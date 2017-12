Laia Alsina Ferrer guanya el 7è Torneig de Dramatúrgia amb «A l'altre barri»

Laia Alsina Ferrer ha estat reconeguda, amb els vots del públic de la Sala La Planeta, com la vencedora de la final del 7è Torneig de Dramatúrgia Catalana celebrat aquest dilluns 4 de desembre al Temporada Alta . La dramaturga s’ha imposat a Xisco Rosselló amb A l’altre barri, un text que explica un entramat de relacions familiars complicades que entren en conflicte durant un enterrament. No piquis a la porta, el text de Rosselló, és una peça amb molt d'humor que relata la trobada entre un noi i ell mateix amb trenta anys més.Recentment, Alsina Ferrer ha escrit, dirigit i estrenat l'obra Ah! (Judit), que es va poder veure a la Sala Atrium . Les imatges de la vexació que pateixen les dones en una comissaria, la situació límit dels refugiats, les víctimes de les bales de goma, la situació dels treballadors en precari, els infants morts a Gaza, les condicions infrahumanes dels CIE, la tortura a un etarra o l’assassinat de Puig Antich, formaven part de la matèria primera d'un espectacle contundent i poètic que donava veu –i gest– a la violència silenciada.Des del 16 d’octubre, s’han dut a terme quatre combats i dues semifinals on vuit dramaturgs han presentat textos breus, de 40 minuts, a través d'una lectura dramatitzada. Aquest 2017 és el setè any consecutiu que autors catalans pugen al "ring" en unes sessions que enfronten dos dramaturgs amb el públic com a jurat implacable. La mateixa tarda del torneig, els dramaturgs escollits descobreixen quins actors o actrius seran els encarregats de donar vida al seu text i tenen temps, fins a l’hora de l’espectacle, d’acabar de preparar els últims detalls. David Verdaguer i Aina Clotet han estat els encarregats de llegit el text de Laia Alsina Ferrer.La setena entrega del Torneig de Dramatúrgia Catalana ha comptat amb la participació de Raquel Loscos, Carla Torres, Juli Discla, Manuel Veiga, Toni Cabré, Anna Maria Ricard, el finalista Xisco Rosselló i Laia Alsina Ferrer, guanyadora de la final. El Torneig, que ha tornat a estar presentada per Cristina Clemente, ha generat èxits com El Crèdit, de Jordi Galceran, Smiley de Guillem Clúa, estrenada a Barcelona, Madrid i Londres entre altres, Losers de Marta Buchaca, Red Pontiac de Pere Riera protagonitzada als escenaris catalans per Míriam Iscla i Cristina Cervià, i La nostra champions particular, de Cristina Clemente.

