El Bicing canvia de mans i tindrà un nou model de bicicleta

Una de les noves bicicletes del Bicing de mostra. Foto: Ajuntament de Barcelona

El Bicing canviarà de mans, i això implicarà canvis en el servei i unes noves bicicletes, un dels punts febles que tenia fins ara el servei de bicicletes públiques de Barcelona. La Comissió del Plenari de l'Ajuntament ha aprovat aquest dimarts adjudicar-lo per als pròxims 10 anys a la unió temporal d'empreses (UTE) Pedalem Barcelona, formada per Cespa i PBSC.L'empresa Clear Channel va ser la primera a qui es va adjudicar en el 2007 i no repetirà. A partir d'ara hauran de transcórrer quinze dies més des de la publicació oficial fins a la formalització del contracte. Tot i això, els canvis no seran immediats, i segurament es materialitzaran durant el 2018, ja que, entre altres, caldrà fabricar les noves bicicletes. Mentrestant Clear Channel pot continuar prestant el servei fins al març del 2019.L'adjudicació d'aquest servei de bike sharing ha obtingut els vots favorables de Bcomú, el Grup Demòcrata –la marca del PDECat a l'Ajuntament-, PSC, ERC i Cs, i en contra del PP i la CUP. Suposa un import total de 162,9 milions d'euros (IVA inclòs) i permetrà que el Bicing funcioni les 24 hores tot l'any, hi hagi 6.000 bicis convencionals i 1.000 elèctriques i 519 estacions mixtes elèctric-convencionals El setembre l'Ajuntament va obrir el concurs, en el qual es van presentar sis UTEs, entre les quals es trobava Clear Channel, que gestiona el servei actualment, i Cepsa-PBSC va obtenir la millor puntuació global en el conjunt de la valoració tècnica i econòmica. La millor nota l'ha obtingut en els criteris de funcionalitat de les bicicletes, la proposta d'organització i la de manteniment del servei i en els criteris mediambientalsLa UTE vencedora, que en alguns aspectes ha tingut altres empreses amb la mateixa puntuació, també ha fet la millor oferta econòmica. La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha destacat l'experiència dels nous gestors, especialment de PBSC, en serveis de bicis compartides en ciutats com Washington, Toronto i Londres. En la seva opinió, la UTE és "garantia de solvència".Sònia Recasens (Grup Demòcrata) ha afirmat que aquesta és una de les contractacions més importants del mandat, ja que creu que la ciutadania té molta sensibilitat amb aquest servei, i ha celebrat que "el prestigi del Bicing ha suposat atreure a les millors empreses".El regidor de Cs Santiago Alonso ha defensat que l'empresa adjudicatària és "tècnicament solvent" i ha expressat la necessitat de seguir impulsant l'ús de la bicicleta a Barcelona, encara que ha avisat que el seu grup serà exigent amb el compliment de les condicions que estableix el contracte.La republicana Trini Capdevila ha assenyalat que els criteris d'adjudicació "han estat correctes", ha aplaudit que s'hagi pogut subrogar al personal treballador i que hi hagi un augment el nombre d'estacions i de bicis disponibles, ja que creu que permetrà que el Bicing arribi a més zones de la ciutat.El socialista Daniel Mòdol ha manifestat que el nou servei ha de comportar la millora del servei actual i que aprofundirà l'ús de la bicicleta a Barcelona, encara que ha alertat del dèficit que té aquest servei i que "la ciutat no pot permetre's incrementar el dèficit del transport públic".El regidor del PP, Xavier Mulleras, ha retret que el Bicing ha "generat un dèficit que estan pagant tots els veïns" i que l'adjudicació s'ha fet amb una baixa temerària, que, segons ell, pot generar problemes de sostenibilitat econòmica del servei. El pressupost total de licitació era superior als 220 milions i el contracte s'ha acabat adjudicant per gairebé 163.La "cupaire" María José Lecha ha criticat que el govern municipal "ha perdut una gran oportunitat de municipalitzar el servei", com ha fet l'Ajuntament de Madrid, ja que la gestió pública directa permetria reduir els costos del servei.La comissió també ha aprovat per unanimitat l'inici de la modificació del Reglament Orgànic Municipal perquè els regidors puguin participar i votar en les comissions i el plenari del consistori en cas de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu.La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha reivindicat que aquest canvi permet "fer compatible l'exercici de la vida política amb situacions vitals que poden limitar la presència física dels regidors", i tots els grups han celebrat l'aprovació d'aquesta iniciativa, ja que consideren que és un avanç per garantir la participació de les dones a l'Ajuntament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)