaquim Forn i Jordi Sànchez demanaran tornar a declarar al Tribunal Suprem. Oriol Junqueras presentarà recurs contra el seu empresonament els propers dies.

17:42 ÚLTIMA HORA La justícia belga aixeca les mesures cautelars a Puigdemont i els consellers. La Fiscalia de Brussel·les confirma la retirada de l'ordre de detenció europea contra els membres del Govern.

17:32 EL DIARI DE CAMPANYA DEL 36 31 de gener de 1936: els partits escalfen motors mentre els ultres provoquen incidents al carrer. Dretes i esquerres preparen les coalicions amb què aniran a les urnes el 16 de febrer. Un grup de falangistes xoca amb estudiants a la plaça Universitat i han d'intervenir els guàrdies d'assalt. Una secció (en blanc i negre) de Pep Martí.

16:39 L'advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert, també ha confirmat al diari econòmic L'Echo que el cap de llista de Junts per Catalunya no té previst sortir del país. "Puigdemont no deixarà Bèlgica a causa de la retirada de l'ordre europea de detenció", ha explicat.

16:21 Acaba el registre de la policia espanyola a l'Idescat per trobar informació sobre el cens de l'1-O. Els agents s'han presentat amb una petició que s'ha convertit en una ordre d'escorcoll després que no se'ls facilitessin les dades que requeria el magistrat.

15:55 LA CARAVANA De la presó... a la presó. "Es fa una mica estrany que l'endemà de sortir de la presó el primer que faig és tornar-hi", explica Carles Mundó en un acte a la Model.

14:52 Rafael Hernando veu les llistes independentistes «plenes de zombies». El portaveu del PP al Congrés veu encertada la retirada de l'euroordre de detenció contra Puigdemont.