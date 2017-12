Els Avis per la Llibertat de Reus esquiven la prohibició de la Junta Electoral

Els Avis i Àvies per la llibertat de Reus tornaran a l'acció dilluns que ve. El col·lectiu ha trobat la manera d'esquivar la prohibició de la Junta Electoral. Aquest òrgan els va comunicar la setmana passada que no es podien seguir manifestant, ni lluint la pancarta que demanava l'alliberament dels presos polítics un cop iniciada la campanya electoral.El grup, que ha anat creixent fins a sumar gairebé un centenar d'integrants, ja sap com ho farà per poder sortir al carrer i manifestar-se. Aquest dimarts, han traçat el nou pla. Els Avis i Àvies per la llibertat ja no recorreran la plaça del Mercadal amb la pancarta de presos polítics, sinó que aquest missatge haurà canviat. En el nou text es podrà llegir "Defensem els drets humans". Així ho ha explicat Josep Sierra, un dels portaveus del grup, qui ha detallat que els crits de "llibertat presos polítics" que feien ressonar per la plaça de l'Ajuntament després d'uns quants tombs per la plaça també seran substituïts per "drets humans, drets humans".El canvi d'estratègia també passa per reunir-se en grups de menys de 20 persones, ja que si en són més caldria una autorització. D'aquesta manera, amb el canvi de pancarta i amb el nombre reduït de persones seguiran lluint el color groc, sigui amb bufandes, mocadors o amb paraigües. Aprofitant els canvis, els avis faran "pedagogia sobre els drets humans" i cada dia s'escollirà un dret per poder parlar-ne, intercanviar opinions i llegir algun manifest sobre el tema si cal.

