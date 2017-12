Iceta alimenta el perfil de presidenciable reivindicant Maragall i Montilla

Primera incursió del PSOE a la campanya del PSC al 21-D. L'encarregat ha estat el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el qual ha donat suport al candidat socialista a les eleccions catalanes, Miquel Iceta, el qual ha alimentat el seu perfil de presidenciable reivindicant el PSC com un partit amb experiència de govern: a la Generalitat, amb Pasqual Maragall i José Montilla, però també en els ajuntaments.Segons Iceta, es tracta de recuperar la idea d'una presidència de la Generalitat "per a tots". En la seva opinió, "ningú es pot apropiar d'aquest país", i ha apostat per "recuperar la forma de governar i representar-nos dels presidents Maragall i Montilla". El candidat socialista ha destacat que "no hi ha hagut cap avenç on no hi hagi socialistes tirant del carro" amb governs progressistes. Ha dit que voldria ser com Fernández Vara, "ni més ni menys", a qui ha vist treballar per defensar la seva gent des d'un esperit "socialista i de fraternitat".Iceta ha ofert lleialtat a Espanya, però sense renunciar a exigir "el que correspon" a Catalunya, referint-se bàsicament a un major autogovern i més finançament. "Oferirem lleialtat a la resta d'Espanya, volem seguir junts, però exigirem el que considerem que ens correspon i defensarem els nostres interessos", ha assegurat. El míting s'ha fet al teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, un dels tradicionals feus dels socialistes, que s'ha omplert amb unes 500 persones.Iceta ha confessat que està "molt content" de les darreres enquestes, com la de La Sexta que s'ha fet pública aquest mateix dimarts, perquè és el polític català millor valorat. "Espero que la gent ho tingui en compte", ha subratllat, i ha fet un paral·lelisme amb la famosa cançó de Tina Turner: "Si els ciutadans consideren que soc Simply the Best, que em facin president". Ha reiterat, com ja va fer en el primer acte de campanya, que es mor de ganes de ser-ho, si bé ha admès que serà "molt difícil" aconseguir-ho.El candidat del PSC ha tornat a demanar als militants que es mobilitzin els pròxims dies per convèncer els indecisos, i Iceta també ha dit que espera que "mai més" la senyera torni a "dividir" els catalans. "Mai més una batalla per la bandera", ha reblat. Fernández Vara ha donat suport a Iceta i també ha parlat de banderes, per dir que "els himnes i banderes estan molt bé, però no hi ha himne i bandera més bonica que l'escola pública".El president extremeny ha criticat que amb el procés s'ha produït "una pseudorevolució d'acomodats que pagaran els més humils", i ha defensat que des d'Espanya cal mirar cap a Catalunya "amb molt d'afecte" perquè el país s'hi juga molt si la perd. Ha defensat que Catalunya "sempre va ser un exemple" pel seny i "el sentit comú tan pragmàtic", i ha titllat els alcaldes socialistes d'"herois" per haver fet de mur de contenció contra l'independentisme.

