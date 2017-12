Amenaces de funcionaris i abraçades de comiat: relat dels 32 dies a presó de Rull i Turull

El Govern a l'exili apareix en la roda de premsa de Rull i Turull. Foto: Junts per Catalunya

"Us passareu tants dies aquí que us coneixereu de memòria la interlocutòria del jutge". Aquesta va ser la rebuda d'un funcionari del centre penitenciari d'Estremera a Josep Rull i Jordi Turull, que ahir van sortir en llibertat 32 dies després que l'Audiència Nacional els enviés a presó preventiva per la declaració d'independència. El primer que els va passar, segons han relatat aquest dimarts, és que els van emmanillar "per darrere" i que els van traslladar en furgonetes policials. Rull, sense ulleres i amb tendència a marejar-se, ho va passar malament durant el viatge. Començava així un mes que ja no oblidaran mai.Un cop a Navalcarnero -on va anar a parar abans d'Estremera-, el conseller de Territori es va haver de treure per primer cop en disset any l'anell de casat. El de Presidència, segons ha explicat en petit comitè als companys de candidatura que els han vingut a veure, va sospirar alleujat quan va constatar que la cel·la tenia dutxa. Ràpidament van aconseguir tenir una televisió que feia més fàcil passar les setze hores al dia que s'havien d'estar tancats. Els dos s'han convertit en experts en horaris catòdics: coneixen l'hora en què arrenca cada informatiu -"Antena 3 els fa a les tres de la tarda", ha rememorat Turull- i també les sèries més entretingudes -per dir-ho d'alguna manera-. S'han aficionat a La que se avecina i a Rex, aquell gos policia que resol casos ell sol.Els hàbits de cada dia s'han transformat: "desintoxicació" total de mòbil i noves rutines esportives. "Rull s'ha convertit en el campió del mòdul 4 de ping-pong", ha explicat Turull. "Ens coneixem tot l'un de l'altre", han admès els dos en conversa amb els periodistes. I això implica, també, "callar" quan toca. Especialment en els moments durs, com ara els trasllats i el comiat amb Oriol Junqueras i Joaquim Forn, que s'han quedat a Estremera per ordre del jutge Pablo Llarena, que ha agafat les regnes del cas al Tribunal Suprem. "Vam demanar clemència per veure'ls", ha relatat els dos consellers.Van assumir un compromís amb ells: "Us traurem d'aquí". Els companys presos -alguns d'ells culpables d'assassinats múltiples- se sorprenien de la rapidesa amb la qual es van pagar les fiances de 100.000 euros . Els van acomiadar amb aplaudiments i abraçades, potser perquè mai van acabar d'entendre què els havia dut a Estremera. Un cop fora, Turull va preguntar a Rull "com s'envia un whatsapp", i ràpidament van pensar en què volien fer en el seu primer dia en llibertat. Havien tingut dies per pensar-hi.El conseller de la Presidència, per exemple, va decidir acompanyar -com ha fet avui al matí- acompanyar les filles a l'escola. El de Territori s'ha "menjat a petons" els seus fills i ha anat a visitar la seva mare, que és gran i no es pot moure de casa. Ara faran campanya: van trucar la directora de l'estratègia de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, per posar-se a la seva disposició. Aquest dimarts s'estrenaran a Reus. Potser es perden La que se avecina, però ja no estaran privats de llibertat. Asseguren no tenir ressentiment i ara tenen entre cella i cella guanyar les eleccions . O, si més no, que en surtin vencedors alguns dels seus companys de mòdul.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)