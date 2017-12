19:12 El conseller de la Presidència, Jordi Turull, destaca que l’enquesta del CIS situa Puigdemont com el dirigent preferit per ser president de la Generalitat. Junts per Catalunya fa aquest vespre un acte de campanya a Reus amb la presència destacada del conseller, que va sortir dilluns de la presó d'Estremera.

19:11 LA CARAVANA Qui són els ideòlegs jurídics de Ciutadans?; anàlisi de la campanya de Ciutadans, per Pep Martí.



19:06 Turull, en declaracions als mitjans des de Reus, assegura que té "ganes infinites" de fer campanya arreu del país i recorda l’escalf de les cartes que li va enviar la ciutadania. El conseller i candidat de JxCat assenyala que el 21-D el sobiranisme "pot tornar a enviar un missatge al món" davant les "querelles i porres" que ha fet servir l’Estat a l’hora de frenar el procés.

19:06 VÍDEO EN DIRECTE Rebuda a Reus de @jorditurull, conseller de la Presidència, que ahir va sortir de la presó d’Estremera https://t.co/Hgcm2VEji5 pic.twitter.com/xxmmQ774Hd — NacióPolítica (@naciopolitica) December 5, 2017

18:52 LA CARAVANA Tres, dos un... La desobediència entra en joc; contracrònica d'Aida Morales de la campanya de la CUP.



18:03 Els Avis per la llibertat esquiven la prohibició de la Junta Electoral. Aquest òrgan els va prohibir manifestar-se i que mostressin una pancarta que demanava l'alliberament dels presos polítics un cop iniciada la campanya electoral. Per Jonathan Oca.

17:43 Joaquim Forn i Jordi Sànchez demanaran tornar a declarar al Tribunal Suprem. Oriol Junqueras presentarà recurs contra el seu empresonament els propers dies.

17:42 ÚLTIMA HORA La justícia belga aixeca les mesures cautelars a Puigdemont i els consellers. La Fiscalia de Brussel·les confirma la retirada de l'ordre de detenció europea contra els membres del Govern.

17:32 EL DIARI DE CAMPANYA DEL 36 31 de gener de 1936: els partits escalfen motors mentre els ultres provoquen incidents al carrer. Dretes i esquerres preparen les coalicions amb què aniran a les urnes el 16 de febrer. Un grup de falangistes xoca amb estudiants a la plaça Universitat i han d'intervenir els guàrdies d'assalt. Una secció (en blanc i negre) de Pep Martí.

16:39 L'advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert, també ha confirmat al diari econòmic L'Echo que el cap de llista de Junts per Catalunya no té previst sortir del país. "Puigdemont no deixarà Bèlgica a causa de la retirada de l'ordre europea de detenció", ha explicat.

16:21 Acaba el registre de la policia espanyola a l'Idescat per trobar informació sobre el cens de l'1-O. Els agents s'han presentat amb una petició que s'ha convertit en una ordre d'escorcoll després que no se'ls facilitessin les dades que requeria el magistrat.

15:55 LA CARAVANA De la presó... a la presó. "Es fa una mica estrany que l'endemà de sortir de la presó el primer que faig és tornar-hi", explica Carles Mundó en un acte a la Model.

14:52 Rafael Hernando veu les llistes independentistes «plenes de zombies». El portaveu del PP al Congrés veu encertada la retirada de l'euroordre de detenció contra Puigdemont.

14:46 ANÀLISI Puigdemont pot tornar a Catalunya?: els efectes de la retirada de l'euroordre. El perill de detenció del president i els consellers a l'exili no desapareix després que el Suprem hagi retirat l'ordre de detenció.

13:12 Iceta aplaudeix la decisió del Tribunal Suprem de retirar l'euroordre de detenció sobre Carles Puigdemont i els consellers, i recorda al president que "té cita amb la justícia espanyola". El candidat del PSC considera que és "una bona notícia" perquè "permet normalitzar les coses".



13:07 Carles Mundó: «La justícia espanyola, abans de posar-se vermella, ha retirat l'euroordre». El conseller excarcerat assegura en un acte a la presó Model que el 155 és "una anomalia, una imposició i un abús de dret”. Per Sara González.

12:41 Rull i Turull, als presos polítics: «Us traurem d'aquí». Els dos consellers, que van sortir ahir de la presó d'Estremera, es comprometen a no parar fins que surtin tots els presos en llibertat. Per Oriol March.

12:31 Arrimadas ataca el PSC amb l'espantall d'un nou tripartit. La líder taronja demana a Iceta que rebutgi la possibilitat de tenir Oriol Junqueras de vicepresident i afirma que l'objectiu del 21-D és tenir un escó més que els independentistes. Informa Pep Martí.

12:29 Rull i Turull tornen a primera fila: «No ens han aconseguit humiliar». Els dos consellers, que van sortir ahir de la presó d'Estremera, es comprometen a no parar fins que surtin tots els presos en llibertat. Relaten els patiments viscuts arran del tracte de certs funcionaris de presó. Informa Oriol March.

12:25 Marta Rovira: "Hem après que l'estat espanyol esta disposat a quedar aïllat internacionalment, a posar-se vermell, perquè no vol utilitzar la democracia per resoldre la discrepància política"

12:21 Carles Mundó assegura que la "normalitat" a Catalunya no es recupera amb el 155 perquè es tracta d'una "anomalia, una imposició i un abús del dret sobre els ciutadans"

12:19 Carles Mundó ironitza en un acte a la Model: "Es fa una mica estrany que l'endemà de sortir de la presó el primer que faig és tornar-hi"

Carles Mundó, amb Marta Rovira i Alfred Bosch a la presó Model Foto: Sara González

11:53 Inés Arrimadas diu qué serà "la presidenta de tots els catalans" i que "els independentistes no tenen més que oferir que el victimisme judicial" en roda de premsa a l'agència Efe; informa Pep Martí.

11:51 Tot a punt a l'edifici Imagina de Barcelona per la roda de premsa conjunta de Josep Rull i Jordi Turull. Junts per Catalunya aprofita l'escenari de l'arrencada de campanya per acollir la reaparició dels dos consellers.

11:14 ÚLTIMA HORA El Suprem retira l'euroordre de detenció sobre Puigdemont i els consellers. L'antiga instructora del cas, la jutge Lamela, va imputar-los els delictes de rebel·lió, sedició i malversació pel referèndum de l'1-O i va reclamar el seu retorn a Espanya.

11:12 Els 110 casos de repressió contra la llibertat d'informació derivats de l'1-O. El Grup Barnils recopila agressions, denúncies i censura contra els mitjans de comunicació entre 6 de setembre i l'1 de novembre de 2017.

11:02 Els consellers Jordi Turull i Josep Rull, que ahir van sortir de la presó d'Estremera, s'incorporen al comitè de campanya de Junts per Catalunya.

10:47 ÚLTIMA HORA La policia espanyola escorcolla l'Idescat per buscar documentació de l’1-O. Agents de paisà s'han presentat a la seu de l'institut d'estadística amb una ordre del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.

10:40 Així és el votant del PP: creient, pensionista, de dretes i passa de la política i de TV3; radiografia a càrrec de Roger Tugas.

10:37 Albiol defensa un «acord sense complexos» amb Cs i PSC. El candidat del PP aposta en un esmorzar amb empresaris per aïllar Podem de qualsevol pacte: "representa caure del foc independentista a les brases del populisme".

09:24 Apareix un llaç groc al consolat espanyol de Florència; informa Sergi Cámara.

09:15 La Generalitat intervinguda calcula un dèficit fiscal de 16.500 milions anuals. Recalcula a la baixa el dèficit del 2012, que era de 12.929 milions.

08:59 VÍDEO Josep Rull, arribant a casa, a Terrassa, des de la presó: «Ens han volgut humiliar però les nostres conviccions són granítiques». El conseller assegura que "ningú no podrà empresonar mai la voluntat d'un poble", i insta a seguir lluitant per aconseguir la independència.

08:58 VÍDEO: La campanya arrenca a Tarragona amb càntics entre el bloc sobiranista i el del 155, informa Jonathan Oca. ERC, JuntsxCat, Catalunya En Comú-Podem i C's i PSC han penjat el primer cartell electoral a l'últim tram de la Rambla Nova. El PP i la CUP han apostat per iniciar el període electoral des de Reus.

08:03 PORTADES «Junqueras seguirá en prisión para que no lidere más actos violentos», a l'«ABC». Recull de les portades dels mitjans catalans i espanyols de paper.

06:12 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Campanya sense Junqueras. "Amb el seu líder empresonat, els republicans fan emergir nous lideratges al costat de Rovira com el de Mundó per fer valer les enquestes", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes la campanya del 36, els perfils electorals, la lluita de la Cecot a Foment, Rovira i Virgili i Josep Carreras.