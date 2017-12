ERC supleix l'absència de Junqueras amb mítings «corals» de Rovira i consellers

Difícil i insòlit resulta haver d'afrontar una campanya electoral sense el cap de llista. L'esperança d'ERC de tenir Oriol Junqueras en llibertat per a l'arrencada de la campanya es va fer a miques amb la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Cert és que en cap moment hi havia una confiança plena en poder concórrer al 21-D amb certa normalitat, però la ratificació de la presó preventiva va caure com una galleda d'aigua freda a les files republicanes. Sí, definitivament la pugna electoral la faran sense el seu candidat i l'estratègia per suplir la seva absència serà la "coralitat" als mítings, explotar totes les cares de les quals disposen i el treball en equip."Quan vam plantejar la campanya ja ho vam fer pensant en la pitjor de les opcions", explica el portaveu d'ERC Sergi Sabrià, que admet que la situació és tan insòlita que ningú té experiència en com afrontar uns comicis sense la presència del cap de llista. Més encara tenint en compte que en els darrers anys el partit ha pivotat sobretot en el lideratge de Junqueras. Sí poden comptar, però, amb Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa.Això obliga la maquinària electoral del partit a buscar alternatives que ja fa setmanes que s'esbossaven quan exploraven els escenaris amb els quals es podrien trobar. La fórmula que s'imposa és la de la "coralitat" entre la figura de Marta Rovira i els consellers excarcerats. Això sí, sempre vetllant per la prioritat personal de cadascun d'ells tenint en compte que després de 32 dies entre reixes també necessiten recuperar la seva rutina familiar. "Mirarem que estiguin a tot arreu on tinguin ganes de ser-hi, perquè en aquests moments han de fer compatible el fet d'estar amb les seves famílies amb el compromís amb el partit", argumenta Sabrià.Si bé des de que Junqueras va assenyalar Rovira via carta com a futura presidenta de la Generalitat la secretària general ha centrat tots els focus mediàtics, la voluntat del partit és ara relaxar la pressió en aquest sentit a l'espera de tenir sobre la taula els resultats del 21-D i conèixer el futur judicial tant de Junqueras com de Carles Puigdemont. De fet, Rovira s'haurà de concentrar també en els debats que haurà d'afrontar amb els candidats dels altres partits. "Estem abocats més que mai a fer equip", reconeixen. Perquè l'absència de Junqueras és difícil de suplir, el portaveu del partit relata que han apostat per posar tota la carn a la graella: des de l'equip tècnic a totes les cares orgàniques del partit i també les que han ajudat a eixamplar la seva base, com els dirigents que provenen de l'òrbita socialista.Els republicans parteixen de la premissa que l'estat espanyol "té por" que Junqueras guanyi aquestes eleccions i que precisament per aquest motiu el volen mantenir a presó. "Creuen que tallant-nos el cap ens fan més dèbils. Però en aquest procés han anat canviant els lideratges i ens hem fet més forts", insisteix Sabrià. Davant d'aquest escenari, ERC ha dissenyat una resposta de "més pluralitat i cares diferents" que visualitzi que en cap cas amb Junqueras a la presó s'allunya el seu objectiu d'aconseguir la independència perquè darrere hi ha un equip "fort i preparat".El temps dirà si els republicans aconseguiran o no l'efecte que busquen, però el format de mítings ja s'ha començat a veure des del primer dia de campanya a l'acte dins de la presó Model. En aquest cas ha intervingut Carles Mundó , que ja es va presentar per sorpresa en l'acte d'arrencada de la campanya a Vic i que s'ha implicat ja de ple en la pugna electoral. S'incorporarà al míting aquest dimecres a Valls Romeva i aquest dimarts al vespre també Bassa ha anat a l'acte de campanya a Torroella de Montgrí. Sigui com sigui, ERC ja dona per impossible que Junqueras pugui quedar lliure abans d'acabar la campanya i es fa a la idea que hauran de fer de la necessitat virtut.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)