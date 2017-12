El nou fiscal general avisa que actuarà si es reitera «el menyspreu a la Constitució»

Julián Sánchez Melgar Foto: Europa Press

El nou fiscal general proposat pel govern espanyol, Julián Sánchez Melgar, ha assegurat que "en cap cas" criminalitzarà opcions polítiques o declaracions ideològiques i que només s'actuarà si hi ha conductes "amb transcendència penal". Considera que qualsevol opció política que proposi modificar la Constitució ho ha de fer "per les vies penals" i alerta, però, que aquells que reiterin en la via unilateral i al marge de la Carta Magna tindran resposta de la fiscalia. "Si es reitera en la desobediència als tribunals o el menyspreu a la Constitució, els autors tindran resposta serena, ferma i proporcionada de la fiscalia, que es mantindrà immune qualsevol pressió", ha manifestat davant la comissió de Justícia del Congrés, òrgan que examina la idoneïtat del proposat pel govern espanyol com a substitut de Maza, mort a Argentina.Sánchez Melgar afirma que el procés independentista és "un dels problemes més greus que afronta la democràcia espanyola" i ha declarat estar "fermament convençut" de la necessitat "d'evitar fissures a l'estat de dret". En la seva primera compareixença després que el Consell de Ministre el designés com a candidat a nou fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar ha manifestat que serà "continuista" amb els passos donats per José Manuel Maza en el cas de Catalunya.Davant la comissió de Justícia, ha remarcat que respectarà aquells posicionaments polítics que proposen –sempre dins les vies legals- noves fórmules d'organització territorial. "La fiscalia mai té res a dir davant les legítimes iniciatives de modificar l'ordenament constitucional a través de les vies que estableix la mateixa carta magna", ha remarcat.Ara bé, ja ha anunciat que no li tremolarà el pols si hi ha "reiteració" i es desatenen decisions judicials o la pròpia normativa de la Constitució". "No comprenem perquè s'ha de complir la llei a una part de l'Estat i no a una altra", ha valorat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)