El govern de Colau rebutja posar el nom d'«1 d'Octubre» a un carrer de la ciutat

La Colau, sempre necesita mes temps, si no pregunteu als titular de voler posar terrasses als carrer de BCN. Ara en època de eleccions va hi les permet, i a sobre diu que possiblement eren mol restrictives . . . . . . . Colau . . . Colau. En època de votacions, igual que no deixant portar llaços groc, no s'he hauria de anunciar noves reglamentacions, i tampoc las de les Xurreries!!!! pero es clar un vot es un vot, i tu d'això en saps un munt, ja ho vas fer aprofitant-ha, de aquells pobres desnonats, i tu dient que mai entraries en política. . . . Colau . . . Colau tenir ambició es licit, no es mol ortodoxa venin per part de les esquerres, pero es licit, pero dona no enganyis, que això no esta ben vist ni per les esquerres ni pe les dretes.