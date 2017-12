​Iceta aplaudeix el Suprem i recorda a Puigdemont que «té cita amb la justícia espanyola»

El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha afirmat que la decisió del jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, de retirar les ordres europees de detenció contra Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Antoni Comín és una "bona notícia" perquè "permet normalitzar les coses". "Saben que tenen una cita amb la justícia espanyola i hauran de decidir quan la compleixen", ha declarat.El socialista s'ha mostrat a favor d'"eliminar elements de crònica judicial o policial" de la campanya electoral, per la qual cosa veu "adequada" la mesura del TS per permetre que els partits "puguin exportar el missatge arreu". D'altra banda, Iceta ha valorat que les enquestes situen el PSC com l'únic partit que creix i davant d'això ha augurat un resultat "espectacular" per als socialistes.Iceta ha valorat que tant Puigdemont com els quatre consellers destituïts pel govern espanyol "saben que s'han de presentar davant la justícia i ho hauran de fer quan decideixin". Més enllà d'això, i des del respecte a les decisions judicials, ha dit que li sembla una bona notícia la retirada de les ordres europees de detenció. D'altra banda, ha tornat a lamentar que, en canvi, aquest dilluns no quedessin en llibertat tots els empresonats a Madrid.Sobre l'escorcoll de la seu de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Iceta ha apuntat que si les investigacions estan encarregades per uns jutges "és el que han de fer" i ha dit que la seva tasca és fer campanya electoral i "no crònica policial ni judicial".Sobre les darreres enquestes i especialment per la del CIS que li dona un creixement de cinc escons, Iceta s'ha mostrat "molt esperançat" i ha augurat que no hi haurà una majoria independentista i que l'opció dels socialistes "és la que té més opcions d'aconseguir la investidura" i convertir-lo en el 131è president.Iceta ha insistit en la necessitat de mobilitzar els indecisos i per això els ofereix un camí "que pot acollir a la gran majoria de catalans, evitant els extrems, el de la ruptura i el de l'immobilisme".Iceta ha fet aquestes declaracions abans de reunir-se amb representants de treballadors de l'Aeroport del Prat al local dels socialistes al Prat de Llobregat. El socialista ha explicat que una de les propostes del seu programa és fer aflorar en quatre anys 100.000 contractes que haurien de passar de ser irregulars a legalitzats, de temporals a indefinits i de mitja a jornada sencera. Per aconseguir-ho, ha anunciat un 5% més de recursos mitjans i materials per implantar un pla que permeti assolir aquestes xifres.

