La CUP contesta Albiol: «Contra el seu 'a por ellos', farem valdre el nostre 'no passaran'»

L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, amb la seva família a les portes de la Ciutat de la Justícia. Foto: Aida Morales

Desobediència fins a les últimes conseqüències. Segons la CUP, el sistema judicial espanyol ja no té cap mena de legitimitat dins de la República catalana. Ho han deixat clar aquest dimarts, aprofitant que l'alcalde cupaire d'Argentona, Eudald Calvo, havia estat citat a declarar davant de la Fiscalia a la Ciutat de la Justícia, per no haver impedit el referèndum de l'1 d'octubre. Calvo estava investigat per tres presumptes delictes de desobediència, prevaricació i obstrucció a la justícia i, en aquesta ocasió, malgrat que ha comparegut davant de les portes del jutjat, no ha entrat a les dependències judicials.D'aquesta manera, ha explicat ell mateix, la CUP envia un missatge al govern de l'estat espanyol i al seu sistema judicial per avisar-los que "ja no tenen competència en territori català". "Contra el seu a por ellos, nosaltres farem valdre el nostre no passaran", ha declarat en referència a les declaracions del líder popular Xavier García Albiol en l'acte de presentació de campanya. Aquest ha estat el motiu principal pel qual s'ha negat a declarar -de la mateixa manera que ja han fet altres alcaldes i regidors de la CUP d'arreu del territori- ja que, tal com ha afirmat, el sistema judicial espanyol ja està actuant en un "país estranger". "Que això li quedi molt clar al fiscal general, en el primer dia d'exercici en el seu càrrec", ha sentenciat.De fet, ha precisat Calvo, ell no està realitzant "obstrucció a la justícia", un dels delictes pel qual se l'investiga, sinó que, per contra, està exercint el seu dret a la "obstrucció a la injustícia". L'alcalde d'Argentona està investigat per donar l'ordre a la Policia Local del seu poble de no intervenir davant de la votació de l'1 d'octubre. Segons ell, ho va fer per complir dos drets fonamentals, que són els de la llibertat d'expressió i el dret al sufragi. Aquets, ha insistit, són "fonamentals" i estan "per sobre de qualsevol ordre injusta".La número 2 de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, ha acompanyat Calvo durant la compareixença, i ha lamentat la "instrumentalització de la justícia" en el primer dia de campanya electoral. "Això, avui, apareix de forma mesquina a través de la Fisaclia", ha denunciat, i ha assegurat que la CUP no donarà "ales al feixisme". Respecte de l'escorcoll a l'Idescat que la policia espanyola ha realitzat aquest dimarts al matí, Sirvent ha recordat que acaba de començar una campanya "amb un àrbitre absolutament parcial".Per altra banda, i sobre el fet que aquesta matinada la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Local de Vilassar hagin requisat cartells i material electoral de la CUP, Sirvent ha afirmat que, de moment, el seu partit no ha rebut cap tipus d'argument "perquè és evident que no existeix", però que l'ajuntament de la capital catalana ja els ha dit que se'ls hi retornarà tot el material.Com a acte excepcional, la CUP ha anunciat que, durant aquest dimarts, i per tal de "normalitzar aquesta situació", cedirà tots els seus espais de propaganda electoral, on col·locarà una imatge on es llegeix "llibertat presos polítics".

