Acaba el registre de la policia espanyola a l'Idescat per trobar informació sobre el cens de l'1-O

La policia espanyola ha abandonat la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), situada a la Via Laietana de Barcelona, cap a les 3 del migdia després de buscar-hi informació relacionada amb el cens del referèndum de l'1 d’octubre . Agents de paisà s'hi han presentat amb una petició d'informació del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius de l'1-O. La petició s'ha acabat convertint en una ordre d'escorcoll, ja que no se'ls ha facilitat la informació requerida pel magistrat, segons han informat fonts del TSJC. La policia espanyola ha registrat la quarta planta de l'edifici, on hi ha els serveis informàtics, segons han explicat fonts de l'Idescat.Mitja desena d'agents de paisà han arribat abans de les 10 del matí a l'Idescat i n'han marxat a les 3 de la tarda. Concretament, buscaven informació del cens de l'1-O, segons han confirmat fonts policials a l'ACN.Cap a les 11 del matí, han arribat furgonetes logotipades de la policia espanyola i agents uniformats han muntat un dispositiu davant l'edifici de Via Laietana per controlar-ne l'entrada, que s'ha mantingut fins que ha acabat el registre.Aquesta actuació correspon a la investigació en relació als preparatius del referèndum del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, però la diligència ha estat acordada pel jutge substitut del titular del jutjat, ja que Juan Antonio Ramírez Sunyer està pendent de la resolució de la seva recusació dins d'aquest cas presentada per la defensa d'alguns dels detinguts en l'operació del 20 de setembre.

