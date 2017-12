Rull i Turull, als presos polítics: «Us traurem d'aquí»

El Govern a l'exili apareix en la roda de premsa de Rull i Turull Foto: Junts per Catalunya

Jordi Turull i Josep Rull, consellers empresonats fins ahir a Estremera , s'han reincorporat ràpidament a primera fila. Al primera hora del matí s'han sumat a la reunió del comitè de campanya a la seu de Junts per Catalunya, al barri de Gràcia de Barcelona, i després s'han desplaçat cap a l'edifici Imagina de la Diagonal per oferir una roda de premsa conjunta. "Estem tristos pels companys que hem deixat a la presó", ha assenyalat Rull, visiblement emocionat després de la rebuda amb aplaudiments de la plana major de la llista. Els dos d'han compromès a "no parar" fins a veure la llibertat de tots els presos.Turull ha relatat com es van acomiadar d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn, encara a Estremera. "Us traurem d'aquí", ha assegurat el número quatre de Junts per Catalunya, que ha explicat la vàlua del vicepresident i del conseller d'Interior al capdavant dels seus departaments. "Ens vam abraçar", ha apuntat Turull, que compartia cel·la amb Rull durant setze hores al dia. També han volgut agrair el pagament de les fiances a la ciutadania, que les ha vehiculat a través de la caixa de solidaritat."No ens han aconseguit humiliar", ha relatat el conseller de Territori, que ha explicat com els van emmanillar pel darrere i com els van treure tot el que diuen, inclòs l'anell de casat. "No me'l treia des del 2000", ha apuntat el dirigent independentista, que va patir mal tracte per part de funcionaris de presons que els van avisar que passarien molt temps privats de llibertat "fins a saber-se la interlocutòria de memòria".A la nit ja podran participar en el míting que la candidatura farà al Teatre Bartrina de Reus, si no hi ha cap canvi d'última hora. Turull i Rull van ser cessats amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i pertanyen al grup de membres del Govern que van decidir no marxar a l'exili. El 2 de novembre van declarar davant la jutge Carmen Lamela a l'Audiència Nacional, i al cap de poques hores ja van ser traslladats a presó Cap a mig acte, la directora de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha donat pas a una "sorpresa" que depenia de la tecnologia: l'aparició via conferència de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Toni Comín des de Bèlgica. "Us traslladem la nostra alegria per la vostra situació personal i compartim el vostre patiment pels qui encara són a la presó. Estem absolutament emocionats pel que heu dit. Ens teniu al vostre costat", ha apuntat el president de la Generalitat."Farem els impossibles des de Bèlgica perquè la victòria del 21 de desembre sigui aclaparadora i es demostri que Catalunya lluita per la democràcia i la llibertat", ha apuntat Puig, que forma part de la candidatura per Girona. Avui és dimarts i, per tant, el Govern s'ha reunit de manera més o menys ordinària -tant com ho permet la situació a l'estranger- sense la presència de Meritxell Serret, que tenia un acte públic.

