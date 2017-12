El preacord sobre terrasses a Barcelona flexibilitza distàncies i ocupació màxima de la vorera

Una terrassa de plaça Catalunya. Foto: Adrià Costa

A més, les llicències prèvies al 2014 no hauran de reformar els lavabos per continuar tenint terrassa i s'acaba amb les ordenacions singulars en un termini màxim de dos anys, algunes d'elles judicialitzades. En el seu lloc es crea la figura de les zones de criteris territorials.Colau ha constatat que aquest principi d'acord "dona tranquil·litat i estabilitat a un sector cabdal". El director general del Gremi, Roger Pallarols, ha destacat que per fi "s'enterra definitivament el conflicte". El govern vol que l'ordenança quedi modificada definitivament al març.La polèmica entre l'Ajuntament i els restauradors per les terrasses sembla que de moment pot tenir solució. Després de mesos d'intentar arribar a un acord per modificar l'ordenança aprovada per Xavier Trias i que s'havia demostrat "inaplicable" perquè era "massa rígida", en paraules de Colau, el Gremi va decidir passar a l'ofensiva i presentar les signatures necessàries per registrar una iniciativa ciutadana, amb el suport de diversos grups de l'oposició.Finalment hi ha hagut preacord amb el govern i aquesta iniciativa decaurà. L'executiu municipal preveu aprovar el nou articulat a finals d'any perquè passi pel període d'al·legacions corresponent i pugui ser votat inicialment al gener en comissió, amb una previsió d'aprovació definitiva en plenari al març. El text del mandat anterior estava en moratòria però aquesta decau a principis d'any. L'objectiu era arribar a un nou acord abans d'aquesta data.Així, els punts més conflictius de l'anterior ordenança queden flexibilitzats en el nou redactat. S'estableixen dos tipus de criteris: uns de generals per a tota la ciutat i uns altres que poden ser específics per zones però que queden molt oberts.En termes generals, la ubicació de les terrasses davant del local s'estableix com a "preferent" però no com a obligatòria, estudiant els casos on es consideri necessari una disposició diferent. També s'incorpora la possibilitat d'augmentar la longitud de les terrasses, sempre de forma justificada.En carrers de vorera diferenciada, es mantindrà lliure orientativament un 50% de l'amplada total de la vorera, preferentment entre la façana i la terrassa. Però s'afegeix també que aquest percentatge pot pujar al 60% o baixar al 40 en funció dels casos.Les terrasses hauran de respectar l'espai lliure necessari per garantir l'accessibilitat universal i la seguretat, segons les normatives sectorials corresponents. Caldrà deixar una distància lliure de pas d'1,80 metres a continuació de la façana, però excepcionalment es podrà reduir a 1,50 metres.Les distàncies mínimes en relació als elements urbans seran orientatives i es detallaran en un annex de l'ordenança. Ara bé, les terrasses no podran impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l'ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l'accés a establiments i edificis privats.Excepcionalment, en el cas de terrasses emblemàtiques adossades a la façana es promourà un treball conjunt entre restauradors i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per definir propostes de solució.Pel que fa als lavabos, un dels punts que preocupava més als restauradors, no caldrà que els reformin les llicències prèvies al 2014. L'anterior text establia que els locals amb un aforament superior a 16 persones que tenen terrassa havien de tenir dos lavabos i dues piques. Això generava un problema important, sobretot per als bars i restaurants més antics que sovint són locals més petits. Ara bé, sí que els hauran de reformar si fan obres majors.Al marge d'aquestes condicions generals, que de tota manera són flexibles, el preacord també crea les zones de criteris territorials, que serviran perquè l'Ajuntament pugui concretar alguns aspectes ja recollits en l'ordenança per a una zona molt concreta, com per exemple el percentatge d'ocupació de la vorera. També neixen les zones d'excel·lència, on les terrasses hauran de complir amb uns estàndards superiors de qualitat, basant-se en un acord entre l'Ajuntament i els titulars de les llicències. Un exemple podria ser la Diagonal.En canvi, s'eliminen les ordenacions singulars i les disposicions prèvies, que havien provocat molts enfrontaments amb els restauradors i que en alguns casos estaven judicialitzades. Fins i tot s'havia donat la raó al Gremi ja en alguna sentència (en el cas dels carrers Blai i Blesa). El nou articulat estableix que les que ja estan aprovades es derogaran en dos anys i mentrestant es podran anar revisant. El Gremi ja apunta que si aquest acord tira endavant, no caldrà continuar amb els processos judicials endegats.Els horaris d'obertura i tancament es mantenen, fins a les 24 hores de diumenge a dijous i fins a la 1 divendres i vigílies de festius. A més, es permetrà l'ús d'estufes a l'hivern, però se'n limitarà la potència. Es promourà la reducció de la presència d'estufes de combustió amb l'horitzó de la seva prohibició definitiva l'any 2025. No s'admetran terrasses amb autoservei i s'exigirà que els treballadors compleixin els convenis laborals vigents.L'alcaldessa ha apuntat que aquest era un conflicte difícil de resoldre perquè l'espai públic genera sempre múltiples interessos, i ha defensat el nou articulat perquè incorpora altes dosis de flexibilitat. "Tots volem ser usuaris de les terrasses, són patrimoni de la ciutat i tret distintiu, però també volem que el gaudi de les terrasses sigui compatible amb la resta d'usos de l'espai públic", ha argumentat.Al seu parer, aquest principi d'acord "reforça el sentit comú i també dona tranquil·litat i estabilitat a un sector cabdal" per a la ciutat, iniciant ara un nou camí de "confiança mútua" entre govern i restauradors, ja que el desplegament del text s'haurà de fer amb l'acord de tothom.Des del Gremi de Restauració, Roger Pallarols ha opinat que "s'enterra definitivament un conflicte" que ha durat dos anys i mig i que l'acord és bo per als restauradors i per a la ciutat. A partir d'ara, ha dit, el text deixarà de ser un problema, perquè tot dependrà de la seva bona aplicació. "Hem salvat les terrasses i la restauració, hem salvat una part important de l'economia i de la forma de ser d'aquesta ciutat", ha conclòs.Els grups del PDECat, PSC, ERC i PP han volgut també comparèixer conjuntament amb l'alcaldessa i els restauradors. L'exalcalde Xavier Trias ha reconegut que l'aplicació del text que va aprovar el seu govern tenia "molts problemes" i ha celebrat que s'hagi pogut arribar a un acord. El republicà Jordi Coronas també ha mostrat la seva predisposició a formar part del preacord però ha avisat que primer hauran d'estudiar el document. "No puc dir avui 'sí incondicional'", ha reconegut.El socialista Jaume Collboni ha assegurat que el seu grup se sent corresponsable d'aquest acord, perquè era un dels àmbits que portava el PSC quan formava part del govern municipal. Pel que fa al PP, Alberto Fernández Díaz ha remarcat que aquest acord va començar a l'oposició i que el govern s'hi ha acabat sumant després.Cs ha comparegut a banda i ha explicat que ha volgut fer-ho així per les "formes" del govern municipal. Carina Mejías ha criticat que el text els arribés tot just aquest matí, i ha constatat que el fet que s'hagi produït un acord tan ràpidament demostra que fins ara l'executiu no tenia voluntat política per arribar una entesa. El grup veu amb bons ulls el preacord però "amb reserves".

